Ulkomaille matkustavan on otettava maakohtaisista maahantulorajoituksista itse selvää.

Kun ulkomaanmatkailua jarruttaneet koronarajoitukset alkavat hellittää, moni suomalainen pääsee pitkään haaveilemalleen matkalle. Päivitetyt matkustussuositukset, muuttuvat maakohtaiset maahantulorajoitukset, tuleva EU:n koronatodistus sekä eduskunnalle luovutettu maahantulomalli herättävät monia kysymyksiä siitä, mitä suomalaisen on syytä selvittää ennen ulkomaanmatkalle lähtöä.

STT kokosi yhteen vastauksia ulkomaanmatkailuun liittyviin kysymyksiin.

Mitkä ovat nykyiset suositukset ulkomaille matkustamisesta?

Ulkoministeriön 17. kesäkuuta päivitettyjen suositusten mukaan EU- ja Schengen-alueelle matkustettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelle kehotetaan yhä välttämään. Tästä poikkeuksena ovat maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoituksia, kuten Australia, Etelä-Korea, Israel, Singapore, Uusi-Seelanti ja Ruanda.

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan.

Mihin suomalaiset pääsevät matkustamaan?

Perustuslain liikkumisvapaus mahdollistaa suomalaisen lähtemisen maasta ja palaamisen maahan. Suomalaisten matkustamista ulkomaille rajoittavat kohdemaan kansalliset maahantulorajoitukset.

Jokaisen ulkomaille matkustavan suomalaisen on syytä huomioida, että kaikki maat voivat asettaa maahantulorajoituksia omilla rajoillaan. Ulkomaille matkaava on itse vastuussa siitä, että hän on tietoinen kohdemaan maahantulorajoituksista. Suomen rajaviranomaiset eivät tietoa lähtiessä tarkasta.

– Jos kohdemaan rajaviranomaiset toteavat, että maahan ei pääsekään, paluu voi todennäköisesti tulla omalla kustannuksella, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Mistä saa tietoa kohdemaan rajoituksista?

Tietoa muiden maiden kansallisista rajoituksista tarjoaa EU-alueella Re-open EU -sivusto, joka pyrkii tarjoamaan ajantasaista tietoa EU-maiden karanteeni- ja testausvaatimuksista matkustajille sekä siitä, onko EU:n koronatodistus jo käytössä kohdemaassa.

Ajantasaisin tieto löytyy varmimmin maiden omien viranomaisten sivuilta, joissa kerrotaan maan koronatilanteesta sekä siitä, mitä sinne matkustamiseen edellytetään. Maakohtaiset rajoitukset saattavat muuttua, joten ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset on syytä tarkistaa aina ennen matkaa.

Kohdemaassa saattaa olla myös maan sisäisiä valtakunnallisia tai alueellisia rajoituksia, kuten maskipakkoja tai liikkumisrajoituksia, jotka on syytä tarkistaa kohdemaan viranomaisten verkkosivuilta.

Mitä on huomioitava Suomeen palatessa?

Koronapandemian aikaisen maahantulomallin esityksen mukaan Suomeen saapuvalta edellytetään todistusta sairastetusta koronataudista, saadusta täydestä koronarokotussarjasta tai kolmen vuorokauden sisällä tehdystä negatiivisesta ennakkotestistä.

Jos todistusta mistään näistä ei ole, henkilön pitää käydä koronatestissä heti Suomeen saavuttuaan sekä 3–5 vuorokauden kuluttua. Jos ennakkotesti on tehty ennen Suomeen saapumista, toisessa koronatestissä tulee käydä 3–5 vuorokauden kuluessa. Testistä kieltäytymisestä voi saada sakkorangaistuksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa välttämään lähikontakteja toista testitulosta odotettaessa.

Hallituksen esitys maahantulomallista annettiin eduskunnalle perjantaina.