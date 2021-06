Onko sinulla Suomen kuumin etäkonttori? Lähetä kuva!

Suomessa taloja ei pahemmin ole rakennettu hellekesiä ajatellen. Tämän saattaa moni kesäkuumalla etätöissä oleva huomata.

Suurin osa Suomesta kylpee helteessä jo toista viikkoa. Etätöissä oleva saattaa tehdä kuumuuden keskellä ainakin kaksi havaintoa: talot on rakennettu Suomessa lähinnä talvea ajatellen eikä niitä varsinaisesti ole suunniteltu hellesäällä tehtäviin etätöihin.

Työpaikan ilmastoitua konttoria voi siis äkisti tulla ikävä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on puututtava sellaisiin tilanteisiin, joissa työpaikan lämpöoloista on työntekijälle haittaa. Työtehtävissä on pidettävä 10 minuutin tauko kerran tunnissa, jos lämpötila kohoaa sisätiloissa yli 28 asteen. Mikäli sisälämpö ylittää 33 astetta, työntekijän kuuluisi pitää 15 minuutin tauko kerran tunnissa.

Työturvallisuuslaki on sovellettavissa etätyöhön. Työntekijällä on oikeus taukoihin myös etätöissä, jos kotikonttorin lämpötilat hipovat korkeita lukemia. Tauot voivat auttaa jaksamaan paremmin kuumuuden keskellä, mutta kuumuutta itsessään ne eivät kotikonttorista kuitenkaan poista. Silloin ei juuri muu auta kuin ottaa kaikki mahdolliset jäähdytys- ja viilennyskeinot käyttöön, jotta työnteko sujuisi jotenkin.

