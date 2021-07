Myytävien asuntojen määrä lisääntynyt selvästi pääkaupunkiseudulla

Asunnonostajilla on nyt enemmän vaihtoehtoja pääkaupunkiseudullakin. Samaan aikaan asuntokauppa jatkuu Sp-Kodin mukaan vilkkaana.

Myös Helsingissä on nyt enemmän myytäviä asuntoja

Myytävien asuntojen määrä on kiinteistövälitysketju Sp-Kodin mukaan lisääntynyt selvästi koko pääkaupunkiseudulla.

Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa 00100-postinumeroalueella myytävät asunnot ovat lisääntyneet yli 80 prosenttia alkuvuodesta.

Kun tammikuussa Etuovessa oli myynnissä 62 kohdetta, oli kesäkuussa tarjolla 112 asuntoa.

Asunnonostajilla on siis nyt enemmän vaihtoehtoja tarjolla. Tämä rauhoittaa Sp-Kodin mukaan kilpailua ja hintojen nousua.

– Tarjonnan määrä on pikku hiljaa lisääntynyt alkuvuoden aikana lähes kaikilla asuinalueilla pääkaupunkiseudulla. Se, että ostajilla on nyt vähän enemmän erilaisia kohteita harkittavanaan, on hyvä asia, sanoo Sp-Koti Urbaanien toimitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen tiedotteessa.

– Jos aiemmin ei ollut kuin yksi vaihtoehto tarjolla tietynkokoista perheasuntoa tietyllä alueella ja siitä kiinnostuneita oli sata, kohde vietiin käsistä saman tien ja siitä oltiin valmiita maksamaan melkeinpä mitä vaan. Nyt jos samalla alueella on myynnissä 3–4 samantyyppistä asuntoa, ei ostopäätöksen kanssa ole enää samanlaista kiirettä, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Hänen mukaansa tarjonnan ja vaihtoehtojen lisääntyminen aukaisevat asuntokaupan solmuja. Pankkien mukaan lainoja haetaankin edelleen vilkkaasti.

– Lainakaton mahdollinen kiristyminen takaisin 90 prosenttiin lokakuun alusta aktivoi asunnonostoa suunnittelevia ja näkyy varmasti myös pankeissa lainanhakijoiden määrän kasvuna, Kuosmanen sanoo.

Samaan aikaan asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet

– Myyntiajat ovat kevään aikana lyhentyneet, vaikka kohteita on tullut enemmän myyntiin. Tämäkin vahvistaa käsitystäni siitä, että asuntokauppa jatkuu vilkkaana vielä ainakin tämän vuoden loppuun pk-seudulla ja koko Suomessa, sanoo Rantanen.