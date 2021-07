Salaperäisen TikTok-miljardöörin elämästä ei tiedetä paljoa – pehmeä introvertti rakastui yliopistossa ja haluaa yrityksestään uuden Googlen

38-vuotiaan Zhang Yimingin omaisuus on noin 37 miljardia dollaria. TikTokin isä ei pitkään tehnyt yhtään TikTok-videota, mutta nyt yrityksessä on ”punnerrushaaste”.

38-vuotias kiinalainen Zhang Yiming on TikTokin luoneen ByteDance-yrityksen perustaja. Zhangin omaisuus on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia.

Yhä useampi poimii aamulla ensimmäisenä kännykkänsä ja klikkaa nuottia muistuttavaa tyyliteltyä d-kirjainta.

Ruudulle lävähtää lyhyt video, sitten toinen, sitten kolmas. Osan käyttäjä ohittaa nopeasti, toiset hän katsoo loppuun, ja näin tekoäly oppii suosittelemaan yhä kiinnostavimpia videoita.

Niitä riittää, sillä onhan TikTokilla eri arvioiden mukaan noin 1,1 miljardia käyttäjää. Yhdysvaltalaiskäyttäjät käyttävät sovellusta keskimäärin 850 minuuttia eli yli 14 tuntia kuukaudessa, ja sovelluksesta on tullut yksi suositummista sosiaalisista medioista.

Ei siis liene ihme, että TikTok on tehnyt perustajastaan, 38-vuotiaasta Zhang Yimingista monimiljardöörin. Noin 37 miljardin dollarin omaisuudellaan Zhang on 39. rikkain henkilö maailmassa ja seitsemänneksi rikkain kiinalainen, selviää Forbesin miljardöörilistauksesta. Omaisuus on yltänyt parhaimmillaan yli 45 miljardiin dollariin.

Zhang uskoo menestyksensä taustalla olevan korkean työmoraalin: hän haluaa tehdä asiat aina parhaalla mahdollisella tavalla ja vastuullisesti.

TikTok on varsinkin nuorien ihmisten suosiossa

Insinööritaustainen Zhang on kuitenkin pitänyt yksityiselämänsä savuverhon takana eikä salaperäisestä miljardööristä tiedetä paljoakaan.

TikTokin taustalla toimineen internet-teknologiayritys ByteDancen perustanut Zhang syntyi vuonna 1983 Kiinan Fujianin maakunnassa Itä-Kiinassa, kertoo Bloombergin miljardööri-indeksi. Hänen vanhempansa olivat virkamiehiä.

Tässä toukokuussa Zhang siityi ByteDancen toimitusjohtajan paikalta, sillä hän ei ole omien sanojensa mukaan kovin sosiaalinen.

– Totta puhuen minulta puuttuu sellaisia taitoja, jotka tekisivät minusta ihanteellisen johtajan, Zhang sanoi Reutersin mukaan.

– Vastaavasti en ole kovin sosiaalinen. Suosin mieluummin yksinäisiä aktiviteetteja, kuten verkossa olemista, lukemista, musiikin kuuntelua ja sen mietiskelemistä, mikä kaikki voi olla mahdollista.

Zhang uskoo olevansa pätevämpi roolissa, joka ei vaadi ihmisten johtamista.

Zhang Yiming pitää henkilökohtaisen elämänsä salassa. Hän on naimisissa ja elää Pekingissä.

Zhang Yiming valmistui vuonna 2005 Nankain yliopistosta. Opinnot eivät olleet hänelle suora tie menestykseen, sillä matkalle mahtui opiskelualan vaihto. Zhang aloitti opintonsa pääaineenaan mikroelektroniikka, mutta vaihtoi sittemmin ohjelmistotuotantoon, kertoo South China Morning Post.

Lehti kertoo Zhangin löytäneen opiskeluaikoinaan myös rakkauden. Sittemmin pari avioitui, mutta heillä ei tiettävästi ole lapsia.

Valmistumisensa jälkeen Zhang työskenteli digitalisia matkavarauksia tekevässä Kuxun-startupissa.

