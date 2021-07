Yksi huone ja keittokomero. Vessa, jossa ei ole suihkua. Olohuone, jonka nurkassa seisoo suihkukaappi. Yhteensä 39 neliötä.

Tällainen on asuntomarkkinoiden tämän hetken halvin myytävänä oleva kerrostaloasunto. Savonrannan keskustassa sijaitsevasta ylimmän kerroksen yksiöstä pyydetään 6 500 euroa.

Helsingin Kalliossa yhden asuinneliön keskihinta on suunnilleen saman verran.

Taloussanomat selvitti, millaisia asuntoja Suomesta saa alle 50 000 eurolla. Oikotien kautta tällaisia kohteita löytyy kaikkiaan 2 756. Etuovi.com puolestaan löytää yhteensä 3 772 kohdetta, joista osa on samoja kuin Oikotiellä. Huutokauppakohteet rajasimme haun ulkopuolelle.

Halpojen asuntojen markkinat sijaitsevat lähes poikkeuksetta suurten kasvukeskusten ulkopuolella. Niiden sydänmaita ovat harmaantuvat ja rakennemuutoksen kouraisemat pikkukaupungit ympäri Suomea.

Tällainen on esimerkiksi Savonlinna, jonka seutukuntaan myös edellä mainittu Savonranta kuuluu.

Savonlinna on kamppaillut viime vuosina niin huoltosuhteen heikkenemisen kuin asukaskadon kanssa. Samalla se on käynyt läpi rakennemuutosta, joka alkoi, kun kaupungissa pitkään toiminut opettajankoulutus lakkautettiin kolme vuotta sitten.

Pientalojen kauppahinnat näyttävätkin kääntyneen Savonlinnassa laskuun heti sen jälkeen, kun Itä-Suomen yliopisto ilmoitti opettajankoulutuksen lakkauttamisesta vuonna 2016. Tuolloin kauppahinnan mediaani oli vielä 123 500 euroa, kun viime vuonna se oli enää 98 000 euroa.

Huokeita asuntoja Savonlinnan seudulla siis riittää. Kerrostalokaksio lähtisi alle 20 000 eurolla. Omakotitalon tai rivitalokodin saisi alle 30 000 eurolla.

Savonrannassa markkinoiden halvinta yksiötä myy kiinteistönvälittäjä Päivi Heikkinen. Hän muistaa uransa ajalta vain yhden asunnon, jota hän on kaupannut yhtä alhaisella hinnalla.

– Rantasalmella yhden omakotitalon hinta oli 6 000 euroa.

Heikkisen mukaan yksiöstä on tullut kaksi kyselyä, joista toisessa soittaja ainoastaan kummasteli asunnon hintaa. Sen sijaan toinen kysely on nyt johtamassa kauppoihin.

– Joku aikoo ostaa yksiön vapaa-ajan asunnokseen, Heikkinen sanoo.

Heikkinen kertoo asuntojen käyvän vielä kohtalaisen hyvin kaupaksi Savonlinnan keskustassa. Kaupungin ulkopuolella tilanne on jo toivottomampi. Asunnoista pyritään eroon hinnalla millä hyvänsä, mutta jos kysyntää ei ole, alhainen hintakaan ei enää auta.

Runsaat 400 ihmistä menetti työpaikkansa, kun metsäyhtiö UPM sulki Jämsässä sijainneen Kaipolan paperitehtaansa viime vuoden lopulla. Keskisuomalainen kertoi toukokuussa, että noin puolet irtisanotuista työntekijöistä on edelleen työttöminä.

Jämsässä on tällä hetkellä myytävänä liki 200 asuntoa, joista miltei puolta kaupataan alle 50 000 eurolla. Osa asunnoista näyttäisi sijaitsevan Kaipolan tehtaan lähettyvillä.

Noin kilometrin päässä tehtaasta myydään tilavaa 86 neliön parvekkeellista kerrostaloasuntoa. Hintapyyntö on vain 17 900 euroa. Kiinteistönvälitysfirma Suomen Aulan myyntipäällikkö Vili Ylönen kertoo hintaa alennetun reippaasti, jotta asunto saataisiin myydyksi.

