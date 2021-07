Pizza Cartel -ketju haluaa haastaa Kotipizzan – käyttää lähiöpizzerioita pilvikeittiönään

Pizza Cartel on perustajansa, Michelin-kokki Pertti Kallioisen mukaan pizzerioiden Uber. Suurimmat haasteet ketjulla on toistaiseksi tunnettavuuden suhteen.

Suomalainen pizzaketju Pizza Cartel kertoi syksyllä pyrkivänsä haastamaan suuret ketjut. Muun muassa Kotipizzan ja Pizza Hutin haastamiseen lähdettiin poikkeuksellisella idealla, lähiöpizzerioiden kautta.

Pizza Cartellilla ei ole näet yhtään omaa ravintolaa. Sen sijaan sillä on tätä nykyä eteläisessä Suomessa noin 45 ravintolaa, joissa myydään Michelin-kokki Pertti Kallioisen reseptien mukaisia pizzoja muun menun ohessa. Pian tavoitteena on vallata Ruotsi ja kasvattaa suomalaisten ravintoloiden määrä yli sataan.

Kallioinen kutsuu liikeideaa pizzerioiden Uberiksi: brändiverkoston tarkoitus on tuoda olemassa oleville ravintoloille lisää asiakkaita. Pizza Cartel tarjoaa ehdot täyttäville pizzerioille valmiit reseptit kymmeneen Kallioisen suunnittelemaan pizzaan, keskitetyn tukun niiden ainesosien tilaamiseen ja nettisivun tilausalustaksi.

Lisäksi ketju tarjoaa mainoksia ja lyhyen koulutuksen italialaistyylisten laatupizzojen tekoon, mutta Kotipizzan tapaista intensiivistä yrittäjäkoulutusta heillä ei ole, vaan yrittäjäksi houkutellaan valmiita ammattilaisia.

– Uber ei opeta kuskejaan ajamaan, emmekä me opeta yrittäjiä kädestä pitäen tekemään pizzaa, Kallioinen sanoo.

Hän kuvaa Pizza Cartelia pilvikeittiöksi ja pilvitukuksi.

Pertti Kallioinen, Sauli Lehtovaara ja Henri Auvinen vetävät uutta pizzaketjua.

Yleisesti pilvikeittiöllä tarkoitetaan vain kotiinkuljetukseen tai noudettavaksi annoksia myyvää ravintolaa. Pilvikeittiö voi näin ollen säästää asiakastiloissa, eikä sen tarvitse myöskään sijaita parhailla paikoilla. Monessa pilvikeittiössä voi toimia useampia ravintoloita saman tilausjärjestelmän ja liiketilan alla.

Pilvikeittiöiden määrä on Suomessakin kasvanut, sillä niin noutomyynti kuin ruoan tilaaminen kotiin on kasvanut. Kansainväliset tutkimuslaitokset ovat laskeneet pilvikeittiöiden markkina-arvon nousevan jopa satoihin miljardeihin vuoteen 2030 mennessä.

Pizza Cartel käyttää lähiöpizzerioita ”pilvikeittiönään”. Asiakkaan kannalta tapa on hyödyllinen, sillä ravintolat ovat maantieteellisesti hyvin hajaantuneita, eli pizzan kuljetusmatka ei ole useinkaan pitkä.

Pizza Cartel saa osansa niin laatupizzojen tilaustuloista kuin myös siitä, että ravintolat tilaavat raaka-aineensa Pizza Cartelin tukusta.

Ravintola puolestaan saa lisää asiakkaita ja pääsee osaksi ketjua, joka on menestynyt asiakastyytyväisyysmittauksissa. Kallioisen mukaan parhaimpien lähiöpizzerioiden myynti on kolminkertaistunut Pizza Carteliin liittymisen jälkeen. Pizza Cartelin liityttyä vastikään Woltiin ja Foodoraan, lisääntyy liikevaihto ennestään, Kallioinen arvelee.

Pizza Cartel kertoo jopa kolminkertaistaneensa joidenkin lähiöpizzerioiden myynnin.

Ravintoloiden menestyminen vaihtelee, mutta Kallioinen on asettanut tavoitteen, että jokainen ketjun pizzeria saisi vuodessa 30 000 euroa lisätuloja ketjuuntumisen myötä.

– Pystymme myös pienentämään pizzerioiden kuluja, sillä esimerkiksi pizzalaatikoiden keskitetty tilaaminen vähentää yksittäisen ravintolan taloudellista taakkaa.

