Pirkko Arstila kertoi nerokkaasta viilennyskikasta, sitten Mustissa ja Mirrissä alkoi tapahtua: ”Niitä on mennyt todella paljon”

Mustin ja Mirrin myymälöissä eri puolella Suomea nähtiin keskiviikkona kovia asiakaspiikkejä. Maajohtajan mukaan taustalla saattaa olla Pirkko Arstilan kertomus siitä, miten hän viilentää itseään kesän helleöinä.

Lemmikkieläintarvikeliike Mustin ja Mirrin myymälöissä oli keskiviikkona ruuhkaa. Ihmisiä saattoi olla kassan luona hetkittäin ihan jonoksi asti ja heistä useimmilla saattoi olla kädessään jopa sama tuote.

Tuo tuote oli koirille tarkoitettu sininen viilennysmatto.

Ilta-Sanomat oli julkaissut edellisenä päivänä jutun toimittaja Pirkko Arstilasta. Jutussa Arstila kertoi ostaneensa mökkipaikkakuntansa eläintarvikeliikkeestä koirille tarkoitetun viilentävän patjan. Patja oli ollut tanskandoggin kokoinen, mutta tanskandoggille Arstila ei ollut sitä ostanut. Hän oli ostanut sen itselleen, jotta nukkuisi helleöinä paremmin.

– Olen nukkunut erittäin onnellisesti. Kun makaan patjalla, olen tanskandoggin kokoinen, Arstila kertoi Ilta-Sanomille.

Päivä sen jälkeen, kun Arstila oli antanut viilennysvinkkinsä, ihmisiä oli nähty Mustin ja Mirrin myymälöissä jonottamassa kassalle koirien viilennysmatto ainoana ostoksenaan.

Mustin ja Mirrin maajohtaja Timo Tervo vahvistaa havainnot paikkansapitäviksi.

– Niitä koirien viilennysmattoja on mennyt todella paljon. Useissa myymälöissä oli hetkellisesti todella kovia asiakaspiikkejä. Varmasti tämä kyseinen juttu, joka oli lehdessä, kiihdytti niiden mattojen myyntiä huomattavasti.

Tervo kertoo, ettei viilennysmattojen kesäinen menekki sinällään ole uusi ilmiö. Mattoja on myyty runsaasti myös aiempina kesinä, kun hellekelit ovat vyöryneet päälle.

– Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun ihmiset ostavat viilennysmattoja. Niiden menekki on aina kasvanut kuumilla helteillä. Yleensäkin kaikenlaiset koirien viilennystuotteet ovat lisänneet menekkiään hellekeleillä.

Tervon mukaan viilennyspatjojen myynnissä nähtiin kuitenkin poikkeuksellinen piikki Arstilan kerrottua viilennyskeinostaan.

– Myös verkkokaupan puolella nähtiin keskiviikkona todella massiivinen menekki näissä viilennyspatjoissa, hän sanoo.

Tällä hetkellä, jos tarkastelee Mustin ja Mirrin verkkokaupasta koirien sinisen viilennysmaton saatavuutta myymälöissä, voi huomata, että tuote on loppunut useista myymälöistä.

Tervon mukaan mattojen saatavuudesta ei tarvitse kuitenkaan olla huolissaan. Myymälöitä täydennetään parhaillaan, hän kertoo.

– Myymälöissä on ollut hetkellisiä puutteita ja edelleen osasta myymälöistä ne matot voivat olla loppu. Tänään on kuitenkin tullut lisää kuormia, joiden mukana on tuotu lisää viilennysmattoja myymälöihin.

Pirkko Arstila kummasteli Ilta-Sanomien jutussa, miksi koirille on viilentäviä patjoja, muttei ihmisille.

Mustin ja Mirrin maajohtajan Timo Tervo toteaa, ettei mikään sinänsä estä ihmistä käyttämästä koirien viilennysmattoa itsensä viilentämiseen. Hän kuitenkin korostaa, että Musti ja Mirri myy mattoja ainoastaan koirille. Kuluttaja päättää itse tuotteen loppukäytöstä.

– Ne matot aktivoituvat kehon lämmöstä ja viilentävät siten ihmisen samalla tavalla kuin koirankin. Me kuitenkin myymme niitä eläimille. Tuotteet ovat täysin turvallisia, mutta me myymme niitä eläimille emmekä ota vastuuta tuotteiden loppukäytöstä.