– Ostajia ei ole saatu houkuteltua tuollakaan hinnalla paikalle. Ongelma taitaa olla siinä, että paperitehtaan lakkauttamisen jälkeen kukaan ei enää halua muuttaa tänne, hän sanoo.

Jämsässä myydään kerrostaloasuntoa, jossa on neljä huonetta ja keittiö sekä parveke. Asunto sijaitsee noin kilometrin päässä Kaipolan suljetusta paperitehtaasta. Hintapyyntö on 17 900 euroa.

Jämsän OP-kodin toimitusjohtaja Hellevi Laaksonen ei näe kaupungin tilannetta niin synkkänä kuin joku voisi sen nähdä. Hän sanoo tietävänsä vain yhden asuntokaupan, jossa omistaja myi kotinsa Kaipolan paperitehtaan sulkemisen takia.

Laaksonen kertoo asuntokaupan käyneen Jämsässä paremmin kuin hyvin viimeisen vuoden aikana.

– Silloin, kun paperitehtaan sulkemisesta kerrottiin uutisissa, olin että voi ei, tämäkin vielä. Vastoin kaikkia odotuksia tehtaan sulkeminen ei kuitenkaan näytä hyydyttäneen asuntokauppaa, Laaksonen sanoo.

– Voi olla, että korona-aika ja mahdollisuus etätöihin on saanut ihmiset ostamaan omakotitaloja täällä Jämsässäkin.

Jämsän OP-kodin toimitusjohtajan mukaan omakotitalokauppa käy Jämsässä hyvin, vaikka vajaa vuosi sitten näkymät olivat hetken aikaa synkät. Kuvan omakotitaloa myydään Kaipolan kaupunginosassa Jämsässä ja sen myyntihinta on 45 000 euroa.

Omakotitalojen myyntiajat ovat silti pidentyneet Jämsässä viimeisen vuoden aikana. Taloussanomat kertoi toukokuussa, että Jämsässä omakotitalon myyntiin joutuu nykyisin varaamaan keskimäärin 133 päivää enemmän kuin viime vuonna.

Huhtikuussa huonoja uutisia saivat kuulla Veitsiluodon paperitehtaan työntekijät. Stora Enso ilmoitti sulkevansa Kemissä sijaitsevan tehtaansa vielä tämän vuoden puolella. Noin 670 ihmistä on menettämässä työpaikkansa.

Hieman lohtua Kemiin tuo Metsä Groupin jätti-investointi. Yhtiön on tarkoitus rakentaa Veitsiluotoon kokonaan uusi biotuotetehdas. Metsä Group ei ole kuitenkaan luvannut varmaksi, että uusi tehdas välttämättä työllistäisi Stora Enson tehtaalta työttömäksi jääviä ihmisiä.

Kiinteistönvälittäjä Tuukka Härkönen arvioi, että paperitehtaan sulkemispäätös voi näkyä Kemin asuntokaupassa aikaisintaan syksyllä.

– Sulkemispäätös ei ole ehtinyt vielä realisoitua Kemin asuntomarkkinoilla. Tunnelma on kuitenkin odottavainen, ja voisin kuvitella, että vuoden loppua kohti asuntoja alkaa jo tulla myyntiin.

Salo on surullisen kuuluisa esimerkki siitä, miten paikallisille asuntomarkkinoille voi käydä, kun iso työllistäjä lähtee kaupungista.

Salon tapauksessa kyse oli Nokiasta. Yhtiö lopetti matkapuhelinten valmistuksen kuin seinään Salon tehtailla vuonna 2012. Tämän jälkeen asuntokauppa hyytyi kaupungissa täysin ja asuntojen hinnat romahtivat alle niiden alkuperäisten hankintahintojen.

Kemissä asunnot ovat jo nykyisellään melko huokeita. On vaikea kuvitella, että hinnat voisivat paljoakaan enää nykytasolta laskea. Kaupungissa on tällä hetkellä myytävänä 76 asuntoa, joista yli puolta myydään alle 50 000 eurolla.

Härkönen itse myy parhaillaan rintamiestaloa Kemin itäpuolella. Omistaja pyytää hyväkuntoisesta ja reilunkokoisesta talosta 35 000 euroa.

