Suosittua juhannusherkkua saa nyt erityisen halvalla – ”Ensi viikolla voi olla luvassa vielä lisää hinnanlaskua”

Korona-aika on merkinnyt kotimaiselle perunalle suosion kasvua ja kohta käsillä on varsinainen sesonki eli juhannus.

Uusien perunoiden hinta on nyt laskussa.

Monen suomalaisen mielestä juhannukseen kuuluvat ”uudet perunat”. Tällä tarkoitetaan käytännössä varhaisperunaa. Tänä vuonna varhaisperunaa on suotuisten kasvusäiden myötä ollut hyvin tarjolla.

Suuri kysymys on kuitenkin varhaisperunan hinta, jolla on taipumus liikkua vielä alkukesästä korkeissa lukemissa. Hintaa nostaa myös työmäärä, sillä ensimmäiset avomaan perunat kasvatetaan harson alla.

Tänä kesänä tarjontaa on kuitenkin ollut paikoin enemmän kuin kysyntää. Koska perunan hinta reagoi herkästi tarjontaan, tämä on näkynyt myös nopeasti alentuneina hintoina.

– Hinta on jo laskenut selvästi ensimmäisistä nostoista. Ensi viikolla voi olla luvassa vielä lisää hinnanlaskua, sanoo Keskon osto-ja myyntipäällikkö Liisa Eronen Taloussanomille.

Hänen mukaansa varhaisperunasta ”ei ole missään tapauksessa pulaa”.

– Kysyntää voisi olla saatavuustilanteeseen nähden enemmänkin. Viime viikon lopussa meni huomattavasti enemmän kuin viikon alussa ja nyt olettavaa on, että juhannusviikolla ihmiset käyvät kaupoissa enemmän keskiviikko-torstai-perjantai -akselilla.

Kotimaista varhaisperunaa on nyt myynnissä marketeissa kahden kolmen euron kilohintaan, riippuen siitä ostaako irtoperunaa vai valmiiksi pakattuna.

Ruotsalaista varhaisperunaa on ollut tarjolla vielä halvemmalla. Tosin sen tarjonnan määrä on nopeasti supistunut, kun suomalaista uutta perunaa tulvii nyt markkinoille. Tämä on myös kauppiaiden etu, sillä suomalaisen halventuessa ruotsalainen varhaisperunaa tahtoo jäädä laareihin.

Myös S-ryhmässä luotetaan nyt varhaisperunan juhannusmenekkiin. Ainakin sitä on kauppiaiden valikoimassa runsaasti.

– Perunasta ei ole tällä hetkellä pulaa. Alkukesän lämpimät säät ovat auttaneet kypsymisessä ja nyt ollaan täydessä vauhdissa, vaikka vasta juhannusviikko on käsillä, sanoo tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakka.

Hänen mukaansa hinnat ovat eläneet samassa tahdissa. Kysyntää perunalle on kuitenkin riittänyt.

– Tälle tuotteelle riittää aina kysyntää ja juhannusviikkoa kun eletään, odotetaan kovaa myyntiviikkoa. Uskoakseni lähes jokaisen kaupassakävijän ostoslistalta peruna löytyy.

Lidl kertoo puolestaan myyneensä jo toukokuun lopusta lähtien pelkästään kotimaista varhaisperunaa. Lidlin mukaan varhaisperunan kausi alkoi tänä vuonna tyypilliseen aikaan. Määrät ovat olleet ajankohtaan nähden hyvällä tasolla.