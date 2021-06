Kiihtyvän inflaation haitat eivät jakaudu tasaisesti –katso tästä kuulutko voittajiin vai häviäjiin?

Vaikka inflaatio on osoittanut Suomessakin kiihtymisen merkkejä, on Aktian pääekonomistin mukaan todennäköistä, että jyrkin hintanousu tasaantuu jatkossa.

Euroalueen talous näyttää uusimpien tilastojen valossa kiihtyvän nopeimpaan vauhtiinsa 15 vuoteen, kun pandemian ote alkaa hellittää.

Tämä merkitsee samalla sitä, että inflaatiopaineet voivat olla kasvussa, kun tuotteiden kysyntä ylittää tarjonnan. Yleisestä hintatason noususta on tänä keväänä Euroopassa ollut jo selviä merkkejä.

Myös Suomessa inflaatio on nyt nopeinta sitten viime vuosikymmenen alun kriisin. Tavallisen kansalaisen kannalta hintojen nousu on näkynyt tänä vuonna selvimmin huoltoasemalla, missä tankin täyttäminen on entistä kalliimpaa.

Toukokuussa kuluttajahintainflaation kiihtymisen yksi pääsyitä oli juuri bensiinin ja dieselin kallistuminen.

Aktian pääekonomistin Lasse Corinin mukaan kiihtyvän inflaation negatiiviset vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti. Hintojen noususta ei kuitenkaan kannata olla vielä huolissaan.

– Inflaatio ei ole vielä huolenaihe. On muutamia eriä, jotka nostavat inflaatiota tällä hetkellä. Näistä polttoaineet ovat selvästi merkittävin, Corin sanoo Taloussanomille.

Häviäjiin lukeutuvat esimerkiksi maalla korjausta vaativassa talossa asuvat, jotka liikkuvat yksityisautoilla. Toukokuussa polttoaineiden ja remonttien hinnat kallistuivat selvästi.

– Kaupungeissa asuvalla liikkumiselle on tarjolla vaihtoehtoja, kuten julkinen liikenne, Corin sanoo.

Sen sijaan esimerkiksi vuokrat eivät ole nousseet jyrkästi. Tähän on vaikuttanut korona, joka on vähentänyt kaupungeissa monien opiskelija-asuntojen kysyntää.

– Nyt vuokralaisilla on ollut hyvät markkinat. Tämä on kuitenkin todennäköisesti vain väliaikainen ilmiö.

Koska kulut­taja­hinta­inflaa­tios­sa on kysymys vuosimuutoksesta, vaikuttaa niihin myös vuodentakainen vertailutaso.

– Monissa tuotteissa hintataso oli vuosi sitten keväällä poikkeuksellisen alhainen. Öljyn futuurihinta kävi viime vuoden toukokuussa hetkellisesti jopa negatiivisena, Corin sanoo.

– Bensiinin ja dieselin hinnat ovatkin nousseet vuodessa todella paljon eli noin 30 prosenttia.

Corin muistuttaa, että polttoaineilla on suuri painoarvo kuluttajahintaindeksiä laskettaessa, joten niiden vaikutus myös näkyy.

– Kuljetusten osuus oli toukokuun 2,2 prosentin inflaatiolukemasta noin puolet.

Vaikka polttoaineet ovat kallistuneet selvästi, ei raakaöljyn hinta liiku vielä samoilla dollaritasoilla kuin kymmenkunta vuotta sitten, jolloin inflaatio oli viimeksi näin vauhdikasta.

– Vaikka öljyn hinnanmuutos vuodentakaisesta on suuri, ei taso joilla nyt ollaan, ole mitenkään ennenkuulumaton.

Muutoin hintojen nousu Suomessa on jäänyt maltilliseksi. Esimerkiksi elintarvikkeiden hinnat olivat toukokuussa nousseet vuodessa vain prosenttiyksikön neljänneksen.

Jatkossa voidaan nähdä inflaation tasaantumista, sillä vuosi sitten kesällä nähtiin jo kalliimpia polttoaineiden hintoja.

– Ihmeitä pitää tapahtua, jos inflaatio ei ala Suomessa hidastumaan, johtuen yksinomaan jo siitä, että vuodentakainen vertailu muuttuu. Tällöin polttoaine alkoi kallistumaan kesä-, heinä- ja elokuussa.

Viralliset ennustajat ovat samoilla linjoilla. Valtiovarainministeriö on arvioinut kuluvan vuoden kuluttajahintainflaatioksi maltilliset 1,8 prosenttia ja Suomen Pankki 1,7 prosenttia. Ensi vuonna nousutahti jo hidastuu.

Yllätykset ovat kuitenkin mahdollisia. Inflaation kiihtyminen voisi vaikuttaa myös syksyllä alkavaan työmarkkinakierrokseen ja sen mukanaan tuomiin palkankorotusvaatimuksiin.

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yhtenä perusteena palkkaneuvotteluissa, kun pyritään varmistamaan reaaliansioiden kehitys. Toisaalta palkkojen nousulla on puolestaan taipumus vauhdittaa inflaatiota.

– Yleensä palkkakehityksellä voi olla selkeä vaikutus inflaatioon. Se riippuu myös siitä, millainen vaikutus palkankorotuksilla on kulutuskäyttäytymiseen, Corin sanoo.

Lisää tietoa inflaatiosta saadaan 14. heinäkuuta, jolloin Tilastokeskus julkistaa kesäkuun kuluttajahinnat.