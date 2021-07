Näistä asioista muodostuu hyvä sijoitusmökki, jonka arvo vain kasvaa – yksityiskohdilla on väliä

Arvonsa pitävässä sijoitusmökissä tärkeintä on sijainti ja säännöllinen hoito. Sijoituksen arvoa kasvattaa myös moni pienempi asia, kuten aurinkoisuus, turvallisuus ja erikoisuus.

Sijainti, sijainti, sijainti. Lähes kaikkeen muuhun sijoitusmökkiä hamuava voi vaikuttaa, mutta etäisyys suurista kasvukeskuksista ja riittävän laadukas ranta pitää olla ennestään.

Tätä mieltä on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

– Parhaiten arvonsa pitää ison vesistön rannalla oleva mökki lähellä kasvukolmiota. Yhä parhaita alueita ovat Suomen etelä- ja lounaisrannikko sekä Etelä-Savo, Mannerberg sanoo.

Arvokkaimpia loma-asunnot ovat Helsingistä merenrantaa pitkin länteen ja itään. Etelä-Savossa mökkien tarjonta on hieman suurempaa ja se on syrjemmässä, mistä johtuen hinnat ovatkin hieman matalampia kuin parhailla merenrantapaikoilla.

Mannerberg kuitenkin sanoo, että Etelä-Savo on yhä säilyttänyt maineensa Suomen mökkien luvattuna maana, jolloin loma-asunto pitää myös siellä hyvin arvonsa.

– Etelä-Savossa hinnat romahtivat väliaikaisesti, kun venäläisten ostajien 2000-luvun alkuvuosina muodostama hintakupla puhkesi, mutta viime vuosina hinnat ovat normalisoituneet.

Parhain hintakehitys on mökeillä, jotka ovat maksimissaan parin tunnin ajomatkan päässä isoista kasvukeskuksista, kuten Helsingin, Tampereen ja Turun muodostamasta kasvukolmiosta.

Ilta-aurinko kasvattaa arvoa aamuaurinkoa enemmän.

Ranta on ostajalle tärkeä, Mannerberg sanoo. Vesistön pitää olla puhdas, arvokkaimpia ovat isojen järvien kuten Saimaan ja Päijänteen tai meren äärellä seisovat mökit.

Arvoa kasvattavat ennestään hyvä uimaranta ja sopiva ilmansuunta.

– Etelään tai länteen päin oleva ranta on haluttu, varsinkin jos tontilla on paljon metsää. Tuolloin auringosta voi nauttia pisimpään.

Sijoitusmökin pitää olla myös helposti saavutettavissa. Saavutettavuus ei tarkoita vain läheisyyttä, vaan myös sopivia kulkureittejä. Mikäli mökkitietä ei hoideta talvisin ja auto uhkaa juuttua lumihankeen, ei mökki ole houkutteleva.

Yhä useampi kaipaa loma-asunnoltaan ympärivuotisuutta, Mannerberg muistuttaa.

Mökiltä kaivataan lähes omakotitalon varustelua. Sähköt, juokseva vesi ja sisävessa ovat valtaosalle välttämättömyyksiä. Saunaa kaivataan, tosin saunattoman mökin löytäminen Suomesta on miltei mahdotonta.

Etätyön yleistyessä myös toimiva nettiyhteys kasvattaa mökin arvoa.

Toisaalta sijoitusmökkiä etsiessä kädentaitoinen voi kasvattaa voittojaan hankkimalla pientä kunnostamista vaativan mökin, Mannerberg toteaa.

Mannerberg uskoo, että mökkibuumin jälkeen hintakehitys voi tasaantua, mutta hän ei usko romahdukseen. Haluttujen mökkien arvo jatkaa tasaista kasvua.

Rantaa on aina niukasti. Siksi se pitää arvonsa.

Myös OP Kodin johtaja Lasse Palovaara kertoo, että mökin arvon kehitykseen vaikuttaa eniten sijainti. Oli kyse niin vuokrattavasta kuin voitolla myytävästäkin sijoitusmökistä, ei sijainnin arvoa voi vähätellä.

Hyviä sijainteja on paljon, mutta mökkiin sijoittamisessa ikiaikaiset mökkialueet ovat vahvimmilla.

Rantamökit on turvallisin sijoitus, sillä rantaan rakentamiselle on tarkat säännökset, joten hyvistä rantamökeistä on aina pulaa.

– Hyvä sijainti pitää ja jopa kasvattaa arvoaan. Näyttävä rantasauna voi olla myyntivaltti, Palovaara sanoo.

Hieman yllättäen julkisten kulkuyhteyksien läheisyys ei juuri vaikuta arvoon, Palovaara toteaa.

Myös hän kertoo, että ilta-aurinkoinen mökkitontti on arvossaan.

– Auringonvalon määrään voi vaikuttaa hieman harventamalla metsää, mutta se on sellainen asia, mitä jo ostaessa tulee huomioida.

Lisäksi arvoon voi vaikuttaa uimaveden laatu. Mikäli rannalla on löydetty vuosia peräjälkeen sinilevää, ostajaehdokas haluaa todennäköisemmin tinkiä.

Ranta ja piha olisivat ihanteellisesti turvallisia. Suuret pudotukset tai äkkisyvä voivat karsia lapsiperheitä tai lapsista haaveilevia ostajia.

– Mitä enemmän kohteesta on kiinnostuneita, sitä arvokkaampi se pääsääntöisesti on. Myytäessä arvo on suurin tarjottu hinta.

Uimaveden laatuakin kannattaa tutkailla sijoitusmökkiä ostaessa.

Myös harvinaisemmat kohteet voivat olla järkevä sijoitus, Palovaara muistuttaa. Vaikka niistä kiinnostunutta ostajaa voi joutua etsiä pidempään, on ostaja monesti valmis maksamaan saadakseen erikoisuuden.

– Erikoisuus voi olla esimerkiksi vanha huvila tai muuten arkkitehtuurisesti poikkeava loma-asunto, Palovaara sanoo.

Sijoitusmökkiä etsiessä tulee huomioida mökistä koituvat kulut, Palovaara muistuttaa. Mökistä on pidettävä huolta, jotta sen arvo säilyy, mutta mökeissä on eroja niiden vaativuuden suhteen.

– Mökin jatkuva kunnostaminen syö siitä saatavia voittoja. Laadukkaasti rakennettu hirsimökki on tältä kannalta hyvä sijoitus, sillä se on helppohoitoinen.

Palovaaran mukaan tuleviin kustannuksiin kannattaa suhtautua samoin kuin taloyhtiöissä: jos putkiremontti ja julkisivuremontti häämöttävät oven takana, hinta putoaa.

Palovaara kuitenkin muistuttaa että on asioita, joihin on vaikeaa vaikuttaa. Lisäksi tulevaisuutta on vaikeaa ennakoida. Esimerkiksi kylä, jossa mökki sijaitsee, voi elävöityä. Elävöityminen, eli hyvä ja aktiivinen kyläyhteisö nostaa puolestaan kohteen houkuttelevuutta.

– Tällainen yhteisö voi syntyä yllättäen. Vaikka ihmiset toivovat kesämökiltään rauhaa, mökkipaikkakunnalta toivotaan myös palveluita, tapahtumia ja yhteisöllisyyttä.