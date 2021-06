Näyttävästi Suomeen rantautunut muotiverkkokauppa listautui pörssiin – yhtiön arvo ampaisi heti 3,9 miljardiin

Suomeen viime vuoden lopulla rantautunut muodin verkkokauppa About You muistetaan muun muassa mainoskampanjasta, jossa se ilmoitti voivansa aiheuttaa riippuvuutta.

Saksalaisen muotiverkkokauppa About Youn ensimmäinen pörssipäivä käynnistyi nousujohteisesti. Frankfurtin arvopaperipörssiin listautuneen About Youn osake nousi keskiviikon aikana 17 prosenttia ja yhtiön arvo kohosi yli 3,9 miljardiin euroon.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan About Youn nousua vauhdittivat sijoittajien odotukset siitä, että koronarajoitusten purkaminen lisää ilta- ja juhlapukujen myyntiä.

Tällä kärjellä yhtiö on myös mainostanut itseään sijoittajille. Sen perustajajäsenen Tarek Müllerin mukaan ilta- ja juhlapuvut muodostivat About Youn myynnin kivijalan ennen koronapandemiaa.

– Odotamme innolla rajoitusten purkamista. Kysyntä on jo palautumassa niissä vaateryhmissä, joissa olemme vahvimmillamme, Müller kertoo Bloombergille.

Pandemiavuosi sinällään ei ole kohdellut About Youta mitenkään huonosti. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana kaikkiaan 57 prosenttia.

About You avasi viime vuoden lopulla verkkokauppansa Suomessa.

Yhtiö rantautui Suomen markkinoille näyttävän sosiaalisen median kampanjan saattelemana. Vaatekaupan logolla varustetut valkoiset t-paidat ilmestyivät Suomen suurimpien vaikuttajien Instagram-tileille. Huomiota herättivät myös sosiaalisessa mediassa levinneet mainokset, joissa About You kertoi muun muassa voivansa aiheuttaa riippuvuutta.

Mainoskampanja keräsi arvostelua etenkin kuluttajille markkinoitujen halpojen hintojen ja ilmaisen palautusoikeuden osalta.

– Harmittaa erityisesti se, että [kauppaa] markkinoidaan nuorille halvalla hinnalla ja palautusoikeuksilla, vastuullisuusvaikuttajana tunnettu Outi Pyy kirjoitti tuolloin Instagram-tilillään.

About Youn taustalla vaikuttaa kaksi vaate- ja verkkokaupan jättiläistä.

Niistä toinen on Tanskan rikkaimman miehen Anders Holch Povlsenin ja hänen perheensä holding-yhtiö Heartland, jolla on omistuksia myös muissa muodin verkkokaupoissa, kuten Asoksessa ja Zalandossa.

Toinen puolestaan on saksalainen verkkokaupan jättikonserni Otto Group.

Vuonna 2014 perustettu About You kertoo kotisivuillaan, että yrityksen verkkokaupoista löytyy yli 350 000 muotituotetta ja sillä on 6,5 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää. Verkkokauppa toimii tällä hetkellä 23 Euroopan maassa.