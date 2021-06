Muista tarkistaa maksut– huomenna monella tärkeä veropäivä

Ensimmäiset veronpalautukset tulevat tileille maanantaina. Tänä vuonna ne eivät välttämättä näy tilillä heti aamusta.

Ensimmäinen veromätkyjen maksupäivä on huomenna, kertoo Verohallinto. Toinen mätkyjen maksupäivä on 2. elokuuta. Huomenna jäännösveroa maksaa 64 000 suomalaista yhteensä 52 miljoonaa euroa. Elokuun alussa maksupäivä koittaa 330 000 asiakkaalle, joilla on maksettavaa yhteensä 119 miljoonaa euroa.

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi viikon maanantaina. Toinen maksupäivä on 3. elokuuta. Verohallinto maksaa veronpalautuksia heinäkuussa 148 000 asiakkaalle yhteensä 133 miljoonaa euroa. Elokuussa niitä saa 2 miljoonaa asiakasta yhteensä noin 990 miljoonaa euroa.

– Tänä vuonna veronpalautusten odottajilta vaaditaan malttia. Rahat eivät ole välttämättä tilillä heti veronpalautuspäivän aamuna. Pystymme kuitenkin maksamaan veropalautuksia joka kuussa päivää viime vuotta aiemmin, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.