Älä juo tätä mehua – Valio varoittaa pilaantumisriskistä

Valio ilmoittaa vetävänsä pois myynnistä hedelmämehujuomansa mahdollisten laatuongelmien takia.

Takaisinvedon kohteena on Valion 3 hedelmän mehu, jonka parasta ennen päiväys on 21. heinäkuuta. Pakkauskoko on 1,5 litraa.

Palautuspyyntö koskee vain tätä mehulaatua, parasta ennen -päiväystä ja pakkauskokoa.

Valion tiedotteen mukaan taustalla on epäily mahdollisesta laatuongelmasta, joka aiheuttaa juoman tavallista nopeamman pilaantumisen jo ennen parasta ennen -päiväystä.

Valio pyytää kuluttajia palauttamaan mehun myymälään, mistä se on ostettu. Hinta palautetaan. Valio on pyytänyt myös kauppoja poistamaan mehun myynnistä.

Pilaantuminen saattaa ilmetä maussa, mutta tuotetta ei Valion mukaan pidä käyttää, vaikka se vaikuttaisi olevan kunnossa.

Kuluttajat voivat ottaa myös yhteyttä Valioon tämän verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Osoite on palvelu.valio.fi