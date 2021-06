Ryanair avaa lentoyhteyden Tampere-Pirkkalasta Lontooseen

Lennot Lontoon Stanstedin lentoasemalle alkavat marraskuussa 2021.

Brittiläinen halpalentoyhtiö Ryanair palaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja avaa reitin Lontooseen marraskuussa.

– Reitin avaamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä Finavian kanssa. On hienoa huomata, että tämä työ on ollut kannattavaa ja erityisesti iloitsemme siitä, että pandemian jälkeen yhtiö aloittaa tällä kaikkein toivotuimmalla reitillä, Business Tampereen investointien ja kansainvälisen toiminnan johtaja Harri Ojala sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yhteyttä Tampere-Pirkkalasta Lontooseen on toivottu sekä elinkeinoelämän että vapaa-ajanmatkustajien puolelta.

– Jatkamme edelleen työtä ja neuvotteluja Ryanairin sekä muiden lentoyhtiöiden kanssa uusien reittien avaamiseksi kesäkaudelle 2022, hän jatkaa.

Lontoon kolmanneksi vilkkain lentoasema Stansted sijaitsee noin 50 kilometriä Lontoon keskustasta pohjoiseen.

Uudella reitillä lennetään Lontoosta Tampereelle tiistaisin klo 12:45 ja lauantaisin klo 17:30 ja Tampereelta Lontooseen tiistaisin klo 17:55 ja lauantaisin klo 22:40. Liput tulevat myyntiin tänään.