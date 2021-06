Näin toimii Ruotsin kiistelty vuokrasääntely, josta riitely kaatoi maan hallituksen – ”Suurimpia kärsijöitä nuoret asunnonetsijät”

Ruotsin sosiaalidemokraattivetoinen hallitus kaatui eilen erimielisyyteen maan vuokrasäännöstelystä. Mutta millainen järjestelmä se oikein on?

Ruotsissakin on tarjolla edullisia vuokra-asuntoja, mutta kysyntä ylittää tarjonnan.

Ruotsin hallitus kaatui kriisiin, jossa syynä oli uusien vuokra-asuntojen säännöstelyn keventäminen.

Asiaa käsitellään hallituksen tilaamassa laajassa mietinnössä. Sen sisältö ei miellyttänyt vasemmistopuoluetta, joka sai taakseen myös muita oppositiopuolueita.

Ruotsissa vuokrasäännöstelyllä on pitkät perinteet. Suomessa vuokrasäännöstely purettiin jo 1990-luvulla, mutta Ruotsissa se on jatkanut sitkeästi elämäänsä, lisääntyneestä arvostelusta huolimatta.

Tutkijoiden mukaan Ruotsin järjestelmä on toiminut päinvastoin kuin on ollut tarkoitus eli vuokra-asunnoista on pulaa ja pimeät vuokrat ovat lisääntyneet.

Vuokranantajat, analyytikot ja kasvava määrä rakentajia ovat vaatineet poliitikkoja jo vuosikausia lopettamaan vuokrasääntelyn, jotta asuntovaje helpottaisi.

Vuokrasäännöstely on johtanut esimerkiksi Tukholmassa, missä asuntopula on suurta, vuokramarkkinoiden jähmettymiseen. Kerran edullisen vuokra-asunnon saanut ei siitä hevin luovu.

– Ruotsin järjestelmässä on klassinen ongelma eli äänekkäimpiä vastustajia ovat ne, jotka hyötyvät nykytilanteesta eniten. Sääntelyä kannattavat ne, jotka ovat pitkän jonotuksen jälkeen saaneet vuokra-asunnon, jossa voi asua pitkäaikaisesti ja hyvin huokeasti, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen Taloussanomille.

– Suurimpia kärsijöitä ovat nuoret asunnonetsijät.

Ruotsissa vuokrataso määritellään vuosittain vuokranantajien ja vuokralaisten yhdistysten välisissä neuvotteluissa. Järjestelmä on kehittynyt 1990-luvun alkuvuosikymmenistä nykyiseen muotoonsa. Ensimmäinen vuokrasääntelyä koskeva laki tuli voimaan jo vuonna 1917.

Nykyinen, asunnon käyttöarvoon perustuva säädöstö on peräisin viime vuosikymmenen alusta. Kohtuulliseksi katsottuun vuokratasoon vaikuttaa muun muassa asunnon sijainti ja kiinteistön varusteet, kuten hissi ja autotallit.

Käytännössä järjestelmä on jarruttanut uusien vuokra-asuntojen rakentamista ja johtanut alivuokrauksen lisääntymiseen. Etenkin Tukholmassa vuokra-asuntoja on myös muutettu paljon muihin tarkoituksiin.

Vuokrajonot ovat pitkiä eli Tukholmassa vuokra-asuntoa voi joutua jonottamaan kaupungin vuokravälitystoimiston kautta keskimäärin yli kymmenen vuotta.

Vuosikymmenien mittaan rakennetun järjestelmän purkaminenkin on kuitenkin hankalaa. Nyt uusien vuokra-asuntojen kohdalla sitä helpotettaisiin. Vasemmistopuolueen mukaan tämä johtaisi vuokrien nousuun ja vuokralaisten aseman heikentymiseen.

Suurkaupungeissa uusien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat puolueen laskelmien mukaan 50 prosenttia. Vaikka hallitus lupaa uudistuksen koskevan vain uusia vuokra-asuntoja, pitää vasemmistopuolue tätä vain säännöstelyn purun alkuna ja viittaa Suomeen tästä varoittavana esimerkkinä.

Myös Suomessa vuokrasäännöstelystä on viime aikoina käyty keskustelua. Nykyhallituksen ohjelmassa todetaan, että vuokralaisen aseman vahvistamiseksi pohditaan keinoja, joilla voidaan ehkäistä kohtuuttomia vuokrankorotuksia.

Hallituksessa istuvan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski on ehdottanut lakkautetun asuntoneuvoston vuokrajaoston perustamista jossain muodossa uudelleen.

Tämä elin antoi aikoinaan hallitukselle ehdotuksia vuokratasosta. Lohikosken mukaan tällä toimella voitaisiin hillitä varsinkin pääkaupunkiseudun vuokrien nousua.

Lohikoski haluaa täsmentää, ettei pidä Ruotsia ja Tukholmaa esikuvana vuokrasäännöstelyn palauttamisessa. Esimerkkejä onnistuneesta vuokrasääntelystä löytyy muualta Euroopasta.

– Usein keskustelu Suomessa typistyy Tukholmaksi, joka ei ole ainoa malli. Monessa muussa Euroopan maassa on modernimpeja malleja kuin Ruotsissa, Lohikoski sanoo.

Ehdotus koskisi sen suunnittelua, miten sääntely järkevimmin toteutettaisiin.

– Ei ole valmista mallia, vaan pitäisi selvittää, koskisiko se esimerkiksi pääkaupunkiseutua.

Myös hallitukselle valmistelussa olevan asuntopoliittisen kehittämisohjelman yhdessä taustaselvityksessä hahmotellaan Suomeen jonkintasoista vuokrasääntelyä. Turun yliopiston tutkijoiden mukaan tämä voisi tapahtua asettamalla esimerkiksi vuotuisille vuokrankorotuksille yläraja.