Millaisia ovat eri puolilta Suomea löytyvät asunnot, joita saa lottovoittajan budjetilla? Kun asunnon hinta nousee yli miljoonan euron, korostuu Helsingin kantakaupunki.

Asuntokauppa käy nyt Suomessa vilkkaana, kun talouden tilanne näyttää paranevan. Tämä on merkinnyt myös kalliimpien asuntojen kaupan lisääntymistä.

Kalleimpien asuntojen kauppa on paljolti keskittynyt pääkaupunkiseudulle, missä asuntohinnat ovat viime vuosina nousseet ja ovat selvästi muuta maata korkeammalla.

Tämä koskee etenkin kerrostaloasuntoja. Yli miljoonan euron hintaisia kerrostaloasuntoja ei ole juuri muualla kuin Helsingistä, vaikka muutamia löytyy myös Tampereelta ja Turusta. Tällöin puhutaan jopa yli 10 000 euron neliöhinnoista.

Uudiskohteita miljoona-asunnoissa on yllättävän vähän, ja ne sijoittuvat yleensä pääkaupunkiseudun kerrostaloihin. Ilmeisesti monet rakentajat eivät halua ottaa näin suuria yksittäisiä riskejä. Toisaalta Helsingissä suurten uusien omakotitalojen vaatimia tontteja on suhteellisen vähän tarjolla.

Kalliita asuntoja Suomesta joka tapauksessa löytyy. Oikotie.fi:ssä 1,0–1,5 miljoonan euron asuntoja oli torstaina myynnissä 145 kappaletta, joista suurin osa oli pääkaupunkiseudulla. Etuovi.comissa kalliita asuntoja oli puolestaan 143 kappaletta.

Esimerkiksi hiukan alle 1,5 miljoonalla eurolla on tarjolla Helsingin Albertinkadulla sijaitseva 140 neliön kerrostaloasunto vuonna 1906 valmistuneessa talossa. Sitä voi pitää tyypillisenä arvoasuntona: yli miljoonan euron asunto vanhassa helsinkiläisessä taloyhtiössä kantakaupungissa.

Albertinkadulla tarjolla on remontoitu huoneisto.

Ilmoituksen mukaan asunto on erinomaisessa kunnossa ja yhtiössä on jo tehty suurimmat korjaukset. Arvoasunnossa tärkeää on arvostetun alueen ohella juuri asunnon kunto ja myös taloyhtiön tilanne. Remonttireiskojen unelmakohteita ilmoituksissa ei juuri näy.

Asuntoa välittää Kiinteistömaailma Helsinki Bulevardi, jonka toimitusjohtaja Eeva Kyläkoski on myynyt pitkään pääkaupunkiseudun arvokohteita.

Hänen mukaansa kantakaupungin kalleimmissa asunnoissa korostuu ”sijainti, sijainti ja sijainti”.

– Halutaan, että osoite on todella hyvä ja taloyhtiö on kunnossa, Kyläkoski sanoo.

Albertinkadun kaltaisia kohteita tulee myyntiin muutamia vuodessa, mutta mitenkään harvinaisia ne eivät hänen mukaansa ole. Pääkaupunkiseudulla myydään yli miljoonalla eurolla myös omakotitaloja ja niidenkin kauppa on viime aikoina vilkastunut. Mukaan on tullut myös uusia alueita.

– Näitä asuntoja ei kuitenkaan koskaan myydä liukuhihnalta, vaan tarjottavan asunnon ja ostajan tarpeiden ja näkemysten on kohdattava, Kyläkoski sanoo.

Puolentoista miljoonan euron asuntoa ostetaan harvemmin sijoitusasunnoksi. Useimmiten se tulee varakkaan keski-ikäisen omaan käyttöön. Liikkeellä on kuitenkin myös joitakin ensiasunnonostajia.

– Taustalla saattaa olla perintö taikka yrityskauppa. Tämä on kuitenkin hyvin epätavallista.

Helsingin keskustassa neliöhinnat saattavat nousta huimiksi. Urho Kekkosen kadulla Kampissa on tarjolla 76 neliön asunto. Hintapyyntö vuonna 2005 valmistuneen kerrostalon asunnosta on 1,33 miljoonaa, ja neliöhinnaksi tulee noin 17 500 euroa.

Urho Kekkosen kadulla neliöhinnat nousevat korkealle.

Asuntoa välittää Nord LKV, jonka partneri Päivi Siggberg myöntää, että neliöhinta saattaa olla alueella korkeimmasta päästä, mutta toisaalta osoite on arvostettu.

Mitenkään poikkeuksellinen neliöhinta ei kuitenkaan Helsingin keskustassa ole.

– Itse asun Lönnrotinkadulla, ja olen myynyt keskustassa aika monta asuntoa. Hinnat ovat täällä melko kovat eli jopa 18 000 euroa neliöltä, Siggberg sanoo.

Kaikkialla ne eivät ole yhtä korkeita. Vähän matkan päästä Museokadulta löytyy 142 neliön kerrostaloasunto vuonna 1925 valmistuneesta talosta. Yhteensä 1,3 miljoonan euron hintapyynnöllä neliöhinnaksi muodostuu alle 10 000 euroa neliö.

Arvokkaita asumuksia löytyy myös maalta. Hirvensalmella on tarjolla kokonainen rantakiinteistö, johon kuuluu 359 neliön päähuvila ja 328 neliön vierastalo sekä kolme rantasaunaa. Hinta on lähes täsmälleen sama kuin Albertinkadun kerrostaloasunnolla.

Myös Savosta löytyy kalliita asuntoja, kuten tässä Hirvensalmella.

Lahdessa 1,49 miljoonalla eurolla on myynnissä 227 neliön hulppea, vuonna 2010 valmistunut täyskivitalo Kymijärven rannalta. Tontilta löytyy erillinen rantasauna.

Lahtelaista omakotitaloa mainostetaan myös hyvillä liikenneyhteyksillä.

Miljoonabudjetilla saa erikoisempiakin kohteita. Yksi näistä on Hollolassa sijaitseva Pyhäniemen kartano, jolla on värikäs historia. Pitkään myynnissä olleesta kartanosta pyydetään 1,29 miljoonaa euroa.

Kartano on vaihtanut kerran viime vuosisadan alussa omistajaa, kun varatuomari Oscar Collin hävisi sen korttipelissä Monte Carlossa. Uudeksi omistajaksi tuli Hollannin konsuli Hendrik Max Gilse van der Pals, jolla kartano ei tosin ollut kuin muutaman vuoden ajan.

Eksoottisimmasta päästä kohteita on Pyhäniemen kartano Hollolassa.

Pyhäniemen kartanossa on filmattu myös useita kotimaisia elokuvia, kuten Kaivopuiston kaunis Regina vuonna 1941. Tämän takia sitä on nimitetty myös ”Hollolan Hollywoodiksi”.

Kartanoa välittävän Huoneistoforumin toimitusjohtajan Jukka Ignatiuksen mukaan kauppojen synty on ollut jo pari kertaa täpärällä, mutta lopulliset paperit ovat jääneet allekirjoittamatta.

– Kartano on ollut yllättävän pitkään myynnissä. Kerran oli kauppakirjat jo kirjoitettuna, mutta kauppa kaatui loppumetreillä hyvinkin pienistä syistä, Ignatius sanoo.

Hänen mukaansa yhtenä syynä saattaa olla se, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kartanoon ei kuulu kovin suuria tiluksia.

