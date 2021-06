Jo useampi yhdysvaltalaispankki haluaa tietää, onko heidän työntekijänsä rokotettu vai ei.

Morgan Stanleyn toimistorakennus New Yorkissa vuonna 2018.

Investointipankki Morgan Stanley kieltää toimistotiloihinsa tulon New Yorkissa niiltä työntekijöiltään, jotka eivät ole ottaneet koronavirusrokotetta. Asiasta kertoo BBC, joka on saanut tietonsa omilta lähteiltään.

Yhtiössä pyritään palaamaan heinäkuussa takaisin lähitöihin, ja tarkoituksena on löysätä toimistotiloissa aiemmin käytössä olleita turvallisuustoimenpiteitä.

Vaatimus rokotuksesta koskee myös tiloihin saapuvia asiakkaita ja vieraita. Mikäli työntekijää ei ole rokotettu kahdella annoksella, tulee hänen jatkaa työskentelyä kotioloissa. Käytäntö astuu voimaan 12. heinäkuuta.

Ainakaan aluksi työntekijöitä ei velvoiteta todentamaan rokottautumistaan, mutta tulevaisuudessa pankki voi vaatia myös kirjallista todistusta.

Yhtiön pääjohtaja James Gorman totesi aiemmin kesäkuussa, että New York Cityn ravintoloissa käyvän tulisi voida käydä myös toimistolla. Gorman on myös sanonut pettyvänsä raskaasti, mikäli amerikkalaiset työntekijät eivät palaisi lähityöhön syyskuuhun mennessä.

New York Times huomauttaa useampien pankkien kiinnostuneen viime aikoina henkilöstönsä rokottautumisesta. Amerikkalaislehti kertoo Goldman Sachsin jo vaatineen työntekijöitään kertomaan työnantajalleen, mikä heidän rokotustilanteensa on. Toiset Wall Streetin jätit, JPMorgan Chase ja Bank of America, kannustavat toistaiseksi kertomaan asiasta vapaaehtoisesti.