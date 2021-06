Katso kartasta, oletko kroketti- ja viina-Suomen ihmisiä vai jotain ihan muuta – näin juhannus jakaa heimot

Vaikka juhannusherkut ovat valtakunnallisia, paljastuu S-ryhmän datasta eroja. Pohjoisessa nautitaan väkevistä ja Uudellamaalla pelataan muista poiketen mölkkyä.

Keskikesän juhla koittaa jälleen. Suomalaiset valmistautuvat polttamaan kokkoa, lämmittämään saunaa ja loitsimaan juhannustaikoja. Osa heistä suuntaa kesämökeille veden äärelle, osa metsäpirtteihin ja osa taas nauttii kaupungin hiljentyneessä vilinässä, mutta mitä kuuluu juhannukseen missäkin päin Suomea?

Juhannuksia on toki niin paljon kuin sen viettäjiäkin, mutta Taloussanomien S-ryhmältä ja Alkolta pyytämät datat paljastavat myös eroja. Jos joululaatikot jakoivat Suomen, on aika piirtää jälleen rajalinjoja.

Data on yksiselitteinen siinä, ettei juhannus paljasta yhtä valtavia ”heimoeroja” kuin joulu. Itse asiassa, S-ryhmän vertailemista ruoista voittajaksi päätyi aina sama. Suosioissa oli kuitenkin eroja.

Pihapelien suosioissa sen sijaan oli enemmän vaihtelua, kuten myös Alkon alkoholitilastoissa.

Hampurilaissämpylät dominoivat hotdog-sämpylöitä koko Suomen laajuisesti 70 prosenttia.

Suomalaisten voi sanoa olevan hampurilaiskansaa, sillä Uudellamaalla, missä ero on pienemmillään, hampurilaiset voittavat suosiossa prosentein 64–36.

SOK:n myyntijohtaja Antti Oksan mukaan hotdog-sämpylöiden korostunut suosio Uudellamaalla voi johtua street food -kulttuurin suuremmasta suosiosta.

– Uudellemaalle ruokatrendit saapuvat usein ensimmäisenä. Sieltä ne sitten leviävät muualle Suomeen, jos ovat levitäkseen.

Lähes yhtä selvä voittaja on maissi herkkusieniä vastaan. Suomen tasolla maissit muodostava 67 prosenttia kaikista maissien ja herkkusienten yhteismyynnistä.

Moni ostaa molempia, mutta moni maisseja ostava ei siis osta välttämättä herkkusieniä.

Maissit ovat vähiten suosittuja Pohjois-Suomessa.

– En ole siitä kovinkaan yllättynyt. Se on suhteellisen uutta kesäruokaa, vaikka puhutaankin kymmenistä vuosista. Lapissa se ei ole vakiinnuttanut asemaansa samoin kuin isoissa kaupungeissa.

Sillien suosio puolestaan pesee savukalat koko maassa. Tasaisinta suosio on jälleen Uudellamaalla, jossa yhteismyynnistä 46 prosenttia menee savukaloille. Pohjanmaalla sillit puolestaan ovat selvä ykkönen, sillä ne kattavat myynnistä peräti 73 prosenttia.

– Pohjanmaalla on paljon suomenruotsalaista kulttuuria, jossa meri on vahvasti läsnä. Se varmaan näkyy osaltaan tässä.

Pohjanmaa on myös muutoin erityinen ruoka-alue, Oksa sanoo. Koko muusta Suomesta poiketen siellä lihaisia makkaroita suositumpaa ovat ”perusmakkarat”.

Käytännössä vanhalta nimeltään b-luokan makkarat ovat Pohjanmaalla a-luokan makkaroita suositumpia.

– Kun Pohjanmaalla laitetaan myydyimmät grillimakkarat järjestykseen, siellä on ihan eri järjestys kuin muualla Suomessa. Siellä on omat suosikkinsa, kuten käristemakkara. Sitä ei edes myydä kaikkialla, mutta Pohjanmaalla se on todella suosittua. Myös hiillosmakkarat ovat Pohjanmaalla muita alueita suositumpia.

