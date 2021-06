IS selvitti suosittujen huvipuistojen lippujen hinnat ja korona­ohjeet – näin paljon maksaa, kun neli­henkinen perhe huvittelee

Huvipuistolipussa voi säästää ostamalla lipun ennakkoon, tyytymällä iltalippuun tai keskittämällä huvipuistokäynnit yhteen puistoon.

Jokainen perhe sen tietää: huvipuistokäynti käy lompakon päälle.

Taloussanomat esittelee Suomen huvipuistojen lippuhinnat ja kahden aikuisen ja kahden lapsen esimerkkiperheen lippukulut. Lippukulujen päälle jokainen perhe joutuu maksamaan mahdolliset ruokailut, matkat ja majoitukset.

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät yhä huvipuistoissa, toisissa enemmän ja toisissa vähemmän. Tyypillisiä ovat esimerkiksi kävijämääriin kohdistuvat rajoitukset.

Suomessa huvipuistoksi lasketaan usein viisi huvipuistoa. Näiden päälle maastamme löytyy teema-, vesi- ja puuhapuistoja sekä tivoleita.

Huvipuistoina pidetään Helsingin Linnanmäkeä, Tampereen Särkänniemeä, Kouvolan Tykkimäkeä, Kauhavan PowerParkia ja Laukaan Nokkakiven Puistoa.

Linnanmäki

Suomen vanhin ja tunnetuin huvipuisto Linnanmäki ottaa juhannuksesta alkaen sisään 40 prosenttia normaalikapasiteetista.

Koronarajoituksista huolimatta puistoalueelle on yhä ilmainen sisäänpääsy, jos kapasiteetti ei ole täyttynyt. Spontaani hurvittelija voi tarkastaa tämänhetkisen kävijämäärän Linnanmäen sivuilta.

Laitteita desinfioidaan normaalia useammin ja turvaväleistä pyritään pitämään huolta: laitteen vaunuihin pyritään ottamaan vain saman seurueen jäseniä, jos turvavälejä ei muuten pystytä varmistamaan.

Alueella on lisäksi normaalia enemmän käsidesejä ja voimassa maskisuositus.

Linnanmäellä on normaalisti kahdeksan maksutonta laitetta, mutta näistä kaksi on jouduttu sulkemaan koronaturvallisuuden vuoksi.

Sisäänpääsyn voi rajoituksista huolimatta varmistaa ostamalla rannekkeen tai lipun ennakkoon verkkokaupasta.

Päiväranneke maksaa 42 euroa (S-etukortilla ennakkoon 39 euroa), iltaranneke 33 euroa ja rannekkeen päivitys seuraavalle päivälle 14 euroa.

Muista lipputuotteista kuuden laitteen lippu maksaa 42 euroa, yksittäinen laitelippu 9 euroa ja 5 peliseteliä sisältävä Lintsikisalippu 15 euroa.

Koko päivä neljän hengen perheelle Linnanmäellä maksaa siis 168 euroa.

Linnanmäelle otetaan alle puolet normaalikapasiteetista.

Särkänniemi

Särkänniemessä sisään otetaan juhannuksesta alkaen noin 70 prosenttia normaalista kävijämäärästä. Laitteiden hygieniasta huolehditaan Linnanmäen tavoin erityisen huolellisesti. Lisäksi ulkoruokapisteitä on pyritty lisäämään avaamalla uusi Särkäntori, jossa ulkopuoliset palveluntarjoajat myyvät erilaisia annoksia.

– Olemme huomanneet, etteivät ihmiset mielellään mene sisätilaan ruokailemaan, jos siellä on paljon ihmisiä, kertoo Särkänniemen myynti- ja markkinointipäällikkö Heikki Ihanamäki.

Ihanamäki kertoo myös, että puisto pidentää aukioloaan, jotta asiakasmääriä saadaan tasattua. Jatkossa puisto on auki 10–21, eli muutaman tunnin nykyistä pidempään.

Särkänniemessä on käytössä dynaaminen hinnoittelu. Halvimmillaan päivärannekkeen voi saada 29,90 eurolla. Hinta määräytyy päivän kysynnän mukaan, kuten esimerkiksi junalippujen hinnat, Ihanamäki vertaa.

Haastatteluhetkellä pohjahintaisia lippuja on saatavissa vielä noin kymmenelle elokuiselle päivälle.

Dynaamiseen hintaan ostettavalla rannekkeella ei ole palautusoikeutta ja se on ostettava tietylle päivälle.

47 eurolla saa rannekkeen, jolla pääsee Särkänniemeen, vaikka päivää ei olisikaan päättänyt ennakkoon. Mikäli eläinpuisto, akvaario ja Näsinneula eivät kiinnosta, pelkkiin laitteisiin oikeutetun lipun saa kiinteään 39 euron hintaan.

Laitelippu maksaa 9,90 euroa. Saman verran maksaa huvipuiston sisäänpääsymaksu, mutta sisäänpääsyyn sisältyy yksi laitelippu. Särkänniemen kausikortti maksaa 139 euroa.

Perheeltä huvipuistokäynti maksaa halvimmillaan dynaamisella hinnoittelulla 119,60 euroa. Aina lapsiperhe ei pysty ennakoimaan sopivaa päivää, jolloin normirannekkeella hinnaksi muodostuu 188 euroa, tai pelkkiin laitteisiin haluavalta 156 euroa.

Särkänniemessä laajennettiin aukioloaikoja.

