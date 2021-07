”Englannin osaaminen on tämän ajan yleissivistystä” – kielitaidon merkitys kasvaa etenkin teollisuudessa

Neljännes yrityksistä uskoo, että kielitaitoa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän, ilmenee kyselystä.

Kielitaitoa tarvitaan yrityksissä entistä enemmän, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselytutkimuksesta.

Siihen osaa ottaneista yrityksistä 24 prosenttia arvioi, että kielitaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Eniten sen arvioitiin kasvavan teollisuudessa ja yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä.

Teollisuudessa joka kolmannella yrityksellä on kielitaitoisen palkkaamistarpeita.

Vain kaksi prosenttia yrityksistä ennakoi, että vieraiden kielten osaamisen tarve vähenee jatkossa.

Eniten tarvitaan englantia eli peräti 87 prosentissa yrityksistä. Myös ruotsia tarvitaan 44 prosentissa.

– Englanti on yritysten toinen kotikieli. Sen osaaminen on tämän ajan yleissivistystä. Myös ruotsin rooli on hyvin merkittävä. Siksi myös osaamiseen pitää panostaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Seuraavina kielinä tulevat saksa (15 %), venäjä (12 %) ja viro (6 %). Tulevaisuudessa korostuu myös kiinan osaamisen merkitys.

Kyselyn toteutti toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 1018 pk-yritystä.