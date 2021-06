Pankkikriisin raunioille perustettu Islandsbanki löi ennätykset listautuessaan

Anti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Islandsbanki on muodostettu Glitnir Bankin raunioille.

Islannin pankkijärjestelmä kaatui vuonna 2008. Glitnir Bankin raunioille muodostettiin Islandsbanki, joka on nyt listautumassa pörssiin.

Kyseessä on Islannin historian suurin listautumisanti, joka on herättänyt suurta kiinnostusta sekä piensijoittajien että instituutioiden keskuudessa. Islandsbanki tiedottaa, että sen 55,3 miljardin Islannin kruunun (noin 377 miljoonaa euroa) listautumisanti on ylimerkitty ”monia kertoja”.

Listautumisanti hinnoittelee Islandsbankin noin 1,1 miljardin euron arvoiseksi. Tätä voi pitää merkittävänä virstanpylväänä finanssikriisin runtelemalle Islannin pankkijärjestelmälle.

Finanssikriisi 2008 iski erityisen raskaasti juuri Islantiin. Maan kolme suurinta pankkia Glitnir, Kaupthing ja Landsbanki kaatuivat valtion syliin, kun rahantulo ulkomailta tyrehtyi.

Islandsbanki on kriisin jälkeen keskittynyt perinteiseen vähittäis- ja yrityspankkitoimintaan.

– Tämä on ensimmäinen askel valtion riskin pienentämiseksi pankkisektorilla. Sen myötä siirrymme kohti terveempää toimintaympäristöä, Islannin valtiovarainministeri Bjarni Benediktsson sanoi uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Annissa myytiin valtiokonttorin omistuksessa olleita osakkeita, ja listautumisen jälkeenkin sille jää vielä 65 prosentin omistus.

Kaupankäynti Islandsbankin osakkeilla alkaa Islannin pörssissä 22. kesäkuuta.