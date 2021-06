Tällaiset mökit viedään nyt käsistä – 8 asiaa voi karkottaa ostajan

Mökeillä vietetään aikaa nyt aiempaa enemmän. Asuminen ja etätyöskentely voi jatkua siellä jopa ympäri vuoden, joten varustelutasolta vaaditaan enemmän kuin ennen.

Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) tuoreimman markkinakyselyn mukaan kysytyimpiä ovat loma-asunnot, joissa on kaikki mukavuudet ja jotka sijaitsevat ison veden äärellä, autotien päässä ja mahdollisimman lähellä vakituista asuntoa.

– Halutaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu mökki, eli käytännössä kakkosasunto, jossa voi tehdä etätöitä. Koska mökillä saatetaan viettää aikaa enemmän kuin kotona, olosuhteiden on oltava jopa paremmat kuin kotona, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Kohteen valinnassa painavat hyvät etätyöolosuhteet, eli mökissä on oltava sekä työtila että toimivat nettiyhteydet.

– Moni tiedustelu alkaa kysymyksellä, onko mökille mahdollista perustaa oma kotitoimisto metsä- tai rantanäkymillä.

Rantanäkymät kiinnostavat ostajia.

Erityisesti rauhallinen sijainti on korostunut korona-aikana. Niinpä lomakeskuksissa sijaitsevat mökit ja loma-asunnot eivät ole kovin kiinnostavia.

– Ei haluta ihmisten lähelle, vaan halutaan oma paikka, Mannerberg tiivistää.

Peter Ekblad Turunmaan Kiinteistöt Oy:stä on pannut merkille saman: mitä kauempana naapurimökki tai omakotitalo on, sen parempi.

– Kyllä suomalaiset ovat aina arvostaneet omaa rauhaa, mutta se on korona-aikana vielä vahvistunut.

Hämeenlinnassa toimivan Kiinteistövälitys Koditar Oy:n yrittäjä Anne Lähteenmäki kertoo vastikään tehneensä kaupat metsän keskellä sijaitsevasta kohteesta. Paikan kiinnostavuutta lisäsi se, ettei naapureita ollut lähistöllä.

– Kyseinen 2000-luvun alussa rakennettu paikka keskellä metsää kiinnosti ihan kauheasti, ja siitä tuli tarjouksia heti. Kyseessä oli kesämökki, mutta ostajakandidaateilla oli mielessä mökin muuttaminen talviasuttavaksi.

Yhä useampi etsii mökkiä, jossa voi asua myös talvella, tai jonka voisi myöhemmin muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Tuomo Hiekkavirta helsinkiläisestä Tuomontupa Oy:stä kertoo, että aiemmin vakituisena asuntona käytetyt paikat kiinnostavat ostajia.

– Käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi on helpompaa, jos talo on alun perin tehty vakituiseen asumiskäyttöön ja siihen on haettu rakennusluvat.

Myös Ekblad on huomannut ihmisten katselevan loma-asuntoja sillä silmällä, että voisivat hakea siihen käyttötarkoituksen muutosta, tai ainakin asua siellä kaikkina vuodenaikoina.

– Kiinteistövero on alhaisempi, jos käyttötarkoituksen muutos onnistuu. Tärkeämpää on kuitenkin mökin käytettävyys, se, että sinne voi tulla ympäri vuoden, Ekblad sanoo.

Viime vuosi oli mökkikaupassa ennätyksellinen, mutta kaikki mökistä haaveilevat eivät edelleenkään ole löytäneet omaansa. Jussi Mannerbergin mukaan mökkimarkkinoilla on pulaa hyvistä kohteista.

– Kysyntä on kova ja tarjontaa paljon, mutta hyviä paikkoja ei ole ihan mahdottomasti.

Jos sijainti on hyvä, eli noin tunnin ajomatkan päässä ja paikka vesistön ääressä, huonokuntoisempikin kohde tekee kauppansa.

– Ihmiset ovat valmiita remontoimaan tai purkamaan vanhoja rakennuksia ja rakentamaan tilalle uusia.

Tällaisia mökkejä halutaan nyt 1. Sijainti korkeintaan 1-2 tunnin ajomatkan päässä vakituisesta asunnosta 2. Oma ranta, mieluiten ison vesistön ääressä, puhdas vesistö 3. Vesi ja sähkö sekä nettiyhteys kunnossa 4. Etätyömahdollisuus, työskentelytila 5. Ympärivuotinen asuttavuus 6. Talvikunnossapidettävä autotie perille 7. Naapurit kaukana, oma rauha 8. Mukavuustaso kotia vastaava tai jopa parempi 9. Moderni ja helppohoitoinen 10. Käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi mahdollinen

Pankit rahoittavat mökki- ja asuntoremontteja nihkeästi, ja varsinkin kasvukeskuksien ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa voi tulla hankaluuksia rahoituksen ja vakuuksien kanssa. Mannerbergin mukaan mökkikauppoja ja remontteja rahoitetaankin tällä hetkellä melko pitkälle omilla säästöillä.

– Kotitalouksilla on nyt historiallisen paljon talletuksia, kun ei ole päästy matkustelemaan.

Mannerberg mainitsee yhdeksi korona-ajan piirteeksi sen, että hankalasti saavutettavien erämaamökkienkin kysyntä on yllättäen kasvanut.

– Niitä myydään hinnalla, eli ne ovat edullisia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on mennyt yllättävän hyvin kaupan tällaisia kohteita.

Myös esimerkiksi Kuusamossa on metsäkämppien kysyntä kasvanut. Turun ja muun Varsinais-Suomen alueella taas on kysyntää hyvistä sisävessallisista mummonmökeistä. Hangossa ”mökiksi” kelpaavat rintamamiestalot, puutalo-osakkeet ja jopa kerrostaloasunnot.

Aivan kaikenlaisia ”työleirejä” ostajat eivät silti arvosta.

– Jos kohteessa on monia isoja, huonokuntoisia rakennuksia, paljon työtä ja rahanmenoa ennen kuin saadaan kaikki kuntoon, sellaiset eivät oikein kiinnosta. Mutta tilanne voi olla aivan toinen, jos paikka on oikein nätti ja rakennukset suhteellisen pieniä ja helposti purettavissa, kertoo Peter Ekblad.