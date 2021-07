Konepajayhtiö Valmet ja ruotsalaisen Alfa Lavalin aiemmin havittelema venttiiliyhtiö Neles sulautuvat

Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan arviolta ensi vuoden alussa.

Konepajayhtiö Valmet ja venttiiliyhtiö Neles sulautuvat. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen.

Käytännössä Neles sulautuu Valmetiin. Tulevan yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli reilut neljä miljardia euroa viime vuonna. Yhtiö työllistää 17 000 työntekijää.

Yhdistymisen odotetaan tuovan noin 25 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut, kerrotaan yhtiöiden tiedotteissa.

Fuusion odotetaan tapahtuvan arviolta ensi vuoden alussa, mikäli kaikki täytäntöönpanolle asetetut ehdot, kuten viranomaisluvat täyttyvät.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa sulautumisen jälkeen Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

– Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan vakaa liiketoiminnallinen perusta, vahva taloudellinen profiili, houkutteleva kasvupotentiaali ja omistaja-arvoa lisääviä arvioituja synergioita, Laine sanoo tiedotteessa.

Fuusio on hyväksyttävä molempien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksessa. Niissä sen taakse on saatava kahden kolmasosan enemmistö osakkeista ja äänistä. Sekä Neleksen että Valmetin hallitukset suosittelevat yhdistymistä.

Neleksen omistajat saavat fuusiossa vastikkeeksi Valmetin osakkeita. Sen jälkeen Neleksen osakkeenomistajat omistaisivat noin 18,8 prosenttia ja Valmetin osakkeenomistajat noin 81,2 prosenttia yhdistyneestä yhtiöstä.

Valmet on jo ennen fuusiota Neleksen suurin osakkeenomistaja 29,6 prosentin osuudella. Toiseksi suurin on Cevian 10,9 prosentin osuudella. Alfa Lavalilla on 8,5 prosenttia.

Neles syntyi viime vuoden kesällä Metson ja Outotecin fuusion myötä, kun Metsosta irronnut venttiililiiketoiminta listautui heinäkuussa pörssiin Neles-nimellä.

Tämän jälkeen ruotsalainen konepajakonserni Alfa Laval julkisti Neleksestä ostotarjouksen ja yhtiöt sopivat yhdistymisestä. Alfa Lavalin tarjous ei kuitenkaan kerännyt taakseen tarpeeksi Neleksen osakkeenomistajia.

Neleksestä suuren siivun hankkinut Valmet vastusti Alfa Lavalin tarjousta.

Valmet ehdottikin Valmetin ja Neleksen yhdistymistä Neleksen hallitukselle jo viime vuoden syyskuussa.