Liikeidea syntyi Kallioisen mukaan muutama vuosi sitten. Osaltaan tarkoituksena oli tuoda Suomen pizzamarkkinat takaisin kotimaisiin käsiin ja toisaalta tuoda lähiöihin tyypillisistä lähiöpizzoista poikkeavia tuotteita.

– Moni pizzayrittäjä on halunnut tehdä tällaisia premium-pizzoja ja me autamme siinä.

Toisaalta yrityksen kannalta kevyempi liiketoimintamalli pilvikeittiönä ja -tukkuna mahdollistaa nopeamman laajenemisen. Se puolestaan on herättänyt varsinkin ulkomaalaisten sijoittajien mielenkiinnon, Kallioinen sanoo.

– Pian laitamme isompaa vaihdetta päälle.

Toistaiseksi lähes koko yrityksen tulovirta valuu laajenemiseen ja yrityksen kehittämiseen, kuten alkuvaiheissa usein on tapana. Suurimpia haasteita on Kallioisen mukaan tunnettavuuden kasvattaminen. Esimerkiksi Kotipizzan brändin tunnistaa noin 98 prosenttia kaikista suomalaisista, mutta Pizza Cartel on monelle tuntematon.

– En henkilökohtaisesti usko, että Suomi tulee olemaan meidän voitokkain pelikenttä. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole Kotipizzan vertaista pizzaketjua. Pizza Hut on oikeastaan ainoa, joten siellä näemme meille iskun paikan. Ensin pitää tietysti ottaa Suomi haltuun ja antaa näytöt täällä.

Ruotsiin Pizza Cartel suuntaa todennäköisesti syksyllä. Samalla liikeideaa testataan todennäköisesti jossain muussa maassa, mutta Kallioinen ei paljasta vielä missä.

Ketjuun liittyvien pizzerioiden määrä kasvanee vuoden loppuun mennessä yli sataan Suomessa, Pertti Kallioinen sanoo.

Tunnettavuuden lisäksi toinen haaste on vaihtuvuus. Periaatteessa mikään ei estä ravintolaa liittymästä hetkeksi osaksi ketjua, kopioimasta reseptejä ja suuntaamalla jälleen täysin itsenäiseksi.

– Reseptejä on lähes mahdotonta suojata. Luotamme kuitenkin, että brändin maine ja lisäasiakkaat houkuttelevat pizzerioita pysymään osana ketjua. Brändiä ei voi kopioida, eikä tukkutuotteitamme saa kuin meidän Pizza Cartel -ravintolat.

Tulevaisuudessa Pizza Cartel ei poissulje myös omien ravintoloidensa avaamista.

Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo olevansa tietoinen Pizza Cartellista ja seuraavansa sen tarinaa mielenkiinnolla. Hän ei kuitenkaan pidä ketjua varsinaisena haastajana, eikä edes suoraan näe kilpailuasetelmaa.

– En näe, että Pizza Cartel olisi ketju, vaan pikemminkin merkki, jota tietyt ravintolat myyvät. Vertaisin sitä vähittäiskaupan brändeihin, joita tietyissä kaupoissa myydään, Tervanen sanoo.

Hän pitää ideaa nokkelana, sillä Pizza Cartel välttää isommat investoinnit. Pidemmän aikavälin menestyksen suhteen Tervanen on kuitenkin skeptinen. Hän kertoo, että Yhdysvalloissa vastaavaa mallia on testattu vaihtelevalla menestyksellä.

– Itse en usko tällaisiin pilvikeittiöihin. Niiden on vaikeampi synnyttävää muistettavaa brändiä, joka tarjoaa asiakkaalle hyvän asiakaskokemuksen.

Tervanen näkee, että pilvikeittiöiden brändi voi valua pikemminkin ruokalähettiyhtiöille. Kun lähettiyhtiö ottaa vieläpä osansa tilauksen hinnasta, Tervasen mukaan tuloksen tekeminen pilvikeittiölle voi olla vaikeaa.

Sen sijaan Kotipizzan brändiä Tervanen kutsuu vahvaksi ja vuosikymmenien työksi.

Tervasen mukaan Pizza Cartelin puheet ”tuoda Suomen pizzamarkkinat takaisin kotimaisiin käsiin” ovat rohkeita.

– Meillä on yli 200 yrittäjää Suomessa, verot maksamme Suomeen ja raaka-aineet ovat 75 prosenttisesti kotimaista. Meidät omistava emoyhtiö on norjalainen, ei sitä voi kiistää, mutta hyvin vahvoissa kotimaisissa käsissä olemme edelleen.

Silti Tervanen näkee suomalaisella pizzakentällä tilaa molemmille.

– On hyvä, että pizzamarkkina elää uutta renessanssia.