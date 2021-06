Kauppaketjun johtaja vinkkaa, miten juhannusostokset kannattaa ajoittaa

Ketjujohtaja Ari Sääksmäki jakaisi juhannusostokset kahteen kauppakäyntiin.

Vesileluista, laatumakkaroista ja vähäalkoholillisista oluista povataan juhannuksen hittituotteita, kertoo K-Citymarketin ketjujohtaja Ari Sääksmäki.

Juhannuksena ostoskori on tyypilliseen tapaan normaalia juhlaa suurempi, ja Sääksmäki kehottaakin ruuhkia inhoavan jakavan juhannusostokset kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla, reilusti ennen juhannusta kannattaa ostaa säilyvät tuotteet, juhlahetken lähestyessä nopeammin pilaantuvat.

– Citymarketissa juhannusmyynnistä odotetaan huimaa, sillä ulkomaille ei vieläkään pääse matkaamaan normaaliin tapaan. Myynnillisesti juhannus on normaalistikin kaupoille vahvaa aikaa.

– Viime vuoden kokemukset osoittivat, että kysyntä juhannuksena oli korkealla, kun matkailu ei ollut auki, Sääksmäki sanoo.

Viimeisten vuosien aikana juhannus on noussut yhdeksi suurimmista ruokasesongeista, Sääksmäki sanoo. Vaikka makkara maistuu suomalaiselle yhä, on kokkailu monipuolistunut. Kesäkeittiöihin hankitaan entistä enemmän hedelmiä, juustoja, kalatuotteita ja laadukkaita lihoja.

– Ostoskori on rikastunut huomattavasti menneistä ajoista. Nykyään juhannuksena satsataan ruokaan. Tuntuu, että juhla jopa muodostuu herkkujen valmistamisen ja niiden syömisen ympärille.

Oluissa kiinnostavat erikoisoluet ja matala-alkoholilliset oluet.

Ruoanvalmistamisen pitää kuitenkin olla Sääksmäen mukaan rentoa. Juhannuksena ostettavat tuotteet ovat sellaisia, joita pystytään valmistamaan ulkona ja grillaten. Makkaroista hiillosmakkara ei menetä asemaansa, mutta erikoisemmat artesaani- ja raakamakkarat kasvattavat suosiotaan.

Myös kasvispohjaisten makkaroiden suosio on ollut trendinä.

Juomapuolella juhannus on liitetty pitkään armottomaan dokailuun. Kesäyössä on kaadettu keppanoita kurkusta alas laatikoittain, kunnes saunan jälkeen juhannuskansa sammuu yksi kerrallaan aittaan.

Tämäkään ei pidä enää paikkaansa, vaikka oluella onkin yhä roolinsa juhannusostoskorissa, Sääksmäki sanoo.

– Matala-alkoholillisten juomien trendi on jatkunut vahvana, mutta toisaalta juomatottumukset ovat polarisoituneet. Osa ostaa alkoholittomia tai vähäalkoholillisia tuotteita, mutta toisaalta kotimaisten pienpanimo-oluiden suosio on upeaa. Siellä moni oluista on siinä vähittäiskaupan maksimirajalla.

– Näitä yhdistää ehkä se, että ostetaan tietoisesti laadukkaampaa, mutta vähemmän. Laatu korvaa määrän.

Vesilelut tekevät kauppansa tänä juhannuksena.

Elintarvikkeiden ohella grillaustarvikkeiden myynti kasvaa rajusti. Vapaa-ajan aktiviteeteista Citymarketeissa odotetaan voimakasta kasvua vesileluissa. Jo viime vuonna vesilelut olivat Sääksmäen mukaan hittituotteita, mutta tänä vuonna isojen uimapatjojen menekin uskotaan kiihtyvän entisestään.

– Varsinkin näin lämpiminä säinä on selvää, että vesipatjat ovat suosiossa. Niitä hankkivat niin lapset kuin aikuisetkin.

Ekologiselta kannalta on hyvä, että kertakäyttöisten astioiden suosio on laskenut. Sen sijaan ”kotoilu” näkyy siinä, että juhannuskattaukseen satsataan ja yhä useammalle mökille hankitaan laadukas astiasto.