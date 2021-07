Tulliylitarkastaja Nadja Painokallio kertoo tulevien viikkojen olevan mahdollisen pakettiruuhkautumisen osalta kriittisiä.

Torstaina voimaan astunut EU:n lakimuutos asetti kaikille unionin ulkopuolelta saapuville verkko-ostoksille arvonlisäveron. Tulli tiedotti varautuneensa tullattavien pakettien moninkertaistumiseen yhdessä yössä.

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne kertoo Taloussanomille, että henkilöstö työskenteli järjestelmäpäivitysten parissa yötä myöten.

– Nyt tavara menee jo hyvin läpi. Uskon, että päivän päätteeksi meillä ei ole ainakaan enää mitään jäämiä, Finne sanoo.

Järjestelmäpäivityksen yhteydessä tapahtui kuitenkin virhe, jonka vuoksi eräät asiakkaat saivat ilmoituksen maksamattomasta ALV:stä ennen uuden lain määräpäivää. Finnen mukaan noin 300 ihmistä maksoi tarpeettomasti veroja tilauksistaan.

– Kaikille näille asiakkaille on lähtenyt tekstiviesti. Hyvitämme heille maksut automaattisesti ja pahoittelemme virhettä.

Jatkossa maksamattomat verot paljastuvat Postin lajittelukeskuksissa pakettien skannaamisen yhteydessä. Saadakseen lähetyksensä asiakkaan on maksettava vero joko suoraan verkko-ostosta tehdessä, OmaPosti-palvelussa tai Tullin järjestelmässä. Finnen mukaan torstaina paketteja jäi postin lajittelupisteisiin maksamattomien verojen vuoksi huomattavasti odotettua vähemmän.

– Isot verkkokauppa-alustat ovat aika hyvin jo alusta lähtien mahdollistaneet arvonlisäveron maksamisen tilauksen yhteydessä. Nopea palvelun käynnistyminen on yllättänyt meidät positiivisesti. Uskomme, että noin 70 prosenttia verkkokauppavolyymista, eli suuret verkkokaupat, tulee tarjoamaan tämän mahdollisuuden.

Tulliylitarkastaja Nadja Painokallio kertoo Taloussanomille, että EU:n ulkopuoliset verkkokaupat voivat jatkossa sisällyttää ALV:n ostoshintaan rekisteröitymällä uuteen IOSS-järjestelmään. Vaikka tullaus- ja pakettiruuhkaa ei ole toistaiseksi esiintynyt, voi tilanne tulevina viikkoina muuttua.

Aiemman lainsäädännön puitteissa alle 22 euron verkko-ostokset ovat olleet verottomia. Tämän vuoksi asiakkaat ovat tilanneet tavaroita useammassa paketissa. Ennen IOSS-järjestelmää tilattuja paketteja on saapumassa Kiinasta kahden tai kolmen viikon kuluttua.

– Tämä on vasta alkusoittoa. Seuraavat viikot ovat kriittisiä, ja niiden aikana vasta näemme, miten tästä selvitään. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että järjestelmämme toimii, Painokallio sanoo.

Postin Finne arvioi EU:n verouudistuksen vähentävän Aasiasta tilattujen pakettien määrää jonkin verran ainakin tulevina kuukausina. Ensi vuoden lähetystilannetta ei hänen mukaansa voi vielä tässä vaiheessa ennustaa.

– Mielenkiintoista tässä on tietysti se, että kotimainen verkkokauppa on korona-aikana kasvattanut markkinaosuuttaan. Se on positiivinen kehitys, joka toivon mukaan jatkuu myös jatkossa, Finne sanoo.