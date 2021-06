Keskisuomalainen osti AlfaTV:n osakkeita – Toimitusjohtaja: myös sisällöllinen yhteistyö mahdollista

Keskisuomalaisen mukaan se uskoo kanavan televisiotoimintaan ja näkee myös sisällöllisen yhteistyön mahdollisena.

Mediakonserni Keskisuomalainen ilmoittaa sijoittavansa televisiotoimintaan.

Yhtiö on merkinnyt lauantaina alkaneessa AlfaTV:n yleisöannissa omistajayhtiö Brilliance Communications Oy:n osakkeita.

– Suomalaisessa mediakentässä on AlfaTV:n mentävä aukko. Median moniarvoisuus on itseisarvo ja AlfaTV:lle on tilausta, koska se tuo aidosti uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia suomalaisten ulottuville, kommentoi Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi tiedotteessa.

Keskisuomalainen on laajentunut viime vuosina useilla yrityskaupoilla, Vuonna 2019 se hankki Kaakon viestinnän sekä ESV-Paikallismediat.

Kaupassa Keskisuomalaiselle siirtyi muun muassa kuusi sanomalehteä ja joukko paikallislehtiä. Konserniin kuuluvat myös radiokanavat Jyväskylässä ja Lahdessa, missä yhtiö omistaa mediatalo ESA:n. Paikallisradiotoimintaa on myös Kuopiossa.

Viime kuussa Keskisuomalainen nousi Ilkka-Yhtymän suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Yhtiö omistaa Ilkka-Yhtymästä noin 11,8 prosenttia.

– AlfaTV on meille mahdollisuus kurkistaa tv-maailmaan. Me uskomme television voimaan ja nimenomaan tähän kanavaan ja haluamme olla edistämässä sen tarinaa. Nyt tehty osakekauppa ei automaattisesti tarkoita sisällöllistä yhteistyötä, mutta emme näe sille esteitä tulevaisuudessa, Kangaskorpi sanoo.

Keskisuomalainen ei kerro tiedotteessaan, minkä suuruisen määrän AlfaTV:n osakkeita se osti.

AlfaTV järjesti ennen lauantaina alkanutta yleisöantia viime viikolla suunnatun annin.

Siinä osakkaiksi nousivat yritystensä kautta muun muassa Hjallis Harkimo ja Eero Lehti. Yksityishenkilöinä omistajiksi tulivat esimerkiksi Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela.

AlfaTV on perustellut omistuspohjan laajentamista ja anteja oman uutistoiminnan kasvattamisella. Kanava aikoo tarjota entistä enemmän asiaohjelmia ja suoria lähetyksiä.

Uutistoiminnan kasvattamiseen tarvitaan myös lisää rahaa.

– Uutistoiminnan kasvattaminen vaatii pääomaa. Niin Keskisuomalaisen kuin muidenkin uusien sijoittajien mukaantulo tuo meille tarvittavia taloudellisia resursseja, AlfaTV:n toimitusjohtaja Hannu Haukka toteaa.

Yleisöannissa kanavan osakkaaksi pääsee 500 eurolla. Tarjolla olevat osakkeet edustavat 20 prosenttia yhtiön osakekannasta. Yhden osakkeen hinta on 500 euroa ja annin suuruus on enintään 3 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on listautua neljän vuoden päästä Helsingin pörssiin.