Konkarisijoittaja usutti HS:ssä sijoittamaan rahat oman asunnon sijaan pörssiin – professori epäröi: ”Asia ei ole itsestään selvä”

Konkarisijoittaja Erkki Sinkko neuvoi Helsingin Sanomissa laittamaan rahat pörssiin ja lykkäämään asunnon ostoa. Taloussanomat kysyi asiantuntijoilta, onko osakesijoittaminen asunnon ostamista parempi keino vaurastua.

Suomalaisista on todettu, että he ovat asuntokansaa. Omistusasujien osuus kaikista asuntokunnista on yli 60 prosenttia, ja monille oman asunnon hankkiminen on yhä ensimmäinen iso sijoitus elämässä. Monille se saattaa olla myös viimeinen.

Omistusasumisen vahva perinne näkyy niin ikään varallisuustilastoissa. Oma asunto on suomalaisten kotitalouksien kolmanneksi yleisin varallisuuslaji ja varallisuuden arvolla mitattuna se on suomalaisten ylivoimaisesti merkittävin varallisuuserä. Sen osuus kotitalouksien kokonaisvaroista oli noin puolet vuonna 2019.

Keskiviikkona 83-vuotias konkarisijoittaja Erkki Sinkko kyseenalaisti Helsingin Sanomissa oman asunnon merkityksen ensimmäisenä sijoituksena. Hän kehotti lykkäämään niin auton kuin asunnon ostamista ja suositteli, että rahat kannattaisi ennemmin sijoittaa pörssiin.

– Lykätkää oman asunnon ja auton ostamista. Lopettakaa lomamatkat ja luopukaa alkoholista. Laittakaa edes vähän rahaa pörssiin joka kuukausi. Vähitellen tuottoa kertyy niin, että se tuntuu taloudessa, Sinkko sanoi.

Sinkon ajatuksena tässä oli se, että pitkällä aikavälillä rahoilleen saa lähtökohtaisesti paremman tuoton osakemarkkinoilta kuin asuntomarkkinoilta. Hän siis ajatteli asiaa järkevän sijoittamisen ja vaurastumisen kannalta.

Omistusasunto ja pörssiosakkeet ovat varallisuuden muotoina varsin erilaisia. Niihin harvemmin myös sijoitetaan täysin samoista syistä. Asunnon voi hankkia arvonnousu mielessään, mutta useimmiten ihmiset ostavat sen asumista varten. Osakkeisiin taas rahaa saatetaan laittaa niin säästötarkoituksessa kuin selvää tuottoa hakien.

Taloussanomat pyysi kahta asiantuntijaa arvioimaan molempien sijoitusmuotojen hyötyjä ja haittoja.

Oulun yliopiston taloustieteen ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen.

Oulun yliopiston taloustieteen ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen kertoo heti alkuun tärkeimmän argumentin asunnon oston puolesta.

– Asunnon ostamiseen liittyy veroetu, jollaista ei osakesijoittamisessa ole. Asuntotulo eli laskennallinen nettovuokra, jonka siitä omistusasunnosta saa, on verotonta.

Laskennallinen nettovuokra kuvaa siis kotitalouden saamaa etua verrattuna vastaavanlaisessa markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. Siinä missä osakkeisiin sijoitetun varallisuuden tuotoista on maksettava veroa, asuntovarallisuuden tuotot ovat verottomia.

– Omistusasunnon kohdalla myös mahdollisesta vuosien saatossa tapahtuvasta arvonnoususta ei tarvitse erikseen maksaa veroa, jos asunnon jossain kohtaa päättää myydä, Oikarinen sanoo.

Asuntoa on tavattu ajatella varmana sijoituksena. Se on ja pysyy. Oikarisen mukaan asia näyttäytyy kuitenkin riskienhallinnan näkökulmasta hieman toisenlaisena.

Riskienhallinnan näkökulmasta varmempaa olisi sijoittaa osakemarkkinoille, kunhan muistaa vain hajauttaa riittävästi.

– Asuntoon sijoittamisessa hajauttaminen jää hyvin vähäiseksi. Sitä voi pitää ongelmallisena, jos koko omaisuus on kiinni asunnossa. Ajan mittaan asunnossa saattaa esimerkiksi ilmetä yllättäviä kustannuksia, joita ei ole asuntoa ostaessaan osannut ennakoida, Oikarinen sanoo.

– Osakemarkkinoilla riskin hajauttaminen onnistuu ihan eri tavalla.

” Asuntoon sijoittamisessa hajauttaminen jää hyvin vähäiseksi. Sitä voi pitää ongelmallisena, että koko omaisuus on kiinni asunnossa.

Useimpien kohdalla asunnon oston lykkääminen tarkoittaa vuokralla asumista. Näin ollen siis vuokrakustannukset söisivät ainakin osan osakkeista saaduista tuotoista.

