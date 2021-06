Näin toimii ”veneilyn Netflix” – veneiden vuokraamisen suosio kasvaa koko ajan

Suomalainen moottoriveneiden yhteiskäyttöpalvelu pyrkii laajenemaan myös Pohjois-Amerikan markkinoille.

Erilaiset yhteiskäyttöpalvelut ovat yleistyneet viime vuosina kovaa vauhtia, ja palveluita löytyy muun muassa autojen, polkupyörien ja sähköpotkulautojen vuokramarkkinoilta. Suomalainen venevuokrauspalvelu Skipperi on laajentanut yhteiskäyttöpalvelut koskemaan myös moottoriveneitä.

– Kyse on yhteiskäyttöisten veneiden konseptista, johon liitytään jäseneksi. Jäsenet maksavat kuukausimaksua, ja heillä on käytössään noin 160 varusteltua venettä, joilla he veneilevät niin paljon kuin huvittaa ympäri merialueita ja järviseuduilla Päijänteellä, Saimaalla ja Lohjanjärvellä, Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij kertoo.

Vuonna 2019 pilotoitu Skipperi Fleet-jäsenpalvelu on kasvanut parissa vuodessa 15 veneen laivueesta nyt jo yli 300 veneeseen pohjoismaissa. Kysyntä on niin kovaa, että tällä hetkellä jäseneksi pääsee Suomessa vain jonottamalla.

Palvelun ideana on laskea veneilyharrastuksen aloittamisen kynnystä. Jäsenillä on käytössään Skipperin puhelinsovellus, jonka kautta he voivat varata mieleisensä moottoriveneen valitsemastaan venelaiturista. Veneitä on sijoitettu ympäri Suomen rannikkoseutua ja järviä, mutta ne painottuvat toistaiseksi Helsingin, Espoon ja Turun alueille.

– Koko kulku on täysin digitalisoitu. Kaikilla voi olla kaksi samanaikaista varausta, eli ennakkovaraus ja sen lisäksi äkkilähtö, jolla voi lähteä saman tai seuraavan päivän aikana. Kun varauksen ajankohta lähestyy, sovellus antaa porttikoodin, jolla pääsee laiturin portista läpi, Raij kertoo.

Tämän jälkeen käyttäjä suorittaa lähtöselvityksen, johon kuuluu muun muassa kuvien ottaminen veneen potkurista, evästä sekä keulasta. Neuroverkkoon kytketty koneäly analysoi kuvat, ja tarkistaa esimerkiksi potkurin kunnon ennen ja jälkeen suoritetun matkan.

Lähtöselvityksen jälkeen sovellus antaa koodin, jolla veneen avaimet saa lukitusta laatikosta. Samankaltainen kuvio toistetaan venettä palauttaessa sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

– Olemme teknologiayrityksenä lähestyneet veneilyä vähän uudella tavalla. Olemme halunneet siitä palvelukokemuksen, joka on nykypäivänä tuttua monesta muusta.

Henkilökunnan rooliksi jäävät erilaiset huolto- ja kunnossapitotoimet, eivätkä palvelun käyttäjät välttämättä tapaa heitä lainkaan koko veneilykauden aikana.

Mitä palvelun käyttäminen sitten maksaa? Tällä hetkellä yrityksen bowrider-tyyppiset moottoriveneet saa käyttöönsä edullisimmillaan 179 eurolla kuukaudessa arkipäiviksi. Jos haluaa käyttää palvelua myös viikonloppuisin, hinnaksi tulee 279 euroa kuukaudessa.

– Innokkaimmat veneilivät jopa sata kertaa viime kesänä, ei siinä paljon tule hintaa käyttökerroille jos ahkerasti käy.

Palveluun sisältyvät Yamarinin Cross-moottoriveneet maksavat uutena noin 30–40 tuhatta euroa lisävarusteineen. Lisäksi tarjolla on hieman kalliimpi Skipperi Fleet plus -palvelu, johon sisältyy edellä mainittujen veneiden lisäksi myös hieman suurempia Yamarinin daycruiser-retkiveneitä.

Kuukausihinnan lisäksi jäsenet maksavat käyttämänsä polttoaineen sekä tapaturma- tai hukkaustilanteissa maksimissaan 1 000 euron omavastuun. Kaikki muu sisältyy hintaan.

Veneen saa käyttöönsä kerralla enintään noin vuorokaudeksi, eli useamman päivän reissuihin palvelu ei taivu.

