Sijoittajan ikuisuuskysymys: osakkeet vai rahasto? – Valintaa helpottaa konkarin nyrkkisääntö

Aloitteleva sijoittaja joutuu usein pohtimaan, pistääkö rahansa pörssiosakkeisiin vai turvallisemmalta tuntuvaan rahastoon. Asia ei ole yksinkertainen.

Yhä useampi suomalainen sijoittaa rahaa muuhunkin kuin omaan asuntoonsa, joka on edelleen yleisin sijoitusmuoto.

Pankkikonserni Nordean äskettäin teettämästä tutkimuksesta selviää, että vuodessa Suomessa sijoitetaan keskimäärin 3 981 euroa.

Tärkein sijoituskriteeri suomalaisille on Nordean kyselyn mukaan sijoituksen matala riski.

Mikäli sijoitukselta haluaa mahdollisimman suurta tuottoa, on kuitenkin hyväksyttävä riski, että rahaa saattaa myös menettää.

Tärkeintä on se, että ylipäänsä sijoittaa johonkin. Alan konkari Seppo Saario on todennut, että kun on riittävän kauan sijoittamisessa mukana, tulee vauraammaksi pakostakin, vaikka olisi kuinka pienellä summalla aloittanut.

Suorassa osakesijoittamisessa vaikeinta on kohteen valinta. Hyvänä nyrkkisääntönä on se, että muistaa osaketta ostaessa, että ei osta pelkkää arvopaperia vaan myös osan pörssiyrityksestä. Usein tämä tahtoo unohtua varsinkin pörssin nousukausina.

Yritykseen tutustuminen kannattaa jo senkin takia, että kurssinousun lisäksi osa sijoituksen tuotoista kertyy mahdollisesti maksettavista osingoista. Näihin taas vaikuttaa yrityksen taloudellinen tila.

Pörssissä on tutun yleisindeksin rinnalla myös OMX Helsinki GI-indeksi, jossa mukana ovat myös yritysten maksamat osingot. Sen lukema saattaa poiketa yleisindeksin kehityksestä.

Osakkeiden hintoja seuraava Helsingin yleisindeksi on noussut tänä vuonna yli 16 prosenttia, kun taas OMX Helsinki GI on kivunnut yli 18 prosenttia.

Mikäli säästöön heltiää vain pieni rahasumma kuukaudessa, voi olla järkevämpää valita rahasto. Sen kautta onnistuu myös hajauttaminen.

Sijoitusten hajauttaminen vähentää riskiä ja se ei onnistu helposti pörssissä muutamalla kympillä. Esimerkiksi laatuyhtiönä ja hyvänä osingonmaksajana pidetyn hissiyhtiö Koneen yksi osake maksaa tällä hetkellä lähes 70 euroa.

Erilaisia rahastojakin löytyy lukuisia. Nordean tutkimuksessa vanhempi väki säästää aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin ja nuoret suosivat enemmän indeksirahastoja.

Aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa sijoitusvalintoja tekee salkunhoitaja. Näistä löytyy laaja valikoima osake- ja korkorahastoja sekä näiden yhdistelmiä. Jos haluaa rahoillaan jotain konkreettisempaa, voi myös sijoittaa esimerkiksi metsä- taikka kiinteistörahastoon.

Aktiivisissa rahastoissa akilleen kantapäänä ovat kuitenkin rahastojen kulut. Jo rahasto-osuuden merkintä ja toisaalta lunastus yleensä maksaa. Lisäksi tulevat juoksevat kulut, joihin sisältyvät hallinnointipalkkiot sekä muut kuluerät.

Hyvin aktiivinen salkunhoitaja tuottaa merkittäviä kuluja myös sijoituskohteiden ostosta ja myynnistä. Näitä ei yleensä kerrota rahastojen esitteissä, joissa ilmoitetaan juoksevat kulut.

Koska paras rahastosijoittaminen on yleensä pitkäjänteistä, rokottavat nämä kulut vuosien varrella tuottoja.

Tämän takia moni valitsee passiivisen rahaston, joita niitäkin on tarjolla melkoinen liuta. Ne seuraavat kohteensa kehitystä ilman salkunhoitajan aktiivista otetta. Vastaavasti myös kulut ovat yleensä aktiivisia rahastoja pienemmät.

Kustannustehokasta on sijoitus indeksirahastoihin, joiden kehitys seuraa kohde-indeksiä, joka voi sijaita eri puolilla maailmaa. Näissä salkkuun pakataan osakkeita samassa suhteessa kuin indeksissä ja muutoksia tehdään vain silloin kun indeksin koostumuksessa tapahtuu muutoksia.

Toinen vaihtoehto on sijoittaa ETF:iin eli julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin rahasto-osuuksiin, joita voi myydä pörssissä kuten osakkeita. Niiden hallinnointikulut jäävät yleensä pieneen osaan aktiivisten rahastojen kuluista.

Vaikka merkittävä osa ETF:stä seuraa maailman tunnetuimpia osake-indeksejä, löytyy ETF:iä tuhansia laidasta laitaan. Osa seuraa korkoja, osa taas raaka-aineita tai vaikkapa bitcoinin kurssia. Osa ETF:istä hyödyntää johdannaisia.

Osakkeet vai rahastot? ★ Suorissa osakesijoituksissa voi olla paremmat tuotot, toisaalta riski varojen menettämisestä suurempi. ★ Suorissa osakesijoituksissa sijoituksen hajauttaminen vaatii pääomaa. ★ Rahastoihin voi sijoittaa pieniä kuukausieriä. Hajauttaminen onnistuu helposti. ★ Rahastojen kulut syövät kuitenkin sijoituksen tuottoa. ★ ETF-rahastoissa kulut jäävät pienemmiksi. ★ ETF-rahastoissa hajauttaminen vaatii hyvää kohteen valintaa.

Mikään ei myöskään estä valitsemasta kaikkia edellä mainittuja vaihtoehtoja salkkunsa sisällöksi. Osan varoista voi sijoittaa esimerkiksi suositulla osakesäästötilillä suoraan osakkeisiin ja osan taas rahastoihin.

Samalla suomalaisten kammoksuma riskikin vähenee, ellei sitten koko sijoitusmarkkina sukella yhtä-aikaa.