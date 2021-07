Onnistuneen kokeilun myötä Islannin ammattiliitot ovat neuvotelleet pysyviä lyhennyksiä työaikaan.

Tutkijoiden mukaan Islannissa tehdyt testit nelipäiväisestä työviikosta ovat olleet ”ylivoimainen menestys”, kertovat muun muassa Business Insider ja CBS News.

Tutkijoiden mukaan Islannin-mallia voitaisiin soveltaa muihinkin maihin.

Islannissa yli 2 500 ihmistä sadalta työpaikalta on osallistunut vuosina 2015–2019 kahteen hallituksen tukemaan tutkimukseen, joissa on testattu nelipäiväistä työviikkoa. Kyse on noin prosentista koko maan työvoimasta.

Osallistujien palkka pysyi kokeilun aikana ennallaan. Moni heistä teki kokeilun aikana 35–36-tuntisia työviikkoja aiemman 40 tunnin sijasta.

Tutkijoiden mukaan kokeiluun osallistuneiden hyvinvointi lisääntyi ”dramaattisesti” useilla mittareilla, sillä he kokivat muun muassa stressin vähentyneen ja loppuunpalamisen riskin pienentyneen, ja työhyvinvoinnin ja terveyden koettiin kohentuneen. Kokeiluun osallistuneet tunsivat olevansa aiempaa iloisempia ja positiivisempia töissä.

Samaan aikaan useimmissa testiin osallistuneissa työpaikoissa tuottavuus pysyi ennallaan tai parani.

Onnistuneen kokeilun myötä Islannin ammattiliitot ovat neuvotelleet pysyviä lyhennyksiä työaikaan. Nyt noin 86 prosenttia Islannin työväestöstä tekee lyhennettyjä työtunteja tai on saanut oikeuden lyhentää työaikaansa.

Islanti ei ole ainoa maa, jossa lyhennettyä työviikkoa testataan. Parhaillaan muun muassa Espanjassa ja Uudessa-Seelannissa on käynnissä tai juuri alkamassa kokeiluita lyhennetystä työviikosta.