– Siihen se ei sovellu, sitä varten meillä on toinen vuokrauspuoli eli tällainen vertaisvuokraamo, josta voi ottaa pidemmäksi aikaa veneitä, Raij toteaa.

Vastaavan moottoriveneen omistamiseen verrattuna kustannukset ovat ainakin lyhyellä aikavälillä varsin pienet. Hankintahinnan lisäksi veneen omistajan täytyy ottaa huomioon esimerkiksi venepaikan, arvonaleneman, kerhojen jäsenmaksujen, vakuutuksen, trailerin, huollon, varusteiden ja talvisäilytyksen kustannukset.

Esimerkiksi Espoon kaupungin venepaikan ja talvisäilytyksen kustannukset olisivat Skipperi Fleet-palvelua vastaavan veneen osalta yhteensä noin 250 euroa vuodessa ja Turussa noin 500 euroa. Vaihtelu on suurta, ja edullisempiakin paikkoja voi löytyä.

Vakuutusmaksujen osalta Skipperi Fleet-palvelua vastaavan veneen osakaskon kustannukset pyörivät vuositasolla 700 euron molemmin puolin. Perämoottorin vuosihuolto teettäminen maksaa tehosta riippuen noin 100 eurosta ylöspäin.

Kustannukset vaihtelevat suuresti muun muassa veneen koon, käyttötarkoituksen, sijainnin ja arvon mukaan, eivätkä yllä mainitut esimerkkikustannukset välttämättä kuvaa keskivertoveneilijän kokemuksia.

Kaikki vuokraveneen käytännön asiat hoidetaan mobiiliapplikaation kautta.

Palvelun käyttäjäkunta on toistaiseksi varsin miespainotteinen, ja tyypillinen jäsen on 30–50-vuotias mies. Naiset muodostavat tällä hetkellä reilun 10 prosentin osuuden kaikista jäsenistä, ja yritys onkin ottanut tehtäväkseen lisätä naiskipparien määrää.

– Kun veneet on perinteisesti nimetty aina naisten mukaan, olemme yrittäneet tämänkin tehdä toisin. Meillä on kaikilla veneillä hassut miesten lempinimet, ja teemana on juuri se, että saataisiin enemmän naisia ratin taakse ja miehiä enemmän hyppäämään köysien kanssa rantaan. On kiva nähdä tuloksia, vaikka olemme viestinnän suhteen vasta alussa naisten rohkaisussa vesille, Raij kertoo.

Noin 30 prosenttia jäsenistöstä on aloittelevia veneilijöitä, jotka omaavat alle kolmen vuoden kokemuksen harrastuksesta. Koska Suomessa veneilijä ei tarvitse ajokorttia, järjestää Skipperi jäsenilleen kokemuksen tasosta riippuen pakollista koulutusta sekä teorian että käytännön puolelta turvallisuuden varmistamiseksi. Vesille ei pääse ennen kuin taitotason vaatima koulutus on läpäisty.

Yrityksen kasvuvauhti on kova, ja tavoitteet korkealla. Kansainvälistä liiketoimintaa rakennetaan kotimaisen ohella, ja tänä vuonna palvelu on avattu Norjassa, Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa.

– Liiketoiminnallisesti vaikuttaa siltä, että kun päästään riittäviin voluumeihin, se on ihan fiksua bisnestäkin. Toki nyt kun startup ollaan, mennään rahoituksella ja tällä hetkellä vielä tappiollisesti, mutta varmasti pidemmässä juoksussa se kääntyy vihreälle.

– Tällä hetkellä teemme markkinatutkimusta Euroopassa, ja vähän olemme kuulostelleet Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoita. Tarkoitus olisi 2–3 maata avata vuodessa, ja kasvattaa sitä toimintaa. Avaamme aina ensin Skipperi Fleet-palvelun joka maassa, ja lähdemme sitten rakentamaan vertaisvuokraamoa, Raij jatkaa.

Toistaiseksi kilpailu on ollut Raijin mukaan maltillista. Norjassa Kruser -niminen yritys on lähtenyt rakentamaan sähköveneillä samantyylistä palvelua, ja Yhdysvalloissa Freedom Boat Clubilla on iso oma venekanta, joka on jäsenistön käytössä.

– Suomessakin nähdään, että muutama venevuokratoimija kokeilee nyt uusia malleja, olisi jäsenyyksiä ja niin päin pois, mutta vielä se on aika pienimuotoista. Uskon, että olemme luoneet sellaisen ilmiön, että kyllä tähän varmasti ajan saatossa kilpailua tulee.