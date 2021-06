Nordea: Suomalainen sijoittaa keskimäärin liki 4 000 euroa vuodessa – summa tuplaantui nopeasti

Säästöt ja sijoitukset tuplaantuivat kolmessa vuodessa, ilmenee Nordean teettämästä tutkimuksesta. Erityisesti nuoret aikuiset ovat aktiivisia.

Lähes 80 prosenttia säästää tai sijoittaa varojaan, selviää pankkikonserni Nordean teettämästä tutkimuksesta.

Vuodessa sijoitetaan keskimäärin 3 981 euroa., joka on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2018 teetetyssä vastaavassa tutkimuksessa, jolloin yleisin summa oli 2 000 euroa. Kyse on mediaanista eli keskimmäisestä luvusta.

Naiset arvostavat tyypillisesti matalaa riskiä ja miehet korkeaa tuotto-odotusta. Miehistä 84 prosenttia kertoo säästävänsä tai sijoittavansa, naisista 75 prosenttia.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kertoi, ettei koronapandemia ole vaikuttanut heidän sijoittamiseensa. Niistä, joiden sijoittamiseen korona on vaikuttanut, useampi oli lisännyt sijoittamista kuin vähentänyt sitä. Pääkaupunkiseudulla sijoitetaan selvästi enemmän kuin muualla Suomessa, keskimäärin 5 000 euroa vuodessa.

– Suomalaiset ovat viime vuosina aktivoituneet säästämisessä ja sijoittamisessa. Perinteisen asuntosäästämisen rinnalla tehdään sijoituksia myös osakkeisiin ja rahastoihin. Viimeisen viiden vuoden aikana asuntolainaa ottaneista jopa yhdeksän kymmenestä säästää tai sijoittaa muihin kohteisiin asuntolainan lyhennyksen ohella. On hyvä, että varallisuutta kerrytetään monipuolisesti, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo tiedotteessa.

Erityisesti nuoret aikuiset ovat aktiivisia säästäjiä ja sijoittajia. Peräti 88 prosenttia 25-30-vuotiaista ilmoittaa sijoittavansa ja säästävänsä.

Tilisäästäminen on edelleen yleisin säästämisen muoto, mutta yli puolet säästää myös rahastoihin. Nuoret suosivat indeksirahastoja, ja vanhempi väki luottaa enemmän aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin.

Tärkein sijoituskriteeri suomalaisille on kyselyn mukaan sijoituksen matala riski, ja pahin pelko on mahdollinen rahojen menettäminen.

Riskiä kaihtavat naiset ja yli 65-vuotiaat tai eläkeläiset.

Vain 41 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on riittävästi tietoa sijoittamisesta.

Lähes joka toinen säästää pahan päivän varalle tai yllättävien menojen hankintaa varten. Taloudellista riippumattomuutta tavoittelee 24 prosenttia vastaajista, nuorista 18-24-vuotiaista jopa 39 prosenttia vastaajista.

Vaikka paljon keskustelua herättäneisiin kryptovaluuttoihin sijoittavia on aineistossa niin vähän, että havainto on vain suuntaa-antava, on kiinnostavaa, että joka toinen heistä tavoittelee taloudellista riippumattomuutta.