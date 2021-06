Tupakka-askin hinnasta 89 % veroa, Koskenkorva-pullon hinnasta 83 %

Suomen kulutusverotus on OECD-maiden kärjen tuntumassa, Veronmaksajien selvityksestä ilmenee.

Kulutusverojen osuus kaikista verotuloista on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Viime vuonna kulutusveroja kerättiin 33,3 miljardia euroa. Veronmaksajien ekonomistin Janne Kalluisen laatiman selvityksen mukaan kulutusverot olivat viime vuonna kolmasosa kaikista Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista.

Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2019 Suomessa 14,2 prosenttia. Näin mitattuna Suomen kulutusverotus on OECD-maiden kärjen tuntumassa.

Jos kulutusveroja suhteutetaan kaikkiin verotuloihin, Suomi on aika lähellä OECD-maiden keskiarvoa. Vuonna 2019 kulutusverojen osuus Suomen verotuloista oli 33,7 prosenttia. Osuus on selvästi noussut vuosituhannen vaihteen 29,0 prosentista.

Keveintä kulutusverotus on Euroopan ulkopuolella suurissa ja kehittyneissä maissa. EU-maissa kulutusverotus on monelta osin yhdenmukaistettua, vaihtelua onkin selvästi enemmän EU:n ulkopuolella.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa, Kanadassa ja Sveitsissä kulutusverot ovat Euroopan maita alempia sekä kaikkiin verotuottoihin, että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna.

Suomen ohella verotus on kireää Unkarissa ja Kreikassa bkt:hen suhteutettuna. Unkarin yleinen arvonlisäverokanta on EU:n korkein, 27 prosenttia. Muista Pohjoismaista Tanska tulee heti Suomen perässä, Ruotsi on sijalla 12 ja Norja sijalla 16. EU-maista keveintä verotus on tältä osin puolestaan Irlannissa.

Arvonlisäveron ohella joistain tuotteista kerätään erillisiä kulutusveroja. Esimerkiksi yhdestä litrasta viiniä peritään arvonlisäveron ohella tuoteyksikkökohtaista valmisteveroa, johon ei vaikuta tuotteen sen hetkinen markkinahinta. Näin ollen veron osuus tuotteen kokonaishinnasta vaihtelee tuotteen markkinahinnan muuttuessa.

Merkittävimpiä valmisteveroja ovat energiaverot sekä alkoholijuoma- ja tupakkavero. Esimerkiksi bensiinilitran hinnasta noin kaksi kolmannesta on Suomessa valmiste- ja arvonlisäveroa. Puolen litran Koskenkorva-pullon hinnasta veroa on jopa 83 prosenttia, tupakka-askista peräti 89 prosenttia, Veronmaksajat kertoo.

Kulutusverotukseen on myös tehty useita muutoksia nykyisen hallituksen aikana. Muun muassa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden, tupakan sekä alkoholi- ja virvoitusjuomien verotasoihin on tehty korotuksia.

– Kuluvan vaalikauden aikana suuri osa hallitusohjelman kulutusveroihin liittyvistä linjauksista on toteutettu. Loppuvaalikaudelta on kuitenkin lupa odottaa ainakin selvityksiä edellytyksistä ja mahdollisuuksista uusiin kulutusveroihin, kuten ympäristöveroihin ja terveysveroon, Kalluinen sanoo tiedotteessa.

Suomea voidaan luonnehtia kireän alkoholiverotuksen maaksi. Oluen verotuksessa Suomi pitää kärkisijaa, ja viinin valmisteverotasossa vain Irlanti on edellä. Selvityksessä huomautetaan, että EU:ssa alkoholin verojärjestelmät ja -tasot poikkeavat paljon toisistaan.

Pohjoismaissa ja Britteinsaarilla alkoholia on verotettu kireästi, kun taas perinteisissä viinintuottajamaissa viiniä pidetään eräänlaisena perushyödykkeenä, joka on rinnastettavissa pikemminkin elintarvikkeisiin kuin muihin alkoholijuomiin. Noin puolet EU-maista ei ole asettanut viinille valmisteveroa.

Myös tupakan verottajana Suomi on yksi EU:n kireimmistä. Matalimpia tupakan valmisteverotasoja on pääosin Itä-Euroopan maissa, jotka ovat liittyneet EU:hun 2000-luvulla. Korkeimpia valmisteveroja kerätään Irlannissa, Ranskassa ja Suomessa. Irlannissa 20 savukkeen askin hinta on noin 12,1 euroa.