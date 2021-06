Polttoaine on viime aikoina ollut kalliimpaa kuin aikoihin.

Suomalaiset käynnistelevät hiljalleen autojaan ja suuntaavat juhannuksen ja lomien viettoon. Samanaikaisesti polttoaineen hinta on ollut viime aikoina ennätyksellisen korkealla, joten autolla liikkuvien lomailijoiden on syytä syytä varautua siihen, että aiempaa suurempi osa budjetista kuluu polttoaineeseen.

Autoalan tiedotuskeskuksen asiantuntija Hanna Kalenoja kertoi aiemmin kesäkuussa, että hintanousun taustalla on yllättävä kysynnän nousu, johon tuotannossa ei osattu varautua.

Vaikka bensiinin hinta on korkealla, alueellisia eroja on silti huomattavan paljon. Polttoaine.net -sivustolle ilmoitettujen hintatietojen mukaan esimerkiksi maanantaina 21. kesäkuuta 95-oktaaninen maksoi halvimmillaan Espoon Neste Oil Expressissä 1,52 euroa litralta. Kalleinta 95-oktaaninen oli Inarissa Kaamasen Kievarissa, jossa litrasta 95-oktaanista joutui maksamaan 1,87 euro. Eroa halvimman ja kalleimman on 0,35 euroa.

Myös 98-oktaaninen ja diesel olivat halvinta Espoossa ja kalleinta Inarissa.

Polttoaineen hinnat vaihtelevat Suomen valtateiden varsilla. Taloussanomat kävi läpi polttoaineen hintoja eri puolilla Suomea. Hintaesimerkit ovat 20.–22. kesäkuuta niiltä asemilta, joiden hintatiedot löytyvät polttoaine.net-sivustolta.

Sivuston toiminta perustuu siihen, että käyttäjät ilmoittavat havaintojaan polttoaineen hinnoista. Siksi hintatietoja ei ole välttämättä ilmoitettu kaikilta asemilta, joita valtateiden varsilla on.

Vertailussa huomioitiin uusin hintatieto, joka palveluun oli ilmoitettu tietojenkeräyshetkellä aamu- ja iltapäivällä 22. kesäkuuta.

Polttoaineen hinnat vaihtelevat päivittäin.

Valtatie 1:llä vertailuajanjakson halvinta 95-oktaaninen bensiini oli Tammisillan ABC:lla Paimiossa, jossa litra maksoi 20. kesäkuuta 1,64 euroa. Kalleinta 95-oktaaninen oli Espoossa Mankkaan Neste Oililla. Siellä litra maksoi 22. kesäkuuta 1,70 euroa.

Valtatie 2:lla vertailuajanjaksolle ilmoitettiin hintatiedot ainoastaan kahdelle asemalle. Niistä halvemmalla, Tikkulan Shellillä Porissa, 95-oktaaninen bensiini maksoi 22. kesäkuuta 1,7 euroa. Forssan ABC:llä litra maksoi 22. kesäkuuta 1,72 euroa.

Valtatie 3:lla halvinta 95-oktaaninen bensiini on Pirkkalan Neste Oil Expressillä, jossa 95-oktaaninen bensiini maksoi 21. kesäkuuta 1,58 euroa. Kalleinta 95-oktaaninen oli puolestaan Ilmajoen Seolla, jossa litra maksoi 21. kesäkuuta 1,69 euroa.

Valtatie 4:llä 95-oktaaninen maksoi halvimmillaan 1,61 euroa litralta. Siihen hintaan sai tankata Jyväskylässä Vaajakoskentien Teboil Expressissä ja Halssilan ShellExpressissä. Kalleinta 95-oktaaninen oli Valtatie 4:n varrella Inarissa Kaamasen Kievarissa, jossa litra maksoi 21. kesäkuuta 1,87 euroa.

Valtatie 5:llä vertailujakson kalleinta 95-oktaaninen bensiini oli Siilinjärvellä Pöljän Neste Oililla, jossa litra polttoainetta maksoi 22. kesäkuuta 1,73 euroa. Halvinta vertailuajanjaksolla 95-oktaaninen oli Varkaudessa Käpykankaan Teboililla. Siellä litra maksoi 22. kesäkuuta 1,62 euroa.

Valtatie 6:lla halvinta 95-oktaaninen bensiini oli Kouvolassa Utin ABC:llä, jossa litra 95-oktaanista maksoi 21. kesäkuuta 1,67 euroa. Kalleinta oli Neste Rautjärvi Simpeleellä, jossa litra maksoi 20. kesäkuuta 1,74 euroa.

Valtatie 7:llä vertailuajanjaksolta tiedot löytyivät ainoastaan yhdeltä asemalta, Kotkan Sutelan ABC:ltä. Siellä litra 95-oktaanista bensiini maksoi 22. kesäkuuta 1,58 euroa.

Valtatie 8:lla halvinta 95-oktaaninen bensiini oli Turussa Neste Manhattanissa, jossa litra maksoi 21. kesäkuuta 1,60 euroa. Kalleinta 95-oktaaninen oli Edsevön Nesteellä Pedersöressä, jossa litra maksoi 1,7 euroa.

Valtatie 9:llä halvinta 95-oktaaninen bensiini oli Aurassa Auranportin Shellillä, jossa litra maksoi 21. kesäkuuta 1,6 euroa. Kalleinta oli Urjalan ABC:llä, jossa litrasta joutui maksamaan 22. kesäkuuta 1,72 euroa.