Pörssin kesäalea voi olla turha haikailla – tuloskausi antaa loppuvuodelle suuntaa

Alkaako pörssin nousulta loppua jo puhti? Ainakaan osakkeiden kesäalesta ei ole vielä näkynyt merkkejä. Loppuvuoden kehitys näyttää asiantuntijoiden mukaan suhteellisen suotuisalta.

Kuluva vuosi on ollut Helsingin pörssissä melko tasaista ylämäkeä. Tässä ei ole mitään poikkeuksellista, sillä indeksien kehitys näyttää suunnilleen samanlaiselta myös useimmissa muissa Euroopan pörsseissä.

Suurten eurooppalaisten pörssiyhtiöiden kurssikehitystä kuvaava Stoxx 600 -indeksi kiipesi keväällä tasoille, joilla se oli ennen koronakriisiä. Tämän jälkeen se on tehnyt uusia ennätyksiä.

Helsingissä pörssin yleisindeksi on yltänyt tasoille, joilla se oli viimeksi vuonna 2007, juuri ennen kuin finanssikriisi syöksi osakemarkkinat jyrkkään pudotukseen.

Tällä hetkellä ei näytä siltä, että mikään kääntäisi loppuvuonna suunnan, vaikka jo vuosi sitten varoiteltiin, ettei osakekurssien nousu voi jatkua loputtomasti.

Tosin puheet inflaation kiihtymisen tuomasta korkonoususta ja osakkeiden arvostusten liiankin nopeasta kipuamisesta ovat viime aikoina lisääntyneet.

Korkojen nousu rasittaisi velkaa ottaneiden yritysten tilannetta. Nämä ovat usein pörssin kasvuyhtiöitä, jotka ovat tarjonneet viime aikoihin saakka hyviä tuottoja.

Nämä tekijät voisivat jatkossa lyödä kapuloita kurssinousun rattaisiin, kun pelko markkinoilla alkaisi taas ottaa yliotteen ahneudesta.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen suhtautuu loppuvuoden pörssinäkymiin kuitenkin varovaisen optimistisesti. Hänen mukaansa kurssinousu todennäköisesti jatkuu, joskin tähänastista loivempana.

– Näkemyksemme on se, että loppuvuonna osakkeiden tuotot ovat vaatimattomampia kuin mitä on nähty alkuvuonna, mutta silti positiivisia. Näin alkuvuoden vahva osakenousu rauhoittuu jonkun verran. Syynä on se, että talouskasvun nopein vaihe on nyt meneillään ja jatkossa se alkaa pikku hiljaa hidastua, Kemppainen sanoo.

Hän muistuttaa, että perinteisesti osakkeille suotuisinta aikaa on kasvun kiihtymisen vaihe. Tämä näkyy etenkin niin sanotuissa syklisissä osakkeissa, jotka ennakoivat kursseissaan talouskasvua.

– Helsingin pörssi on pörssinä varsin syklinen, siellä on paljon teräsyhtiöitä sekä paperi- ja selluyhtiöitä ja lisäksi konepajoja.

Samaan aikaan osakkeiden arvostukset ovat kivunneet jo korkealle, mikä voi vähentää sijoittajien halukkuutta ostoihin.

Suurimmat uhat, jotka voisivat suistaa kurssit raiteiltaan ovat yllättävät virusmuunnokset, inflaation ja inflaatio-odotusten selvä nousu sekä talouskasvun yllättävä hidastuminen.

– Yksi riski on, että viruksesta löytyisi mutaatio, jonka takia rajoituksia alettaisiin taas reilusti kiristämään. Nykyiseen deltavarianttiin rokotukset näyttävät kuitenkin tehoavan melko hyvin.

Toinen riski on, että markkinat alkaisivat uskoa, että nyt nähty inflaation kiihtyminen olisi pysyvää ja keskuspankit alkaisivat kiristämään rahapolitiikkaansa ennakoitua nopeammin.

– Toistaiseksi keskuspankit ovat puhuneet, että kyseessä on väliaikainen inflaatiopomppu ja siihen markkinat keskimäärin uskovat, Kemppainen sanoo.

Kolmas riski on alkuvuonna kirjatun talouskasvun ennakoitua nopeampi hidastuminen.

– Tämä olisi suuri yllätys, kun töissä olleilla kuluttajilla on taskut täynnä rahaa. Yhdysvalloissa myös työttömyysturva on ollut avokätistä. Tämän takia hidastuminen voisi suistaa markkinat raiteiltaan.

Myös Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava uskoo pörssikehityksen jatkuvan maltillisena, mutta myönteisenä.

– Uskomme, että myötätuuli vielä jatkuu ja markkinat jatkavat nousua myös loppuvuoden aikana. Nousutahti kuitenkin todennäköisesti hidastuu.

Lähiaikoina paljon riippuu myös kovaa lähestyvästä toisen neljänneksen tuloskaudesta.

Alavan mukaan viime vuonna pörssiyhtiöiden huhti-kesäkuu sujui koronan takia heikosti, joten nyt on lupa odottaa koviakin kasvulukuja.

– Tuloskasvu tulee olemaan todella vahvaa edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvalloissa odotetaan noin 60 prosentin tuloskasvua, Alava sanoo.

Samaan aikaan myös markkinoiden odotukset alkavasta tuloskaudesta ovat korkealla, joten suuri kysymys on se, yltävätkö kaikki yhtiöt näihin odotuksiin, joiden pettämisestä voidaan rangaista kurssilaskulla.

– On mennyt jo monta neljännestä, jolloin tulokset ovat olleet selvästi odotuksia parempia. Voisi ajatella, että yllätykset eivät ole enää niin positiivisia. Tämä jää nähtäväksi.

Toinen kysymysmerkki on kasvaneiden kustannuspaineiden vaikutus.

– Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja lisäksi on pullonkauloja, kuten sirupulaa. Miten se vaikuttaa yritysten marginaaleihin?

Jatkossa yritysten tuloskasvu tasaantuu, mutta tulosten kehitys pysynee Alavan mukaan edelleen myönteisenä. Tämä tukee osaltaan myös osakekursseja.

