Loma-asuntomarkkinat alkavat elpyä Kreetalla, mutta suomalaisten käytös hämmentää välittäjiä – tällaisia asuntoja saa Haniasta helsinkiläisen rivarikämpän hinnalla

Rivitalo Helsingistä vai uima-altaallinen talo Kreetalta? Ilta-Sanomat vieraili kahdessa myytävässä kohteessa Haniassa.

Hania, Kreeta

Kun korona alkoi, Kreikkaan kuuluvan Kreetan lomasaaren asuntomarkkinat jähmettyivät. Ulkomaiset ostajat kaikkosivat.

– Yrityksemme painottaa ulkomaisia markkinoita, ja 70 prosenttia asiakkaistamme oli ulkomaisia ostajia. Kun korona alkoi, kaupankäynti heidän kanssaan loppui kokonaan, Giannis Kriaras kiinteistönvälitys Ktimatoemporikista kertoo.

Kokonaistilanteesta kertoo paljon se, että vuonna 2019 saarella haettiin 3 468 rakennuslupaa, mutta viime vuonna luku oli vain 368.

Markkinat ovat kuitenkin elpymässä.

– Tilanne näyttää nyt hyvin paljon paremmalta. Saaret ja maaseudut houkuttavat ostajia, sillä niissä ihmiset asuvat kauempana toisistaan. Lisäksi maan korona­tilanne ei ole ollut pahimmillaan saarilla, Kriaras kertoo.

Giannis Kriaras on myynyt korona-aikana asuntoja etänä.

Yrityksen ulkomaisista asiakkaista noin 55 prosenttia on Euroopasta, loput pääasiassa USA:sta ja Aasiasta.

– On niitä, jotka haluavat ostaa loma-osakkeen itselleen esimerkiksi eläköitymistä varten mutta myös niitä, jotka ostavat sellaisen sijoitusmielessä, vuokratakseen sitä turisteille.

Yleisin kohde, jota etsitään, on 150 000–200 000 euroa maksava loma-asunto, joka sijaitsee 15–30 minuutin ajomatkan päässä keskustasta. Neliöitä tulee olla 100–120 ja makuuhuoneita ainakin kaksi.

– Haluttu kohde voi olla vanha talo, joka tarvitsee remonttia.

Pohjoismaalaiset ostajat erottuvat yhdessä vaatimuksessa.

– Heille merinäkymä on hyvin tärkeä asia. He haluavat nähdä vettä, kun esimerkiksi britit haluavat nähdä vuoria. Haniassa on mahdollista saada molemmat, jos talo sijaitsee meren ja vuorten välissä, Kriaras kertoo.

– Tuollaisia kohteita on kyllä saatavilla. Jos löytää hyvän kiinteistönvälittäjän, löytää myös haluamansa talon.

Suomalaisten ostokäyttäytyminen ihmetyttää välittäjiä. Pohjoismaalaiset ovat alkaneet jälleen kiinnostua kiinteistökaupoista, ja etenkin norjalaiset ovat jo aktiivisesti liikkeellä.

– Tällä hetkellä suomalaisia asiakkaita on todella vähän. Jostain syystä suomalaiset eivät halua investoida kiinteistöihin, mikä on outoa, koska kaikki muut pohjoismaalaiset tekevät niin.

– Emme ole keksineet tähän mitään syytä. Osaisitko sinä kertoa meille? Kriaras heittää suomalais­toimittajalle.

Yritys on kehittänyt ratkaisun niille, jotka eivät uskalla vielä matkustaa paikan päälle mutta haluaisivat sijoittaa loma-asuntoon parempia aikoja odotellessa.

– Otimme ensimmäisenä käyttöön Teleproperty-nimisen järjestelmän, jonka avulla myymme asuntoja etänä, esimerkiksi Zoomin avulla. Se on saavuttanut uskomattoman suosion. Ei uskoisi, kuinka moni ihminen ostaa asunnon sen avulla, Kriaras sanoo.

– Esittelin sen kautta juuri 1,8 miljoonan euron hotellia. Siinä katsottiin jokainen seinä ja pöydänalus. Esittelyyn uppoaa hyvinkin jopa neljä tuntia.

Suomalaiset viihtyvät tunnetusti Espanjan Aurinko­rannikolla, mutta Kriarasin mukaan Kreeta on kilpailukykyinen vaihtoehto.

– Täällä on halvemmat hinnat. Lisäksi täällä maksetaan vero vain kerran. Kun ostaa asunnon, maksaa kolme prosenttia veroa. Kun myy sen kalliimmalla muutaman vuoden päästä, ei joudu maksamaan enää veroa, kuten vaikkapa Portugalissa tai Italiassa.

– Asiat ovat muuttuneet viime vuosina parempaan. Uusi hallitus haluaa houkutella sijoittajia ja laski veroja.

Miten kannattaa siis toimia, jos haluaisi ostaa Kreetalta loma-asunnon tai esimerkiksi kunnostaa sellaisen?

– Kaikki alkaa siitä, että löytää hyvän välittäjän, sillä hänen kauttaan hoituvat kaikki asiat, luvat, mahdolliset asianajajat, pankkitapaamiset... Hän auttaa kaikessa, mikä saattaa tulla vastaan. Byrokratia Kreikassa voi nimittäin olla aika sekavaa, Kriaras sanoo.

Kaksi esimerkkiä siitä, minkälaisen loma-asunnon Haniasta saa helsinkiläisen rivitalohuoneiston hinnalla:

Kohde 1: 210 neliömetriä käsittävä kiinteistö sijaitsee noin 10 kilometriä Hanian keskustasta suositulla mutta väljästi asutulla alueella. Talossa on 1 900 neliömetrin piha, ja huoneita on kolmessa kerroksessa. Talosta on näkymä merelle, ja terassilla on oma uima-allas. Pyyntihinta kiinteistöllä on 370 000 euroa, ja sitä vuokrataan tällä hetkellä 500 euron vuorokausihintaan.

Talosta näkee sekä vuoret että meren.

Olohuone on pelkistetyn tyylikäs.

Keittiössä suositaan tummia pintoja.

Tässä yksi talon kolmesta kylpyhuoneesta.

Sängyssä on kreikkalaista henkeä.

Sisutuksessa suositaan kreikkalaishenkisiä yksityiskohtia.

Terassilta voi katsella sekä merta että uima-allasta.

Talossa saa olla omassa rauhassa, kun naapureita ei ole joka puolella.

Kohde 2: Aivan Hanian keskustassa sijaitsevaan kaupunkiasuntoon mennään sisään viehättävältä pieneltä kujalta. 120 neliön asunto sijaitsee useassa kerroksessa, ja makuuhuoneita on neljä. Katolta aukeaa näkymä kaupungin ylle. Asunnon pyyntihinta on 370 000 euroa, ja sen saa tällä hetkellä vuokralle 240 eurolla vuorokausi.

Sisäänkäynti on pieneltä kujalta aivan keskustassa.

Jo keittiöstä huomaa, että nyt ollaan kaukana kotoa.

Asunnossa on useita upeita yksityiskohtia.

Makuuhuoneissa luotetaan yksinkertaiseen tyylikkyyteen.

Kerrossänkyihin voi sijoittaa vaikkapa seurueen lapset.

Suihku henkii modernia kreikkalaisuutta.

Kattotasanteella voi ottaa aurinkoa autenttisessa miljöössä.

