Miljardööri MacKenzie Scott aikoo jatkaa suuria lahjoituksiaan edelleen. Taustalla on omistus Amazonista.

Verkkoyhtiö Amazonin perustajan Jeff Bezosin ex-vaimo MacKenzie Scott ilmoittaa blogissaan lahjoittaneensa 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,2 miljardia euroa hyväntekeväisyyteen.

Kohteita oli yhteensä 286 ja ne ulottuivat tanssiteatterista journalismiin. Yhteensä MacKenzie Scott on lahjoittanut omaisuudestaan eronsa jälkeen jo 8,5 miljardia dollaria.

51-vuotias Scott sai eronsa jälkeen neljän prosentin osuuden Amazonin osakkeista. Hänen omaisuutensa arvo on lahjoitusten jälkeenkin 60 miljardia dollaria eli noin 50 miljardia euroa.

Scott on todennäköisesti eniten hyväntekeväisyyteen lahjoittanut ihminen maailmassa. Hän on saanut kiitosta siitä, ettei aseta lahjoituksilleen ehtoja ja on osannut myös valita pienempiä kohteita, jotka muut lahjoittajat ovat ohittaneet.

Bezosit ilmoittivat erostaan alkuvuodesta 2019 yhteensä 25 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen. He olivat tavanneet 1990-luvun alussa työskennellessään samassa hedgerahastossa New Yorkissa.

MacKenzie Scott oli Jeff Bezosin apuna Amazonia perustettaessa. Hän on myös kirjailija.