Tykkimäki

Tykkimäellä laitteista kiinni on 3d-elokuvateatteri Cinema, mutta muutoin puisto toimii normaalisti ja puistoalueelle on vapaa pääsy muulloin kuin konsertti-iltoina. Tykkimäki on huvipuistopäällikkö Pilvi Serolan mukaan sen verran iso, että turvaväleistä pystytään huolehtimaan ilman kapasiteettirajoituksia.

Kymenlaakso on tällä hetkellä koronan perusvaiheessa, ja jos tilanne heikkenee, puisto on valmiina reagoimaan.

Muutoin korona huomioidaan siten, että laitteita desinfioidaan normaalia tarkemmin, käsidesipisteitä on saatavilla ja henkilökunta noudattaa koronaohjeistusta.

– Viime vuonna emme päässeet kesäkonsertteja järjestämään. Tänä vuonna ikärajattomat konsertit tekevät onneksi heinäkuun alussa paluun, kun Popeda esiintyy Tykkimäellä, Serola sanoo.

Myös kiipeilyrata on saatu käyttöön.

Tykkimäen huvipuiston yhteyteen kuuluvat kiinteästi vesipuisto Aquapark ja sisäleikkipuisto Action Park. Näihin kaikkiin kolmeen pääsee Park Hopper -yhteislipulla 42 euron hintaan, tai 36 euron hinnalla, mikäli on alle 120 senttimetriä pitkä. Kahden päivän Park Hopper -liput ovat vain aavistuksen kalliimmat: 41 tai 47 euroa.

Lippukassalta ostettuna kukin lippu on 2 euroa kalliimpi.

Mikäli kävijää kiinnostaa vain Tykkimäki, rannekkeiden hinnat ovat 34 euroa (yli 120 senttimetriä) ja 27 euroa (alle 120 senttimetriä) ennakkoon ostettuna. Iltalippujen hinnat ovat 25 ja 19 euroa. Laitelippu maksaa 6 euroa ja viiden laitteen lippu 25 euroa.

Jos kaikki perheen jäsenet ovat yli 120 senttimetriä pitkiä, halvimmillaan Tykkimäellä vierailu kustantaa päivärannekkeella 136 euroa. Jos haluaa myös vesipuistoon ja sisäleikkipuistoon, hintaa tulee 168 euroa.

Tykkimäellä iloitaan konserttien paluusta.

PowerPark

PowerParkiin kävijämäärä rajataan 60 prosenttiin maksimikapasiteetista ennakkomyynnillä.

Rajoitus estää kesän pahimpien ruuhkapäivien toteutumisen ja ihmisten liiallisen kerääntymisen puistoon, mutta muutoin johtaja Mikko Kiviluoma vakuuttaa, että puistoon mahtuu kaikki halukkaat.

– Ennakkovarausjärjestelmässä ilmoittaudutaan ryhmäkohtaisesti saapuvaksi puistoon haluttuna päivänä. Ilmoittaja antaa yhteystietona, ilmoittaa ryhmänsä koon ja saa varausvahvistuksessa jokaiselle ryhmän henkilölle qr-koodit, jotka luetaan portilla huvipuistoon saapuessa. Päivävarauksen tekeminen, muuttaminen ja peruminen on täysin ilmaista kaikille, mutta se edellytetään jokaiselta kävijältä, Kiviluoma sanoo.

Lisäksi hygieniaan on panostettu, laitteissa on viruksia ja mikrobeja ehkäisevä pinnoite ja sisätiloissa on voimassa maskisuositus.

Kaikki PowerParkin laitteet ovat käytössä. Viime vuonna hankittu uutuuslaite Pitts Special on Kiviluoman mukaan kesän valttikortti, sillä se on todennäköisesti monelta vielä kokematta.

Normaali päiväranneke yli 130 senttimetriselle henkilölle kustantaa 40 euroa ja alle 130 senttimetriselle 30 euroa. Iltarannekkeiden hinnat ovat 30 tai 25 euroa. Seuraavan päivän rannekkeet saa 17 tai 12 eurolla.

Sisäänpääsymaksu huvipuistoon on aikuisilta 7 euroa, lapsilta 5 euroa ja alle 2-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, mutta maksu sisältyy jokaiseen rannekkeeseen.

Kertaliput maksavat 8 tai 6 euroa, kävijän pituudesta riippuen.

Näin ollen perheeltä, jossa kaikki ovat yli 130 senttimetriä pitkiä, liput maksaisivat 160 euroa.

PowerParkissa on käytössä ennakkovarausjärjestelmä.

Nokkakiven Puisto

Nokkakivessä asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa, mutta turvavälit toteutuvat normaaliolosuhteissa hyvin.

Laitteissa huolehditaan niin ikään turvaväleistä.

Puiston siivousta on lisätty, ja pinnat pudistetaan sekä desinfioidaan säännöllisesti.

Puiston alueelle pääsee ilmaiseksi. Rannekkeiden hinnat ovat jaoteltu pituuden mukaan: yli ja alle metrisiin.

Yli metrin pituiselta asiakkaalta päiväranneke maksaa 28 euroa, alle metrin pituiselta 20 euroa. Lisäksi myynnissä on muun muassa 4–10 henkilön ryhmärannekkeita.

Kertaliput maksavat 5 euroa ja 10 laitelipun nippu 39 euroa.

Nelihenkinen perhe pääsee halvimmalla ostamalla ryhmälipun. Tuolloin päivä Nokkakivessä maksaa 110 euroa.