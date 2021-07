Näille aloille ei löydy riittävästi kesätyöntekijöitä – "Tilanne on historian huonoin”

Tänä vuonna kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla edelleen vähemmän kuin ennen koronaa. Joillakin aloilla kärsitään kuitenkin samaan aikaan työntekijäpulasta.

Vanhusten kotihoidossa on nyt paha kesätyöntekijäpula eri puolilla maata.

Tampereella kerrotaan olevan paha pula kotihoidon kesäsijaisista. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen mukaan tilanne on pahempi kuin vuosiin.

Hoitoalan kesätyöntekijäpula ei ole mikään uusi ilmiö, vaan tilanne on ollut jo vuosia samankaltainen, vaikka pientä vaihtelua on suhdanteiden mukaan.

Kotihoidossakin pulaa lähihoitajista ja sairaanhoitajista on ollut jo pitkään. Asia koskee Tampereen lisäksi myös muita kaupunkeja. Ylen mukaan pelkästään Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kotihoidon kesähoitajien vaje on 500 työntekijää.

Alan etujärjestön Hyvinvointialan johtavan elinkeinoasiantuntijan Aino Närkin mukaan tilanne on kriittisin kotihoidossa, mutta hoiva-alalla kyse on laajemmasta ongelmasta.

– Työvoiman saatavuuden suhteen tilanne on historian huonoin. Keskustelin kesäkuussa palvelujentuottajien kanssa ja saattoi olla tilanteita, joissa vuosilomasijaisten sijaisuudet eivät olleet vielä silloinkaan sovittuina, Närkki sanoo.

Hänen mukaansa tämä on näkynyt myös vuokratyövoimaa tarjoavien yhtiöiden toiminnassa.

– Näiltäkin on työvoima loppumassa eli nämä eivät pysty tarjoamaan riittävästi sijaisia.

Tilannetta on kärjistänyt korona, jonka myötä osa henkilöstöstä saattaa olla karanteenissa ja vuosilomia on jouduttu siirtämään. Myös viime lokakuun alusta voimaan astuneet vanhuspalvelulain muutokset ovat merkinneet muun muassa tiukempaa hoitajamitoitusta.

Kesätyöntekijäpula on havaittu myös hoivapalveluja tarjoavassa Attendossa. Henkilöstökokemusjohtaja Terhi Lindgrenin mukaan kyse on kroonisesta ilmiöstä.

– Tilanne on kuitenkin tänä vuonna pahempi kuin aikaisemmin. Kun alan tilanne on se mikä se on eli työvoimapula vaivaa, heijastuu se myös kesäsijaisten puolelle, Lindgren sanoo.

Tilanne on hyvin samankaltainen eri puolilla maata.

– Meidän näkökulmastamme Tampere ei ole ollenkaan pahimmasta päästä. Pula on pahin suurissa kaupungeissa ja esimerkiksi Lapissa.

Hänen mukaansa hoitoalan kannalta tilannetta heikentää se, että sote-alalle tulee vähemmän opiskelijoita, samaan aikaan kun palvelun tarvitsijoita on enemmän ja enemmän.

– Kaikilla alan toimijoilla on sama tilanne, tyhjästä on paha nyhjästä.

Matkailu- ja ravintoala on työllistänyt normaalikesinä jopa lähes parikymmentätuhatta työntekijää. Tänä kesänä määrä jää koronan johdosta selvästi pienemmäksi.

Siitä huolimatta joissakin ravintoloissa ja matkailupalveluissa kärsitään kesätyövoimapulasta.

Jo viime kesänä koronarajoitusten kiristymisen ja löysentymisen tuoma aaltoliike vaikeutti kesätyöntekijöiden palkkaamista. Tämän takia monissa paikoissa työvoimaa ei ollutkaan, kun sitä olisi kesän edetessä tarvittu.

Alan etujärjestö Maran varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemen mukaan kuluva kesä on tässä suhteessa viime kesää pahempi.

– Se on vielä paljon vaikeampi. Meille tulee koko ajan soittoja puhelinneuvontaan. On esimerkiksi tarvittu kolme kokkia kesäksi ja saatu on vain kaksi. Sitten ihmetellään, miten pärjätään, Aittoniemi sanoo.

Hänen mukaansa taustalla on pitkittynyt korona ja sen rajoitukset. Ravintoloiden lisäksi tilanteesta kärsivät myös matkailuyrittäjät.

– Kun ei ole ajoissa pystytty lupaamaan työpaikkaa, on voinut käydä niin, että ihmiset ovat hankkineet jotain muuta työtä. Lyhyellä aikavälillä on sitten vaikea löytää enää ketään.

Myös teknisellä alalla on paikoin työvoimapulaa, mitä on torjuttu erilaisilla elinkeinoelämän kampanjoilla.

Rauman kaupunki houkutteli alkuvuonna kesätyövoimaa paikallisiin yrityksiin kesäteekkarikampanjalla, johon osallistuville luvattiin myös maksuton asunto ja bussikortti.

Mukana kampanjassa on ollut paikallisia tekniikan alan yrityksiä. Se toteutettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2017 yhdessä Turun kaupungin kanssa. Kampanja on suunnattu tuleville arkkitehdeille ja diplomi-insinööreille.

Yritysasiantuntija Heikki M. Nurmen mukaan kaikki tarjolla olevat paikat tulivat täyteen jo maaliskuussa, kun hakemisen takaraja oli huhtikuun loppu.

– Jännitimme sitä kuinka käy, kun emme päässeet rekrytointitapahtumiin markkinoimaan kampanjaa koronan takia. Mutta eipä hätää, Nurmi sanoo.

– Meillä oli tavoitteena saada 20 paikkaa täytettyä. Siinä kävi niin, että ne pistettiin jakoon jo maaliskuun loppupuolella ja loppuajan jouduttiin myymään ei oota.

Tällä kertaa työllistäjinä oli yhdeksän paikallista yritystä. Nurmen mukaan paikat jakautuivat melko tasaisesti eri yritysten kesken. Monet kesätyöntekijät tulivat Raumalle töihin jo toista kesää.