Samujin pelastanut Nosh-vaatefirma luottaa erikoiseen myyntikanavaan – ”Konsepti toimii”

Moni vaatealaa seuraava suri, kun kansainvälistynyt Samuji-vaatebrändi ajautui konkurssiin keväällä. Uniikilla merkillä oli pieni, mutta uskollinen asiakaskunta. Brändi sai kuitenkin uuden mahdollisuuden, kun suomalaisyritys Nosh Company osti sen noin kuukausi sitten konkurssipesän avoimesta tarjouskilpailusta hinnalla, jota osapuolet eivät julkista.

– Ajattelimme, että nyt on mahdollisuus saada vähän meidän tyylistä henkeä ja uutta brändiä. Uskon, että Samuji istuu meille tosi hyvin, Noshin toimitusjohtaja Antti Järvinen sanoo.

Muun muassa mukavaan oleiluun painottuva Nosh on hyvin erilainen kuin kansainvälisiin design-piireihin ja pieniin putiikkeihin tähdännyt Samuji. Yrityksiä yhdistävät kuitenkin arvot; kumpikin painottaa laatua, vastuullisuutta ja ekologisuutta.

Järvinen kertoo, että moni asia on vielä auki. Hän sanoo, että ainakin ensimmäinen puoli vuotta menee siihen, että tutustutaan tavaramerkkiin.

– Sen sisimpään ytimeen perehtyminen on iso työ, hän sanoo.

Yksi asia on ollut alusta lähtien selvä:

– Brändejä ei sotketa. Perustimme oman tytäryhtiön Samujia varten.

Kaupassa Noshille siirtyi vain tavaramerkki. Samujin perustaja vaatesuunnittelija Samu-Jussi Koski ei ole Noshin palveluksessa. Työpaikkaa eivät vaihtaneet myöskään muut suunnittelijat, joita on monia. Nosh kuitenkin tutkii ja selvittää parhaillaan mahdollisia yhteistyökuvioita.

Vastaisuudessakin molemmilla on itsenäiset myyntikanavat.

– Samasta verkkokaupasta tuotteita ei saa, Järvinen sanoo.

Samujilla oli oma myymälä Helsingissä. Noshin tuotteita myydään pelkästään vaatekutsuilla ja verkossa.

Noshilla ei ole omaa myymälää, mutta Samujilla oli kivijalkakaupat Helsingin Mikonkadulla ja New Yorkissa Manhattanilla. Järvinen ei vielä osaa sanoa, onko Samujilla myymälöitä vastaisuudessa. Hän muistuttaa, että korona-aika on ollut erityisen haasteellinen kivijalkakaupoille.

Vaatekaupaksi Noshilla taas on erikoinen myyntikanava: vaatekutsut, joita noin sata yhtiön edustajaa järjestää kodeissa. Niillä Noshin edustajat pääsevät esittelemään uudet mallistot muutamaa viikkoa ennen kuin ne tulevat verkkokauppaan.

– Konsepti toimii. 70 prosenttia tuotteistamme myydään vaatekutsuilla.

Koronapandemia tyrehdytti ensin myynnin, mutta yritys polkaisi pystyyn digitaaliset kutsut Facebookissa ja liikevaihto on jatkanut yli 10 prosentin vuosikasvuaan. Syksyksi Järvinen odottaa positiivista hönkää – ainakin, jos koronatilanne paranee.

Samujin liittämisen edetessä Nosh tutkii, voiko taloushallintoa, logistiikkaa ja valmistusta yhdistää. Noshin vaatteet valmistetaan Portugalissa, Ukrainassa ja Latviassa. Järvinen arvioi, että tuotanto pidetään vastaisuudessakin lähialueella, koska laatuvaatimukset ovat kovat. Myös Samujin valmistajien kanssa saatetaan neuvotella.

– Riippuu materiaaleista, voiko tiettyä tuotetta valmistaa samalla tehtaalla, hän huomauttaa.

Noshin tuotteet valmistetaan Euroopassa tehtaiden läheisyyden ja yhtiön laatuvaatimusten vuoksi.

Järvinen kertoo, että hänen perheessään kiinnitetään nykyisin paljon huomiota siihen, että ostettavat vaatteet olisivat laadukkaita, ekologisia ja eettisesti valmistettuja. Etenkin lasten vaatteista pääosa kierrätetään uusille käyttäjille.

– Siitä on tullut meille arkea.

Hän uskoo, että yhä useammat toimivat samoin. Sekä Nosh että Samuji on mainittu verkon listoilla, joille on kerätty vastuullista, kiertotaloutta ja pitkäikäisyyttä edistäviä kotimaisia merkkejä.

Nosh pyrkii jatkamaan 10–15 prosentin vuosikasvuaan. Sekä orgaaninen kasvu että uudet yritysostot ovat mahdollisia. Myös kansainvälistyminen houkuttelee, mutta Järvinen sanoo, että vielä on liian aikaista sanoa enempää.

Suomalaisella vaatealalla on Järvisen mielestä nyt ”hyvä pöhinä”. Useita vastuullisuutta painottavia yrityksiä on noussut pinnalle viime aikoina ja täällä on kehitetty monta tekstiiliteollisuuden innovaatiota. Niistä yksi on äskettäin listautuneen Spinnovan tekstiilien materiaaliksi kehittämä puukuitu.

– On hienoa nähdä, että yritykset, joilla on korkeat prioriteetit vastuullisuus- ja eettisyysasioissa, menestyvät.

Voiko Suomesta tulla vastuullisen vaateteollisuuden edelläkävijä?

– Olisi aivan mahtavaa, jos niin kävisi. Olisimme mieluusti kehityksessä mukana.

Järvinen muistuttaa, että vastuullisuus ja ekologisuus ovat nousevia arvoja muuallakin. Pohjoismaalaisuus sen sijaan on hänestä lisäetu.

– Maailmalla arvostetaan pohjoismaista laatua.