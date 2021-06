Wolt haluaa lähettien pysyvän yrittäjinä ja on valmis oikeuteen asti – yhtiön tilaaman tutkimuksen mukaan lähetit ovat tyytyväisiä nykytilaan

Woltin perustajiin lukeutuvan Juhani Mykkäsen mukaan parempi tapa puuttua kuriireitakin koskeviin ongelmiin olisi muuttaa joko työlakia tai parantaa yrittäjien turvaverkkoja.

Teknologiayhtiö Wolt on valmis menemään oikeuteen asti saadakseen selvyyden sen ruokalähettejä koskevaan kiistaan, kertoo yksi Woltin perustajista, Juhani Mykkänen. Hän korostaa, että suurin osa ruokaläheteistä haluaa tehdä Woltin tilaaman tutkimuksen mukaan töitä yrittäjänä.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto on katsonut, että ruokalähettejä on kohdeltava työntekijöinä eikä itsenäisinä yrittäjinä. Se katsoo, että alustatalouden piirissä työskentelevät ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin.

Wolt puolestaan tulkitsee lähettinsä itsenäisiksi yrittäjiksi, sillä heillä on mahdollisuus määrittää itse työmääränsä, hyväksyä ja hylätä tarjouksia sekä tehdä esimerkiksi töitä muille kuriiripalveluille.

Ruokalähettien oikeuksista ja työn tulkinnasta on käyty Suomen lisäksi vääntöä myös muualla maailmassa. Ruokalähettien oikeuksia on muodostunut ajamaan muun muassa Justice4Couriers-kampanja, joka ajaa läheteille oikeutta solmia työsopimus.

Selvyyttä hakeakseen Wolt tilasi Taloustutkimukselta huhtikuussa kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin Woltin ruokalähettien omaan suhtautumista muun muassa alan palkkiotasoon ja siihen, toimivatko lähetit mieluummin yrittäjinä vai työsuhteessa.

Kysely lähetettiin 3 674 ruokalähetille, joista vajaat puolet eli 1 539 lähettiä vastasi kyselyyn. Vastaukset ovat anonyymejä, mutta tutkimus toteutettiin siten, että kukaan ei voinut vastata kahteen kertaan.

Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi ja englanniksi.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan 56 prosenttia vastaajista jatkaisi mieluiten töitä yrittäjänä ja 25 prosenttia kertoi haluavansa työsuhteeseen. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä, ja 8 prosenttia ei ollut varmoja.

Mykkänen kertoo, että tulos on sikäli odotetun kaltainen, että ruokalähetit pitävät yhtenä suurimpana vetovoimatekijänä työn vapautta.

– Alle puolelle läheteistä Wolt on ainoa tulonlähde. Suurella osalla on joko päätyö muualla tai useampi osa-aikainen sivutyö. Läheteistä noin kolmannes on opiskelijoita, Mykkänen sanoo.

Kyselyn mukaan tuloihinsa tyytyväisiä olivat 67 prosenttia ja tyytymättömiä 11 prosenttia vastaajista. Woltin mukaan keskimääräisen lähetin laskutus Suomessa tunnilta, kun lähetillä on ollut Woltin lähettisovellus auki, on ollut 15,69 euroa kesäkuussa. Hinnasta yrittäjäksi tulkittu lähetti maksaa muun muassa yrittäjän eläkemaksun, josta hänen eläke- ja sairausajan turvansa muodostuvat.

Tehtyjen työtuntien määrä Wolt-kuljettajilla vaihtelee huomattavasti.

Vastaajista 8 prosenttia saa asumistukea, 5 prosenttia opintotukea, 4 prosenttia Kelan työttömyystukea ja 2 prosenttia toimeentulotukea.

81 prosenttia tekee työtä omasta valinnastaan ja peräti 62 prosentilla vastaajista on taustalla jonkinlainen korkeakoulututkinto. Nämä kuvaavat Mykkäsen mukaan sitä, että lähettityötä pidetään houkuttelevana joko sen vapauden tai siitä saatavan korvauksen kannalta.

– Voi olla, että läheteissä on suomea taitamattomia korkeakoulutettuja, jotka eivät vielä saa oman alansa työtä. Heillä olisi kuitenkin tarjolla vaihtoehtoisia töitä, ja näistä tarjolla olevista Wolt-lähetin työ on monelle mieluisin.

Juhani Mykkänen sanoo, että ratkaisu halutaan vaikka oikeudesta.

Tutkimuksen ohella Mykkänen haluaa nostaa esille verottajan ja vakuutusalan tekemät päätökset. Verottajan toukokuisen päätöksen mukaan kyseessä on yrittäjämuotoinen työ.

Samaan näkemykseen päätyivät kesäkuussa vakuutusyhtiö LähiTapiola sekä tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunta.

Ennen työneuvoston lausuntoa myös Ulosottovirasto sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ovat päätyneet siihen, että kyseessä on yrittäjämuotoinen työ, Mykkänen sanoo. Hän korostaa, että työneuvoston päätös onkin muista poikkeava ja se ollaan valmis haastamaan tarvittaessa oikeudessa.

– Mielestäni ei ole syytä pakottaa lähettejä työsuhteeseen, kun suurin osa ei sitä halua. Se ei olisi reilua. Esimerkiksi verottajan päätös siitä, että kyseessä on yrittäjämuotoinen työ, on hyvin merkittävä.

– Me haluamme, että saisimme nykytilanteeseen selvyyden esimerkiksi siten, että kyseessä olisi varmuudella yrittäjämuotoinen työ, mikäli lähetti voi itse määrittää työaikansa ja työn määränsä sekä tehdä vapaasti esimerkiksi kuljetuksia kilpaileville yrityksille.

Mykkäsen mukaan järkevämpää olisikin joko muuttaa lakia tai parantaa yrittäjien turvaverkkoja. Jos halutaan, että lähetit ovat työsuhteessa tulisi Mykkäsen mukaan muuttaa lakia siten, että työntekijä voi itse päättää työvuoroistaan ja siitä, kuinka paljon työtä tekee.

Nykyään työsuhteinen työ vaatisi Woltilta muun muassa työvuorosuunnittelua ja minimi- sekä maksimityöajan rajaamista, joka taas Mykkäsen mukaan iskisi lähettien tärkeänä pitämään vapauteen.

Toinen vaihtoehto olisi parantaa itsetyöllistäjien sosiaaliturvaa.

– Konkreettinen ehdotus olisi muun muassa se, että Wolt voisi palkkiota maksaessaan suoraan tilittää yrittäjien eläkevakuusmaksut. Toinen keino voisi olla antaa lähetteille oikeus järjestäytyä, vaikka he ovatkin yrittäjiä.

Nyt järjestäytyminen voitaisiin tulkita kartelliksi.

Seuraavaksi Wolt aikoo kertoa aluehallintovirastolle oman kantansa ja mikäli avi ei kantaansa muuta, mennään hallinto-oikeuteen.

– Silloin ratkaisuun voi mennä jotain vuosia. Tärkeää olisi ymmärtää, että työmarkkinoille on tullut uudenlainen poikkeuksellisen vapaa työn tekemisen muoto. Tätä olisi hyvä osata arvostaa ja kuunnella sitä tekeviä ihmisiä sen sijaan, että kaikki tungetaan samaan perinteiseen muottiin.