Pankit eivät lämpene bitcoinille: asiakkaille ei suositella, ETF:iä löytyy jos itse etsii

Bitcoin kerää kasvavaa suosiota sijoituksena, vaikka sen käyttö arkipäivän maksuvälineenä on vähäistä. Mutta onko pankeista apua? Suomalaispankit eivät bitcoinia sijoituskohteena asiakkailleen tarjoa.

Virtuaalivaluutta bitcoin on villistä kurssiheilunnastaan huolimatta saamassa jalansijaa myös virallisten tahojen keskuudessa.

Kesäkuussa kerrottiin, että keskiamerikkalainen El Salvador aikoo ensimmäisenä maailmassa tunnustaa bitcoinin viralliseksi valuutaksi. Tähän asemaan sen on määrä siirtyä syyskuussa.

Pankit ovat myös kiinnostuneita. Yhdysvalloissa Bank of New York Mellon on kertonut tarjoavansa rahastoasiakkailleen bitcoiniin liittyviä säilytyspalveluja. Toinen amerikkalaispankki Morgan Stanley ilmoitti keväällä tarjoavansa varakkaille asiakkailleen mahdollisuutta sijoittaa bitcoin-rahastoihin.

Suomessa sen enempää valtiovalta kuin pankitkaan eivät ole toistaiseksi bitcoinille lämmenneet. Pankkikonserni Nordea ilmoitti jo vuonna 2018, ettei se salli omien työntekijöidensä sijoittaa bitcoiniin.

Suomalaiset ovat ostaneet runsaasti bitcoineja erilaisten kaupankäyntialustojen kautta. Bitcoinin käyttö maksuvälineenä on kuitenkin hyvin rajallista, minkä takia myös bitcoinia seuraavat sijoitustuotteet voivat kiinnostaa.

Niitä onkin jo tarjolla, mutta löytäminen vaatii omaa aktiivisuutta, sillä suomalaispankit eivät niitä pidä juuri esillä. Kysymys on tuotteissa, joiden arvoon bitcoinin kehitys vaikuttaa tavalla tai toisella. Tarjolla on esimerkiksi kustannustehokkaina pidettyjä pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF:iä.

Viranomaiset empivät vielä. Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen SEC on toistaiseksi lykännyt päätöstä hyväksyä ensimmäinen ETF, joka seuraisi suoraan bitcoinin kehitystä. Useita hakemuksia on kuitenkin odottamassa.

Muualla maailmassa, kuten Euroopassa ja Kanadassa näitä on jo markkinoilla.

Suurista suomalaispankeista OP ei sijoita itse bitcoiniin eikä tarjoa asiakkailleen mahdollisuutta sijoittaa suoraan bitcoin-tuotteisiin.

OP:n kautta pystyy kuitenkin sijoittamaan ETF:iin, joiden kehitys seuraa bitcoinin hintaa.

– OP ei sijoita omia tai asiakkaiden varoja bitcoiniin tai muihinkaan kryptovaluuttoihin suoraan eikä rahastojen kautta, vaikka ETF-rahastoja onkin meidän kauttamme mahdollisuus merkitä, kertoo OP Varallisuudenhoidon johtaja Joakim Reinius.

Myös Nordea on samoilla pidättyväisillä linjoilla. Nordean asiakkaille kaupankäynti kryptovaluuttoihin liittyvillä tuotteilla on mahdollista, mutta pankki ei suosittele asiakkailleen kryptovaluuttojen ostamista.

Pankin viestinnän mukaan periaate, joka kieltää henkilöstön kaupankäynnin bitcoinilla ja muilla kryptovaluutoilla on myös edelleen voimassa.

Nordean mukaan kryptovaluuttasijoitukset on kielletty, koska kryptovaluutat eivät ole säänneltyjä.

– Tämä tarkoittaa, että niihin ei sovelleta sijoittajansuojaa koskevia säännöksiä eivätkä viranomaiset valvo niitä. Koska riskit ovat suuret ja Nordealla on velvollisuus noudattaa korkeatasoisia toimintatapoja pankkialalla, Nordea ei salli henkilöstön sijoituksia kryptovaluuttoihin, pankin viestinnästä kerrotaan.

Finanssipalvelutaloihin kuuluvassa Nordnetissä voi sijoittaa kryptovaluuttoihin niin sanottujen tracker-sertifikaattien avulla. Nämä ovat pankin tai välittäjän liikkeelle laskemia arvopapereita, joilla käydään kauppaa pörssissä. Ne seuraavat kryptovaluuttojen arvoja.

Nordnetin talousasiantuntijan Martin Paasin mukaan trackerit eivät kuitenkaan ole kovin suosittu tapa sijoittaa bitcoiniin.

– Jonkun verran Nordnetiltakin löytyy sijoittajia, jotka ovat niihin sijoittaneet, mutta käsitykseni mukaan suuremmat omaisuudet ovat suorissa bitcoin-omistuksissa, Paasi sanoo.

Bitcoiniin sijoittaminen vaatii ainakin hyviä hermoja. Vaikka bitcoinia verrataan usein sijoituskohteena kultaan, osoittaa bitcoinin keväinen kurssilasku, että se on kaukana turvallisesta sijoituskohteesta.

Kun bitcoinin kurssi kävi huhtikuussa lähellä 65 000 dollaria, liikkuu se nyt alle 35 000 dollarissa.

Pankkien halukkuuteen pitää bitcoineja omassa taseessaan voi vaikuttaa myös se, että pankkien finanssivakautta tarkkaileva Baselin komitea ilmoitti kesäkuussa, että pankkien bitcoin-sijoituksiin sovelletaan ankarimpia pääomavaatimuksia. Tämä kielii bitcoiniin liittyvistä riskeistä.