Rahoituksen professori Mika Vaihekoski Turun yliopistosta arvioi, että vuokralla asuva ja osakkeisiin sijoittava henkilö onnistuisi tienaamaan itselleen nettona noin neljä prosenttia osakkeiden vuosituotosta.

– Helsingin pörssin vuosituotto on viimeisen sadan vuoden aikana ollut yli 13 prosenttia vuodessa ja reaalisesti yli viisi prosenttia, Vaihekoski sanoo.

– Viimeisten 30 vuoden aikanakin tuotto on ollut yli 10 prosenttia, reaalisesti yli kahdeksan prosenttia. Kun vuokrakustannukset söisivät osakkeiden tuotosta keskimäärin viisi tai kuusi prosenttiyksikköä vuodessa, tuotoista jäisi käteen noin neljä prosenttia vuodessa.

Vaihekoski sanoo ymmärtävänsä tätä taustaa vasten, mitä konkarisijoittaja Erkki Sinkko ajaa takaa, jos vuokralla asumisen vaihtoehtona olisi ostaa esimerkiksi sadan tuhannen euron asunto.

– Mielestäni asia ei kuitenkaan ole näin itsestään selvä.

Vaihekosken mukaan pitäisi tarkastella myös sitä, mitä omistusasunto tarjoaa ostajalleen ja mitä vuokra-asunto tarjoaa vuokralaiselleen.

– Ihminen, joka asuu omassa asunnossaan, kokee varmasti saavansa asunnosta sellaista hyötyä, jota vuokra-asunnosta ei saisi. Omistusasuntoa voi käyttää vapaammin, sitä voi remontoida ja laajentaa, kun taas vuokra-asunnossa kaikki on paljon rajoitetumpaa.

Asunnon omistamiseen ja osakesijoittamiseen liittyy molempiin kustannuksia. Jos vaihtoehtoja punnitsee pelkästään kustannusten näkökulmasta, osakesijoittamisessa ne ovat eittämättä pienemmät kuin omistusasumisessa.

– Ensimmäinen asunto harvemmin on viimeinen asunto, jonka ihminen elämänsä aikana ostaa. Luultavasti jossain kohtaa haluaa vaihtaa isompaan asuntoon. Tästä sitten koituu jo kustannuksia ja ne kustannukset ovat suurempia kuin ne, joita tulee siitä, jos päättää järjestellä osakesalkkuaan uudelleen, Oikarinen sanoo.

On myös mahdollista, että ihminen haluaa tietyssä elämänvaiheessa realisoida omaisuuttaan. Osakesijoittamisessa tämä käy helpommin kuin omistusasunnon kanssa.

– Osakeportfoliota voi myydä osissa, asuntoa ei. Osakkeiden likviditeetti on myös muutoin omistusasuntoa parempi, Oikarinen toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että asunnon omistamisessa on asuntolainaan liittyvää likviditeettiä. Asuntovarallisuuttaan on mahdollistaa muuttaa nopeasti rahaksi siten, että hakee pankista lainaa asuntovakuutta vastaan. Tämä tietenkin edellyttää sitä, ettei asunto ole kauttaaltaan velkainen.

Oman asunnon oston puolesta puhuvat ainakin veroedut.

Kukaan tuskin kykenee lupaamaan itselleen, että noudattaa elämässään tiettyä rutiinia hamaan tulevaisuuteen. Elämässä kun saattaa tapahtua kaikenlaista.

Mika Vaihekosken mukaan juuri tulevaisuuden ennustamattomuus hankaloittaa päätöstä sijoittaa osakkeisiin ja lykätä asunnon ostamista.

– Jos haluaa kerryttää varallisuutta osakesijoittamisen kautta, se edellyttää sitoutumista kuukausittaiseen sijoittamiseen. Siitä ei parane lipsua sellaisilla verukkeilla, kuten että osakkeet ovat jollakin hetkellä liian kalliita tai että yhtenä kuukautena menoja on liikaa eikä siksi voi sijoittaa.

Vaihekoski toteaakin, että jollekin asunnon ostaminen voi olla näppärämpi keino kerryttää varallisuutta kuin osakesijoittaminen. Asuntolaina nimittäin sitoo maksueriin, joita on vaikeampi jättää maksamatta. Kun velan lyhennyksistä lopulta selviää, asunto on täysin oma.

Oikarinen ja Vaihekoski ovat yhtämielisiä siitä, että pohjimmiltaan kyse on arvovalinnasta.

– Jos ihminen haluaa elää elämää, nauttia siitä ja nähdä maailmaa, niin tuskin silloin on viisasta elää kitkuttaa vuosia, jotta olisi jonain päivänä sitten varoissaan, Oikarinen sanoo.

Vaihekoski suosittelee kultaista keskitietä.

– Ääripäitä on hyvä välttää. Asunnonkin ostamisessa kannattaa varoa, ettei laita itseään pinteeseen liian suuren lainan kanssa. Ja hienoa olisi, jos rahaa jäisi sijoitettavaksikin.