Lihaiset makkarat ovat vuosi vuodelta nousseet suositummiksi perusmakkaroiden kustannuksella, Oksa sanoo.

Vertailun ulkopuolelta kasvismakkarat ovat muuta maata suositumpia Uudellamaalla. Myös kansainvälisemmät makkarat, kuten bratwurstit, ovat suositumpia Uudellamaalla kuin muualla Suomessa.

Loppujen lopuksi Oksa ei ole yllättynyt siitä, että eroja oli jouluvertailua vähemmän.

– Jouluruokailu kumpuaa pitkältä perinteistä ja alueen kulttuuriperimästä. Juhannus on ehkä ruokailutavoiltaan historiallisesti tuoreempi ja ainakin näiden nykyaikaisten kesäruokien suhteen tasapainoisempi juhla.

Pihapeleissä näkyy sen sijaan voimakkaampia eroja. Kroketti on ylivoimaisesti suosituin pihapeli Suomessa, kun vertailukohtana ovat mölkky ja petankki. Mölkky kuitenkin yltää ykköseksi kahdella alueella, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Ensin mainitussa ero on mölkyn eroksi huomattava. SOK:n käyttötavaroiden myyntipäällikkö Matti Viitanen sanoo, että alueella ostetaan usein se pihapeli, mitä muutkin pelaavat.

– Epäilisin että kyse voi olla pelien jakautumisen osalta juuri siitä. Asiakkaat ostavat usein sitä mitä muutkin, Viitanen sanoo.

Kroketin suosion takana voi olla Viitasen mukaan myös se, että kyseessä on vanhempi peli. Näin ollen se tavoittaa ehkä monipuolisemmin eri ikäryhmiä.

Pohjanmaalla elävät innokkaimmat kroketin pelaajat, sillä myytävistä pihapeleistä peräti 81 prosenttia on kroketteja. Viitanen ei osaa arvioida, mistä tulos johtuu.

– Hämmästyttävä tulos. Hyvin mielenkiintoisia nämä alueelliset erot.

Petankki-pelejä myydään eniten Pirkanmaalla, mutta sielläkin suosio yltää vain 13 prosenttiin.

Pihapelit elävät Viitasen mukaan renessanssia. Kun mökeillä ja pihoilla vietetään entistä enemmän aikaa, myös erilaiset vapaa-ajan pelit kasvattavat suosiotaan. Vertailun ulkopuolelta Viitanen nostaa esiin frisbee-golfin, joka on kasvattanut suosiotaan. Kiekkojen lisäksi asiakkaat ostavat pihoilleen frisbee-golfkoreja.

Lisäksi sup-lautailu on entistä suositumpaa.

Alkoholisuosikkien mukaan Suomen voi jakaa kolmeen osaan, selviää Alkon kesämyyntitilastoista. Myynnit kattavat kesäkuukaudet eli kesä-, heinä ja elokuun. Alkon antamat tiedot ovat ennusteita tälle kesälle ja pohjaavat viime vuosien tilastoihin.

Punaviini on myydyin tuoteryhmä vain Ahvenanmaalla. Valkoviini yltää suosituimmaksi Pohjanmaalla ja eteläisissä maakunnissa: Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Väkevät ovat tuoteryhmältään myydyin juoma Satakunnassa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Roseeviinit ovat kasvattaneet alkoholittomien kesäjuomien ohella suosiotaan, mutta ovat yhä murto-osa kokonaismyynnistä. Kuohuviinien suosio on tasainen ympäri Suomen, joskin Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla hieman muita maakuntia pienempi.

Alkon viestinnän mukaan on selvää, että viinit ovat erityisen suosittuja etelän suurissa kaupungeissa. Kesällä valkoviinin asema korostuu, kun punaviini puolestaan väistyy.