Fiskars nostaa näkymiään jo kolmatta kertaa

Toinen neljännes sujunut hyvin, mutta koronapandemia heikentää edelleen näkyvyyttä.

Kuluttajatuotteita valmistava Fiskars on nostanut kuluvan vuoden näkymiään. Kyseessä on jo kolmas positiivinen tulosvaroitus yhtiöltä kuluvan vuoden aikana. Yhtiön mukaan syynä nostoon on toisen neljänneksen vahva kehitys.

Fiskars odottaa nyt, että konsernin koko vuoden vertailukelpoinen ebita-tulos on 140–160 miljoonaa euroa. Aiemman, huhtikuussa annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti 130–145 miljoonan euron vertailukelpoista ebita-tulosta.

Fiskarsin mukaan näkyvyys pysyy kuitenkin heikkona koronaviruspandemian vuoksi.

– Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille, myöhään eilen julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

