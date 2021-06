Onko tässä Suomen kuumin etäkonttori? Ilta-Sanomien lukijat kuvasivat helteiset etätyöpisteensä

Ilta-Sanomat pyysi lukijoita lähettämään kuvia helteen hautomilta etätyöpisteiltään. Kuvia lähetettiin useita. Nostimme tähän juttuun niistä parhaimpia.

Juhannusaatto on perjantaina, mutta monella on vielä keskiviikkona ja torstaina töitä. Tunnelmat etäkonttoreissa ympäri Suomea lienevät tällä hetkellä erittäin helteiset, vaikka ukkosmyrskyt hetkellisesti lämpöä vähän laskisivatkin.

Tuoreimman sääennusteen mukaan lämpötila voi tänään keskiviikkona kohota monin paikoin maata jopa 33 asteeseen.

Lue lisää: Tukala helle­pätsi ei helpota, luvassa jopa 33 astetta – katso, missä on kuuminta juuri nyt

Ilta-Sanomat pyysi lukijoita lähettämään kuvia helteen hautomilta etätyöpisteiltään. Kysyimme, onko sinun etäkonttorisi Suomen kuumin.

Kuvia lähetettiin useita. Nostamme nyt tähän juttuun niistä parhaimpia. Kuvien perusteella tunnelmat etäkonttoreissa todellakin ovat helteiset. Eräässä otoksessa lämpömittarin lukemat näyttävät huimaa 34,2 astetta.

Ensimmäiseen kuvaan lukija oli kirjoittanut seuraavanlaisen saatetekstin: "Kuuma, mutta paras etäkonttori!"

Tässä kuvassa etäkonttorin lämpötila hipoo miltei 33 astetta. Kuvan saatetekstissä lukeekin: ”Etäkonttorin lämpö.”

Seuraava kuva on lähetetty Tampereelta. Lämpömittarin lukema on korkea kuin mikä, 34,2 astetta!

Eräs lukija on lähettänyt kuvan, jossa etätyöpiste näyttäisi sijaitsevan ihanteellisessa paikassa – nimittäin uima-altaan vieressä. Kuva on lähetetty seuraavin saatesanoin: ”On niin kuuma! Välillä täytyy pulahtaa altaaseen uimaan, sitten taas jaksaa tehdä töitä.”

Alla olevan kuvan lähettänyt lukija kirjoittaa: ”Suomen kuumin etäkonttori. Huom. Katso lämpömittari kuvassa.”

Kuvassa näkyvästä lämpömittarista ei aivan erota, kumpi lämpötiloista on ulkolämpötila ja kumpi sisälämpötila. Siinä tapauksessa, jos sisälämpötila on 44 astetta, on tässä eittämättä kuvagallerian kuumin etäkonttori.