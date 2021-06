Hjallis Harkimo, Eero Lehti, Toivo Sukari ja Heikki Salmela lähtivät tv-kanavan omistajiksi

Kymmenkunta vuotta toimineen televisiokanava AlfaTV:n osakeanti on tuonut yhtiön omistajiksi tuttuja nimiä.

Kaupallisen tv-kanavan AlfaTV:n mukaan sen suunnattu anti on saatu onnistuneesti päätökseen.

Suunnatun annin jälkeen osakkaina ovat yritystensä kautta muun muassa Hjallis Harkimo ja Eero Lehti. Yksityishenkilöinä AlfaTV:n omistajiksi tulevat esimerkiksi Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela.

Annilla kerätään varoja etenkin oman uutistoiminnan kasvattamiseen. Kanava suuntautuu entistä enemmän asiaohjelmiin ja suoriin lähetyksiin.

– Uutistoiminnan laajentaminen, suorien lähetysten kasvattaminen ja asiaohjelmien tarjonnan lisääminen vaativat pääomaa. Uudet omistajat tuovat pääoman lisäksi mukanaan sekä osaamista että verkostoitumismahdollisuuksia, sanoo AlfaTV:n operatiivinen johtaja Vesa Halonen tiedotteessa.

Suunnatun annin myötä mediajärjestö IRR-TV:n omistusosuus kanavasta pieneni 14 prosenttia.

AlfaTV aloittaa lauantaina myös yleisöannin, jossa tarjolla on 20 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Yhden osakkeen hinta on 500 euroa ja annin suuruus on enintään 3 miljoonaa euroa. Neljän vuoden kuluttua tavoitteena on listautuminen Helsingin pörssiin.

– Haluamme tarjota kansalle mahdollisuuden omistaa televisiokanavaa. Sekä jo päättyneen suunnatun annin että nyt alkavan yleisöannin tuoman pääoman käytämme kanavan toiminnan kehittämiseen ja erityisesti uutistarjonnan kasvattamiseen, Halonen sanoo.

AlfaTV:n taustalla toimivan Brilliance Communicationsin omistaa IRR-TV, joka painottaa toiminnassaan kristillisiä arvoja.