Näistä työn­tekijöistä on nyt huutava pula – osa jättänyt saapumatta jo sovittuun vuoroon

Osa työntekijöistä on tehnyt tuplavuoroja. Osan lomia on jouduttu siirtämään.

Tampereen kaupungilla on kova pula kotihoidon sijaisista. Vakituisen henkilökunnan kesälomien aikana kotihoidossa on yli 30 lähihoitajan vaje. Ongelma toistuu joka kesä.

Tampereen Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen kertoo, että tänä kesänä tilanne on kuitenkin pahempi kuin vuosiin. Ongelmia sijaisten saamisessa oli jo keväällä ja talvella, mutta kesä korostaa ongelmaa.

Tampereella kotihoidossa työskentelee noin 560 työntekijää. Asiakkaita on noin 2 200.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

Kuosmanen kertoo, että kotihoidon henkilökunta on venynyt tilanteessa. Esimerkiksi joidenkin työntekijöiden lomia ja vapaapäiviä on jouduttu siirtämään. Osa työntekijöistä on tehnyt tuplavuoroja, jotta kotihoidon työt saadaan tehtyä.

– Myös lähiesimiehet ovat siirtäneet lomiaan.

Sijaispulaa on yritetty helpottaa myös siirtämällä kotihoidon henkilökuntaa alueilta, joilla tilanne on hyvä, alueille, joissa tarvitaan lisää henkilökuntaa. Myös ikäihmisten palvelu- ja päiväkeskustoiminnasta on siirretty henkilökuntaa väliaikaisesti kotihoitoon.

Kotihoidossa on jouduttu karsimaan joistakin kotihoidon toiminnoista. Välttämättömät toimenpiteet ehditään tekemään. Esimerkiksi ulkoilemaan vanhusten kanssa ei ehditä.

– Koska hoidolliset toimenpiteet pitää hoitaa.

Rutiinitehtävissä kotihoidon apuna on teknologia. Kotihoidon käytössä on lääkeautomaatteja ja esimerkiksi lääkkeiden ja voinnin tarkistukset voidaan tehdä kuvapuhelinyhteydellä ilman, että kotihoidon tarvitsee käydä asiakkaan luona.

– Vaikka lääkeautomaatit ovat käytössä, voi olla, että tarvitaan kuvapuhelin, jolla katsotaan, että lääkkeet otetaan oikein.

Koronavirusrokotukset pahentavat kotihoidon sijaispulaa, sillä osa aiemmin keikkatöitä ja sijaisuuksia tehneistä lähihoitajista on työllistynyt antamaan rokotuksia. Kuosmanen kertoo, että Tampereelle haetaan tällä hetkellä 80 työntekijää rokotuksiin.

– On hyvä, että rokotukset pyörivät, mutta se on yksi tekijä siinä, että meillä ei ole sijaisia saatavilla.

Kuosmanen kertoo, että jo töihin lupautuneet lähihoitajat ovat saattaneet työllistyä muualle ennen sijaisuuden alkua. Osa töihin lupautuneista on jättänyt saapumatta jo sovittuun vuoroon.

– Osa on asiallisesti ilmoittanut, että on työllistynyt muualle, mutta on joitakin tapauksia, jotka ovat lupautuneet töihin, mutta eivät ole ilmestyneet vuoroon.

Kuosmanen ei osaa arvioida, mistä se voi johtua. Hän korostaa, että tällaiset tapaukset ovat harvinaisia ja yksittäisiä.

– Yleensä ihmiset hoitavat aika vastuullisesti tällaisista asioista.