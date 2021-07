Enemmän kuin kolmannes rahastosäästäjistä on työväestöä ja alempia toimihenkilöitä. Säästämisen suosio on kasvanut vuosia, mutta korona ei lisännyt pahan päivän varalle säästämistä.

Finanssialan (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan säästämisestä ja sijoittamisesta on tullut lähes koko kansan harrastus.

Järjestön teettämän tutkimuksen mukaan rahastosäästäjistä 37 prosenttia on työväestöä ja alempia toimihenkilöitä. Kaupin mukaan yhä useampi on oivaltanut, että säästää kannattaa niin hyvän kuin pahankin päivän varalle.

Ylempiä toimihenkilöitä rahastosäästäjistä on 23 prosenttia ja eläkeläisiä 20 prosenttia.

59 prosenttia säästävistä kotitalouksista saa tuloja vuodessa yli 50 000 euroa. 17 prosenttia sijoittajista tienaa alle 30 000 euroa vuodessa.

Säästöhalukkuutta on Finanssialan mukaan kasvattanut myös se, että asuntoa ostaessa tarvitaan aiempaa enemmän omaa varallisuutta ja asuntolainojen keskikoko on noussut.

Asunnon hankintaa varten säästävien osuus onkin kasvanut vuodessa kuusi prosenttiyksikköä ollen nyt 24 prosenttia. Yhä useammalla asuntolainallisella on myös muita sijoituksia kuin omistusasunto.

Pahan päivän varalle säästää 57 prosenttia, eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Eläkeaikoja varten säästää 28 prosenttia, eli useampi kuin viime vuonna.

Kotitalouksien keskimääräinen sijoitusvarallisuuden arvo ilman kiinteää omaisuutta, kuten asuntoa, on kyselyn perusteella 30 600 euroa.

Euromääräisesti säästö- ja sijoitusvarallisuutta on eniten kyselyn mukaan pörssiosakkeissa, muissa arvopapereissa ja sijoitusrahastoissa.

Toista vuotta käytössä olevaa osakesäästötiliä käytti joka kymmenes kyselyyn vastanneista. Osakesäästötilin mediaanikoko oli 7500 euroa ja keskiarvo 19 200 euroa, kyselystä selviää.

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat on kahden vuoden välein tehtävä seurantatutkimus. Tutkimuksen on Finanssiala ry:n toimeksiannosta toteuttanut IROResearch Oy. Tutkimusaineisto on kerätty helmi-maaliskuussa 2021, jolloin haastateltiin noin 2 500 henkilöä puhelimitse. Kohderyhmänä olivat mannersuomalaiset 15-79 -vuotiaat henkilöt.