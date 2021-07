Lentoalalla valonsäteitä, mutta paljon epävarmuutta – Jyri löysi työtä Sveitsistä

Yhä edelleen lentäjien on vaikeaa löytää töitä. Rahti- ja yksityislennot palkkaavat reittilentoja enemmän, mutta suuri osa alalle valmistuneista on yhä ilman työkokemusta.

Juuri ennen koronaa valmistuneille lentäjille ei juuri ole töitä. Petri Pulkkinen on kuitenkin toiveikas ja Jyri Luoma onnistui jo löytämään alansa töitä.

Pilven takaa pilkistää jo valonsäteitä. Yksittäisiä, mutta kuitenkin.

Näin voisi kuvata lentoalan näkymiä, kertovat lentäjäksi kouluttautuneet Petri Pulkkinen ja Jyri Luoma.

Pulkkinen valmistui liikennelentäjäksi Suomen Ilmailuopistosta vuoden 2019 syksyllä, Luoma helmikuussa 2020. Kummankin valmistuminen iski pahimpaan saumaan, hetkeen juuri ennen koronaa.

Pulkkinen pääsi pian valmistumisensa jälkeen töihin eurooppalaisen lentoyhtiön perämieheksi satojen ellei tuhansien hakijoiden joukosta, mutta työkokemus jäi kolmeen kuukauteen, kun maat sulkivat rajojaan ja lentoliikenne tyssäsi.

Luoma ei ehtinyt edes löytää työtä.

Koulutus maksaa 15 000 euroa, joten työttömäksi jääminen iskee myös rahallisesti.

Pulkkinen ja Luoma olivat vain yksi monista koronakurimuksen kurittamista lentäjistä, sillä korona kaatoi tusinan verran lentoyhtiöitä muun muassa Flyben. Vaikeuksissa oli tätäkin useampi, esimerkiksi suomalaisten suosima Norwegian.

Pahimmillaan Helsinki-Vantaan matkustajamäärä jäi noin tuhanteen päivämatkustajaan, kun normaalisti lukema on jopa 70 000.

Nyt maailma näyttäisi pikkuhiljaa jälleen avautuvan. Reittilentojen määrä lisääntyy tasaisesti. Muun muassa Finnair kuljetti kesäkuussa 127 900 matkustajaa eli 131,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajamäärät nousivat myös toukokuusta.

Moni lentoyhtiö toimii yhä harvennetuilla reiteillä.

Petri Pulkkinen haaveilee liikennelentäjäksi palaamisesta.

Pulkkinen sanoo, että työilmoitusten määrä on alkanut hiljalleen kasvamaan. Lentäjiä haetaan yhä töihin lähinnä yksityislentokoneisiin ja rahtikoneisiin, mutta myös reittilentojen osalta yhtiöt uskaltavat hakea ainakin tarvittaessa töihin kutsuttavaa työvoimaa.

Pulkkinen ei kuitenkaan ole vielä työtä löytänyt.

– Minut aiemmin työllistänyt lentoyhtiö on pitänyt minut kartalla. Tulevaisuus näyttää melko lupaavalta, Pulkkinen sanoo.

Hän ei mene yksityiskohtiin, mutta lentoyhtiön viesteistä saa käsityksen, että tilanne kehittyy parempaan suuntaan. Lentotoiminnan normalisoituminen voi kuitenkin kestää vuosia, Pulkkinen arvelee.

– Viikoittain tulee katsottua työilmoitukset ja seurattua liikenteen palautumiseen liittyvää statistiikkaa.

Hän on käyttänyt korona-ajan hyödykseen ja suorittanut liikennelentäjäopintojen takia kesken jäänyttä turvallisuuden ja riskienhallinnan korkeakoulututkintoa loppuun. Opinnot ovat loppusuoralla.

Pulkkinen myöntää olevansa onnekas, sillä ei ole jäänyt tyhjän päälle. Halu lentäjäksi palaamiseen on kuitenkin kova.

– En kuitenkaan ole yllättynyt, että vaikeudet ovat kestäneet näin kauan. Suhtauduin alusta asti skeptisesti nopeaa palautumista ennustaneisiin skenaarioihin. Optimistisestikin arvelin liikenteen voimakaan kasvamisen alkavan aikaisintaan vuonna 2022.

Deltavariantin vaikutus lentoalaan on vielä hämärän peitossa ja Pulkkisen mukaan voidaan vain odottaa.

Taloussanomat haastatteli Pulkkista myös noin vuosi sitten.

Jyri Luoman työ vie hänet Sveitsiin.

Luoma sen sijaan onnistui kuin ihmeen kaupalla löytämään työtä sveitsiläisen yksityislentokoneen perämiehenä. Haastatteluhetkellä Luoma suorittaa lentokonekohtaista tyyppikurssia Amsterdamissa ja työt hän pääsee aloittamaan elokuussa.

Työ vaatii muuton Sveitsiin, eikä asunnon etsiminen ole korona-aikana ollut helppoa.

Luoma myöntää yllättyneensä, kun hänet valittiin virkaan. Perämiehen paikkaan vaadittiin alkukarsinta, psykologiset testit ja haastattelu.

– Tämän työpaikan saaminen oli melkoinen yllätys. En olisi uskonut, että näinkin nopeasti tulisi näin hyvä työpaikka vastaan. Vuodessa ehti kirjoittaa lukuisia hakemuksia, Luoma sanoo.

Aiemmin hän ehti työskennellä muutaman vuoden lennonjohtajana, mutta lennonjohtajien työtilanne on jo pitkään ollut heikko. Lennonjohtajan töitä ei myöskään korona-aikana ollut saatavilla, mutta Luoma käytti ajan hyödykseen ja hankki lennonopettajan pätevyyden.

Lisäksi hän toimi laskuvarjohyppy­lentäjänä.

Vaikka pandemia sattui Luoman lentoalalle laskeutumisen kannalta huonoon aikaan, ei hän voivottele.

– Jo kurssin alussa oli tiedossa, että välittömästi töitä ei välttämättä saa, eli siihen osasi henkisesti valmistautua. Tietysti korona tuli yllätyksenä ja maalaili vielä negatiivisempia pilviä horisonttiin.

– Siinä epävarmuudessa tuli mietittyä, että lähtisikö opiskelemaan vielä jonkin ilmailualasta irti olevan koulutuksen.

Tähän Luoma ei kuitenkaan päätynyt, ja nyt hän on kurssinsa vähemmistöä, kun hän on työllistyneenä lentäjän tehtäviin. Työnkuvakin on unelmien täyttymys.

– Minua on aina kiinnostanut reittilentoja enemmän yksityislennot. Luonteeltaan yksityislentäminen on erilaista: kohteet vaihtelevat enemmän ja todella paljon mennään asiakkaan toiveet edellä, kuitenkaan tinkimättä turvallisuudesta.