Aluksi hän toimi ”tavallisena insinöörinä”, mutta nousi nopeasti vastuutehtäviin. Jo toisena vuonna Zhang Yiming johti noin 40–50 ihmisen tiimiä, jonka vastuulla oli loppukehitys.

Kuxun oli Zhangin uralla merkittävä askel, sillä miljardööri kertoo oppineensa siellä paljon siitä, kuinka onnistua myymään asioita.

Ennen ByteDancea Zhang ehti piipahtaa myös Microsoftilla ja työskennellä nopeasti epäonnistuneelle Fanfou-starupille.

Vuonna 2012 Zhang perusti ByteDancen, josta oli tuleva maailman suurin yksityisomistuksessa oleva yritys 250 miljardin arvoltaan. Pekingissä päämajaansa pitävän yrityksen lainmukainen kotipaikka on veroparatiisi Caymansaarilla.

TikTok on ByteDancen tunnetuin tuote länsimaissa, mutta Kiinassa se omistaa myös uutisten ja tietojen sisältöalusta Toutiaon. Kun TikTok ehdottaa sopivia videoita ihmisten käyttäytymistä seuraavien algoritmien perusteella, Toutiao tekee saman uutissisällölle.

ByteDancea on syytetty, että se toimii yhdessä Kiinan valtion kanssa ja sensuroi Kiinalle arkoja puheenaiheita niin Toutiaossa kuin Doyinissa – TikTokin kiinalaisessa vastineessa, josta ei kuitenkaan ole pääsyä TikTokissa julkaistuun sisältöön. TikTokin data säilötään kokonaan Kiinan ulkopuolella.

TikTokin, Toutiaon ja Doyinin lisäksi ByteDancella on myös muita, pienempiä brändejä, useat vain Kiinan sisämarkkinoille. Zhangin toiveena on ollut jo pitkään, että ByteDancesta tulee yhtä kansainvälinen ja ”rajaton” kuin Googlesta.

ByteDance pyrkii uudeksi Googleksi.

Doyin lanseerattiin syyskuussa 2016 ja elokuussa 2018 se tuli nimellä TikTok laajamittaisesti kansainvälisille markkinoille. Doyinin kehitys kesti vain 200 päivää ja Zhang kertoo saaneensa siihen idean Snapchatista.

Pitkään Zhang vältti itse julkaisemasta sisältöä TikTokissa, mutta sittemmin yhtiössä on muutettu suhtautumista: nyt koko johtoryhmän pitää julkaista myös itse TikTok-videoita.

– Myöhemmin TikTok-videoiden julkaiseminen tuli johtoryhmälle pakolliseksi. Heidän on yllettävä tiettyyn tykkäysmäärään tai he joutuvat tekemään punnerruksia. Se oli iso askel minulle, Zhang on todennut South China Morning Postin mukaan.

Teknologia-alan yritysjohtaja Kai-Fu Lee kuvaa Timessä Zhangin johtamistyyliä ”pehmeäpuheiseksi, mutta karismaattiseksi, loogiseksi, mutta inhimoiseksi ja nuoreksi, mutta viisaaksi”.

Taloussanomat kertoo kesän aikana miljardöörien tarinoita. Tämä on sarjan neljäs osa. Aiemmissa osissa on kerrottu Jeff Bezosista, Jack Dorseysta ja Françoise Bettencourt Meyersistä.

Zhang Yiming Syntyi vuonna 1983 Fujianin maakunnassa virkamiesvahnemmille. Valmistui Nankain yliopistosta vuonna 2005 vaihdettuaan ensin pääainettaan. Meni naimisiin yliopistorakkautensa kanssa. Työskenteli valmistuttuaan matkavaraussovellukselle. On työskennellyt myös Microsoftille ja epäonnistuneelle start upille. Perusti ByteDancen vuonna 2012. Yritys tunnetaan TikTokista, mutta Kiinassa sen toinen iso ansio on Toutiao, sovellus, joka suosittelee uutisia hakukoneen tavoin. Zhang jätti ByteDancen toimitusjohtajan tehtävät toukokuussa, kun ei kokenut olevansa tarpeeksi sosiaalinen tehtävään.

