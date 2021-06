Kesäkuun helteet ovat merkinneet mansikan­viljelijöiden mukaan sitä, että Etelä-Suomen sato kypsyy tänä vuonna yhdellä rysäyksellä. Tämän takia tällä viikolla kannattaa suunnistaa kauppaan, jos haluaa varmistaa pakastemarjansa.

Kuluva kesä on ollut yhdelle perinteiselle kesäherkulle eli mansikalle suotuisa, sillä sekä kosteutta että lämpöä on ollut sopivassa suhteessa. Tämä merkitsee sitä, että toreilla ja kaupoissa ei ole pulaa myytävästä.

Helteisellä Hakaniementorilla kojujen ympärillä ei kuitenkaan näy ruuhkaa, vaikka yksittäisiä mansikan­maistelijoita riittää.

Torilla vuosikymmeniä mansikkaa myyneen Irene Rissasen mukaan hiljaiselo on normaalia heti juhannuksen jälkeen.

– Loppuviikolla odotetaan jälleen vilkastuvaa, toteaa Laatumarja-perheyritystään pyörittävä Rissanen, joka on jo toisen polven mansikanmyyjä.

Ostajalle suuri kysymys on mansikan hinta, jolla on taipumus elää kesän mittaan. Yleensä hinta alkaa laskea selvästi juhannuksen jälkeen, kun kypsyneitä marjoja tulee tiloilta vauhdilla.

Kun viime viikolla pakastajan suosikki eli viiden kilon mansikkalaatikko maksoi Hakaniemessä yleensä 45 euroa, liikkuu hinta nyt 35–40 eurossa.

Mansikkamarkkinoilla oli viime kesänä tähän aikaan samankaltainen tilanne kuin nyt eli kesäkuun helteet olivat kypsyttäneet mansikan nopeasti.

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton mukaan tässä suhteessa kuluva kesä on vielä viime kesää pahempi. Paras mansikkasesonki saattaa olla tänä vuonna lähes ennätysnopeasti ohitse.

Liiton puheenjohtaja Tarja Matomäellä onkin neuvo kuluttajille: varsinkin eteläsuomalaisen säilöntämarjojen ostajan kannattaa suunnistaa kauppaan tällä viikolla.

– Etelä- ja Lounais-Suomessa pääsatokausi on nyt. Monet viljelijät kertovat, että viikon päästä pellot ovat tyhjiä. Tarjontaa on nyt runsaasti, mutta viikon päästä tilanne on taas päinvastainen, Matomäki sanoo.

Hänen mukaansa kasvussa ollaan helteiden ansiosta viikko kaksi normaalia edellä.

– Mansikka kukki todella nopeasti, mikä tarkoittaa nopeaa poiminta-aikaa. Kun samaa peltoa poimitaan kesässä normaalisti noin kolme viikkoa, niin nyt sitä poimitaan ehkä puolitoista viikkoa. Sama mansikka­määrä kypsyy puolta nopeammin.

Mansikan yhtäaikainen kypsyminen tuottaa ongelmia viljelijälle. Pelloille olisi haalittava nopeasti lisää poiminta-apua.

– Työvoimaa on saatu, mutta tällainen hellejakso ja marjojen kasaan kypsyminen tarkoittaa sitä, että mikään työvoima ei riitä. Tarvittaisiin tuplahenkilöstö­määrä normaaliin verrattuna. Marjaa tulee todennäköisesti jäämään jonkun verran maahan, kun sitä ei yksinkertaisesti saada kerättyä, Matomäki sanoo.

Suomen suurin mansikanviljelijä on Koivistoisen Mansikkapaikka. Yrityksellä on suoramyyntipisteet Lahdessa ja Vantaalla ja lisäksi myyntipisteet viidentoista eri Prisman yhteydessä Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla ja Lahden seudulla.

Viljelystä vastaavan yrittäjän Vesa Koivistoisen mukaan mansikan hinta on nyt selvästi alempana kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Koivistoisen mukaan yrityksen myyntipisteissä tarjotaan nyt viiden kilon mansikkalaatikkoa 25 euron hintaan. Hinnanlaskua ei hänen mukaansa kannata enää jäädä odottelemaan.

– Silloin mennään jo alle tuotantokustannusten, jos hintaa pitää vielä laskea. Nyt kannattaa ostaa, jos meinaa. Voi käydä jopa niin, että heinäkuun puolessavälissä hinta alkaa nousta, Koivistoinen sanoo.

Myös muualla Suomessa on kauppakeskusten yhteydessä eri marjamyyjiä. Soittokierroksen perusteella hinnoissa ei ole kovin suurta hajontaa.

Kouvolan Prisman tiloissa mansikkaa myy Herralan Marjatila, joka tarjoaa tällä hetkellä viiden kilon laatikkoa 35 eurolla. Imatran Prisman yhteydessä mansikkaa myy La Greta Oy hintaan 29,90 euroa laatikko.

Turussa esimerkiksi Länsikeskuksen Citymarketin edustalla myy mansikkaa laitilalainen Rantamarjat hintaan 29,90 laatikolta.

Kauppojen tarjonnassa mansikkalaatikon hinta tuntuu liikkuvan suunnilleen samoilla tasoilla. Yleinen hinta eri puolilla Suomea tuntuu olevan nyt hieman alle 30 euroa.

Esimerkiksi Oulun Raksilan Citymarketissa mansikkalaatikko maksoi maanantaina 29,95 euroa. Myös Kuopion Prismassa viiden kilon mansikkalaatikko maksoi täsmälleen saman verran. Sama hinta oli pääkaupunkiseudulla Viikin Prismassa.

Kaikkialla viiden kilon laatikoita ei ole tarjolla, vaan mansikkaa myydään pienemmissä rasioissa, joissa kilohinta nousee selvästi korkeammaksi.