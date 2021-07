Suomen Pankin Rehn: Korkojen nousuun paras varautua – myös deltamuunnoksen uhka otettava vakavasti

Euroopan keskuspankki ilmoitti eilen uudesta strategiastaan. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan tämä ei suoraan vaikuta yleiseen korkotasoon, mutta korkojen nousuun on silti paras varautua.

Euroopan keskuspankin (EKP) uusi strategia on aiheuttanut paljon keskustelua. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn selvensi tänään tiedotustilaisuudessa pankin uutta linjaa.

– Keskeisin muutos strategiassamme on inflaatiotavoitteen uusi määritelmä ja se, miten tavoitetta jatkossa päätöksenteossa sovellamme, Rehn sanoi.

Uuden symmetrisen inflaatiotavoitteen mukaan EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä eli muutaman vuoden aikajänteellä kahden prosentin kuluttajahintainflaatiota.

Symmetrisyys tarkoittaa sitä, että sekä kahta prosenttia hitaampaa että sitä nopeampaa inflaatiota pidetään yhtä kielteisinä. Aikaisempi EKP:n inflaatiotavoite oli alle, mutta lähellä kahta prosenttia.

Rehnin mukaan EKP:n uusi strategia ei merkitse välittömiä muutoksia pankin elvytyspolitiikkaan. Näin ollen se ei tarkoita, että korkojen nousu olisi nyt aikaisempaa lähempänä.

Esimerkiksi asuntovelalliselle tämä on rauhoittava uutinen. Linjaus tarkoittaa sitä, että Euroopan keskuspankki ”tulee ylläpitämään sangen pitkään suotuisia rahoitusoloja, että pääsemme tästä kriisivaiheesta ohi”

Rehnin mukaan korkojen nousu ole siis ihan nurkan takana eikä häämötä vielä ehkä aivan horisontissakaan.

Korkojen nousu on kuitenkin edessä siinä vaiheessa kun uuden strategian mukainen hintavakaustavoite saavutetaan.

Rahapolitiikan kiristäminen tapahtuu todennäköisesti ensi osto-ohjelmien kautta ja sitten vasta ohjauskorkojen kautta.

– Oma asuntolaina taikka julkisen talouden menot kannattaa mitoittaa niin että katsoo muutaman vuoden päähän, jotta pystyy selviytymään tulevista lainanhoitokustannuksista ilman että joutuu siinä vaiheessa liikaa kiristämään vyötä tai tekemään voimakkaita tasapainottamistoimia, Rehn sanoi.

Uusi koronaviruksen deltamuunnos on aiheuttanut viime aikoina huolta talouden uudesta hidastumisesta, mikä on näkynyt hermostuneina liikkeinä muun muassa osakemarkkinoilla.

Rehnin mukaan uusi virusuhka on syytä ottaa vakavasti, vaikka koronarokotukset samaan aikaan etenevät.

– Meillä on signaaleja siitä, että deltavariantin leviäminen saattaisi aiheuttaa uuden, ehkä neljännen aallon.

Tämäkin puolustaa Rehnin mukaan rahapoliittisen elvytyksen ja samalla talouden tukemisen jatkamista, ettei talouden takatalvi yllätä.

EKP:n uusi inflaatiotavoite on Rehnin mukaan aikaisempaa selkeämpi ja se antaa rahapolitiikalle tilaa reagoida myös inflaation voimakasta hidastumista eli deflaation uhkaa vastaan.

Vielä viime vuonna deflaation uhka oli esillä, kun öljyn hinta laski voimakkaasti ja korona jäähdytti taloutta. Nyt euroalueen inflaatio on kuitenkin selvästi nopeutunut talouden elpyessä.

EKP nostikin kesäkuussa euroalueen inflaatioennustettaan, joka on nyt 1,9 prosenttia kuluvalle vuodelle eli vain hieman alle tavoitteen. Keskuspankki korosti kuitenkin samalla, että hintanousun taustalla ovat tilapäiset tekijät ja pohjainflaatio on pysynyt samaan aikaan alempana.

– Vaikka meillä on tällä hetkellä väliaikainen piikki johtuen patoutuneesta kysynnästä ja tuotantokapeikoista, niin EKP:n ennuste ja muidenkin kansainvälisten instituutioiden ennusteet kertovat, että pohjainflaatio, joka on puhdistettu energian ja ruuan hinnasta, on edelleenkin melko vaimea, Rehn sanoi.

EKP:n seuraava korkopäätös julkistetaan 22. heinäkuuta eikä Rehn halunnut arvioida, millainen kanta siinä otetaan elvytykseen.

Tämän hetken ohjauksen mukaan pandemian takia aloitettua arvopaperien PEPP-osto-ohjelma jatkuu ainakin ensi vuoden maaliskuun loppuun tai siihen asti kun kriisivaihe on ohi.

– Tämä jälkimmäinen osa on tärkeää eli vasta sitten kun olemme vakuuttuneita siitä, että talouskriisivaihe on ohitse, teemme päätöksiä siitä, miten irtaudumme netto-ostoista PEPP-ohjelmassa, Rehn sanoi.