K-ryhmä on investoinut viime vuosina tehdas­hankkeen verran – asiakkaat ovat entistä laatu­tietoisempia

K-ryhmän Ari Akselin mukaan suurten investointien taustalla on ensisijaisesti asiakkaiden laatutietoisuuden kasvu. Laadukas valikoima nähdään valttina myös muita ketjuja vastaan.

K-ruokakauppaverkostoon on investoitu vuoden 2015 jälkeen yli miljardi euroa. Vuosina 2015–2021 K-kauppoja on kokonaisuudistettu 1 338 kertaa, eli toisin sanoen kuuden vuoden sisällä osa kaupoista on käynyt uusimisen läpi kahdesti.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli myöntääkin, että toimialan uudistumistahdin vaatimukset ovat kiihtyneet. Valikoiman lisäksi asiakkaat vaativat parempia palveluita.

Akselin mukaan asiakkaiden laatuvaatimusten kasvu on esimerkiksi kilpailijoiden tekemiä investointeja suurempi syy K-ryhmän investointeihin.

K-ryhmän ohella muun muassa S-ryhmä on tehnyt mittavia investointeja kauppaverkostoonsa, viimeisimpänä Suomen suurimman Prisman, eli Prisma Kaaren uusiminen Helsingissä.

– Näen, että pelaamme omaa peliämme. Haluamme kisata muiden ketjujen kanssa ensisijaisesti asiakastyytyväisyydessä. Mieluusti olisimme herkku- ja halpakauppa saman katon alla, Akseli sanoo.

Hän painottaa, että kilpailijoiden on helppo kopioida esimerkiksi visuaalinen ilme. Sen sijaan K-ryhmä eroaa kauppiasmalliltaan suurimmista kilpailijoistaan eli S-ryhmästä ja Lidlistä.

Ari Akselin mukaan monistettava ketjumalli ei ole aina kaikkein toimivin.

K-ryhmässä ollaan Akselin mukaan jatkuvasti ja etenevissä määrin pyritty kasvattamaan kauppojen oman valikoiman määrää. Vähintään 40 prosenttia kauppojen tuotteista on kauppiaslähtöisiä hankintoja. Peräti kaksi kolmannesta K-kauppojen keskimääräisestä myynnistä tuleekin kauppiaan sinne valitsemista tuotteista.

Akselin mukaan K-ryhmässä ollaankin huomattu, ettei monistettava ketjumalli toimi parhaiten.

– Koronan myötä ja muutenkin olemme nähneet, ettei algoritmit ja monistettava ketjumalli toimi parhaiten. Kauppatasolta löytyvä asiakasymmärrys ja asiakastoiveiden täyttäminen nostaa paikalliset vahvuuden ketjun tuoman kilpailuedun päälle.

Akselin mukaan onkin yhä tärkeämpää muotouttaa valikoima paikallisen kysynnän mukaan. Mallin menestyksen todistaa Akselin mukaan muun muassa Järvenpään K-Citymarket, joka palkittiin vuonna 2019 maailman parhaana ruokakauppana.

– Tyypillisesti palkinnot ovat menneet kansainvälisten jättiketjujen miljoonakaupunkeihin rakentamille teemakaupoille. Siinä moni hämmästyi, että Suomi, K ja 30 000 asukkaan Järvenpää.

Järvenpään K-Citymarketissa on muun muassa palkittu sushitiski. Akselin mukaan kaupan saama palkinto nosti samalla K-ryhmän itselleen asettamaa vaatimustasoa.

Uudistaessa lisättävät palvelut voivat olla muutakin kuin sushitiski. Juuri valmistuneen K-Citymarket Tammiston remontissa vantaalaiseen hypermarkettiin rakennettiin yrttitarha ja oma panimo.

Uudistuksista osan maksaa ketju ja osan kauppias itse. Tammiston kymmenen miljoonan euron investoinnista ketju vastasi noin seitsemästä miljoonasta.

Kauppojen uusiminen on ollut K-ryhmälle kannattavaa. Keskimäärin asiakastyytyvyys on noussut uusimisen jälkeen reilusti ja myynnin määrä on joissain kaupoissa yli kaksinkertaistunut.

Samalla uudistetaan kauppojen energiatehokkuus ja lämmityskulut voivat pudota kaupoissa jopa 90 prosentin luokkaa.

Asiakastyytyvyys nähdään ketjussa tärkeänä, sillä asiakkaat ovat melko ketju-uskovaisia.

– Jos asiakas on esimerkiksi tyytyväinen käyttämänsä K-Citymarketin valikoimaan ja palveluun, käyttää hän todennäköisemmin myös lähikauppanaan pienempää K-kauppaa.

Akselin mukaan isot automarketit eivät pääsääntöisesti uhkaakaan pienempiä kivijalassa sijaitsevia K-kauppoja, vaan pikemminkin kaupat tukevat toisiaan. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asukasmäärä kehittyy, joten Akseli pitää epätodennäköisenä, että kivijalkakaupat vähenisivät.

– Pitää myös huomioida, että Suomessa isot hypermarketit ovat kansainvälisiä vertailukohtia keskeisemmillä paikoilla. Monelle kyseessä voi olla jopa lähikauppa.

K-ryhmä on Suomen toiseksi suurin päivittäistavarakaupan ketju lähes 37 prosentin markkinaosuudella. Ketju on kasvattanut markkinaosuuttaan viisi vuotta peräjälkeen ja erityisesti K-Citymarketien myynti on kasvanut keskimääräistä markkinakasvua paremmin.

S-ryhmä on Suomen suurin ketju 46 prosentin markkinaosuudellaan. Lidlin markkinaosuus on 9,5 prosenttia.