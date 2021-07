Varoittava esimerkki: Crocs menetti virheen takia hittijalkineidensa mallisuojan

Amerikkalaisen Crocsin tapaus osoittaa kuinka tarkkana aineettomien oikeuksien kanssa täytyy olla.

Jalkinevalmistaja Crocsia ovat kiusanneet jo pitkään ikonisista kengistä valmistetut halvemmat kopiot. Yhtiö on sitkeästi puolustanut oikeuksiaan niitä vastaan, joskus paremmalla ja joskus huonommalla menestyksellä. Näin varsinkin kotikentällä Yhdysvalloissa.

Euroopassa kopioita on tullut markkinoille entistä enemmän, kun yhtiö menetti täällä kenkiensä ulkonäköä suojaavan mallisuojan yli kymmenen vuotta vanhan virheensä takia.

Tapaus on esimerkki aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvästä pykäläviidakosta.

Ranskalainen kauppaketju Gifi Diffusion päätti haastaa Crocsien mallisuojan pätevyyden. Yritys toimitti materiaalia, josta kävi ilmi, että suoja ei täytykään. Vuonna 2018 Euroopan unionin yleistuomioistuin kumosi kenkien ulkonäköä Euroopassa suojaavan mallisuojan.

Tämän jälkeen kuka tahansa on saanut laillisesti valmistaa ja maahantuoda Crocsien kaltaisia kenkiä Euroopassa.

– Crocs menetti suojan hittijalkineidensa ulkomuodolle ikuisiksi ajoiksi Euroopassa. Niinpä yritys ei voi puuttua saman näköisten kenkien valmistukseen ja maahantuontiin, sanoo IPR-yritys Kolsterin eurooppapatenttiasiamies Kati Leinonen tiedotteessa.

Crocs oli rekisteröinyt mallisuojan Euroopassa, mutta liian myöhään. EU:ssa mallisuoja täytyy rekisteröidä 12 kuukauden sisällä siitä, kun malli on tullut julkiseksi.

– Crocs myi kenkiä verkkokaupassa ja messuilla Yhdysvalloissa – ja tulkitsi, että malli on julkinen vain siellä. Jos tuote on nähtävillä verkkosivuilla, silloin se on tullut globaalisti julkiseksi. Niinpä 12 kuukauden aikaikkuna ehti umpeutua Crocsin huomaamatta – ja tähän vuoden 2018 mallisuojan kumoaminen perustui, Leinonen sanoo.