– Tällaista se on vanhoissa teollisuuskaupungeissa kasvukeskusten ulkopuolella. Oulussa samanlainen talo maksaisi helposti 150 000 euroa, Härkönen sanoo.

Kemin itäpuolella myynnissä on hyväkuntoinen rintamamiestalo. Hintapyyntö on vain 35 000 euroa. Kiinteistönvälittäjän mukaan samanlainen talo maksaisi Oulussa satatuhatta euroa enemmän.

Varkauden keskustan tuntumassa on rapattu keltainen kerrostalo. Sen ylimmästä kerroksesta myydään 53 neliön kaksiota 9 000 eurolla. Kerrosta alempana kaupan on täysin samanlainen kaksio, mutta sen myyntihinta on 5 000 euroa kovempi.

Varkauden keskustassa sijaitsevasta pienkerrostalosta myydään kahta identtistä kaksiota. Toisesta pyydetään 9 000 euroa ja toisesta 14 000 euroa. Asunnot ovat eri kerroksissa.

Varkaus koki 12 vuotta sitten saman kuin Jämsä ja Kemi. Työt katosivat sadoilta, kun Stora Enso sulki kaupungissa kaksi paperikonetta. Ankeiden vuosien jälkeen Varkaus on kuitenkin kokenut metsäteollisuuden uuden tulemisen, ja kaupungissa on ryhdytty valmistamaan kartonkia.

Investoinnit ja työpaikat ovat vähitellen palanneet ja kaupunki vaikuttaa selvinneen pahimmasta. Muuttotappiokin on viime vuosina pienentynyt.

Asuntokauppa ei vain näytä oikein käyvän. Varkaudessa on myytävänä yli sata alle 50 000 euroa maksavaa asuntoa. Määrä on huomattavasti suurempi kuin Jämsässä ja Kemissä, jotka ovat asukasluvultaan kutakuinkin saman kokoisia kaupunkeja kuin Varkaus.

Varkaudessa lähes 30 vuotta kiinteistönvälittäjänä toimineen Antero Immosen mukaan asuntokaupan ongelmia selittää asukkaiden ikärakenne.

Syntyvyys on laskenut Varkaudessa 2010-luvun alusta lähtien. Kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku on vähentynyt yli 2 000 asukkaalla. Ikä painaa yhä useampia, ja uusia varkautelaisia syntyy keskimäärin yksi joka kolmas päivä. Tilastokeskus ennusti kaksi vuotta sitten, että Pohjois-Savon suurin väestötappio saatetaan kokea juuri Varkaudessa.

– Rakennemuutos vaikutti Varkauden asuntokauppaan vielä 2010-luvun alussa. Tätä nykyä syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus ovat isompia ongelmia.

Vanhat 1950-luvulla rakennetut omakotitalot siirtyvät alkuperäisiltä omistajiltaan useimmiten perikunnille. Korjaustarpeen takia niitä on vaikea saada myydyksi. Immonen sanoo nuorten perheiden hankkivan mieluummin 2000-luvulla rakennettuja taloja, joissa korjattavaa on vähän, jos lainkaan.

– Vuosi sitten Varkauden asuntomarkkinoilla oli uudehkoja omakotitaloja, jotka maksoivat kalleimmillaan jopa yli 300 000 euroa. Ne kaikki menivät vuoden aikana kaupaksi. Nyt myytävänä on lähinnä vanhoja omakotitaloja ja kerrostaloasuntoja.

Kerrostaloyksiöiden ja -kaksioiden osuus Varkaudessa myynnissä olevista alle 50 000 euron asunnoista on silmiinpistävän suuri. Kiinteistönvälittäjä Anita Hakalan mukaan tätä selittää se, etteivät varkautelaiset nuoret enää osta ensiasuntojaan kerrostaloista.

– Varkaudessa nuoret perheet ostavat ensiasunnokseen ison rivitalohuoneiston tai omakotitalon. Kerrostaloasuntojen ostajakanta on kadonnut kaupungista. Siksi niiden hinnat ovat niin alhaalla.

